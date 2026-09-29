Duas frente frias em apenas 5 dias mantém o risco de ondas de tempestades severas

Duas frentes frias devem atingir o Brasil em apenas cinco dias, mantendo o tempo chuvoso e favorecendo a formação de tempestades no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O primeiro sistema já provoca chuvas intensas nesta terça-feira, enquanto se forma neste final de semana.

Imagem de satélite (infravermelho) nesta terça-feira durante a manhã mostra tempestades severas se formando entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com chuvas volumosas.

Ao longo desta terça-feira (29), um ciclone extratropical e sua frente fria associada estão causando tempestades significativas sobre o centro-sul do Brasil. Estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já registraram acumulados próximos dos 100 mm durante as primeiras horas da terça-feira no Rio Grande do Sul, e esses volumes de chuva ainda podem aumentar.

O fenômeno traz acumulados totais de chuva de 100 mm para estados entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Ainda há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, enchentes e alagamentos.

Previsões indicam ainda que as chuvas continuam significativas ao longo dos próximos dias, principalmente com a formação de um novo ciclone e sua frente fria associada ao longo do próximo final de semana, entre o sábado (3) e o domingo (4), como é possível visualizar na figura abaixo. Com isso, duas frentes frias atingirão o Brasil em um período de apenas 5 dias.

Previsão de nebulosidade, ventos e chuva mostra que uma segunda frente fria se forma entre o sábado e o domingo, causando pancadas de chuva sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Confira a seguir como os sistemas atingirão o país ao longo dos próximos dias.

Quarta-feira: Tempestades continuam no Sul

Ao longo da quarta-feira (30), ainda existe um risco muito alto de formação de tempestades severas entre o extremo norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, como é possível observar na figura abaixo.

Previsão de probabilidade de chuvas na quarta-feira de tarde mostra tempestades se formando de maneira intensa sobre o Sul, podendo atingir também parte do Sudeste e Centro-Oeste.

Também podemos observar que tempestades podem atingir parte do Sudeste ao longo deste dia, especialmente São Paulo. No entanto, a frente fria atinge a região Sudeste e Centro-Oeste com maior amplitude no dia seguinte.

Quinta-feira: Chuva atinge o Sudeste e Centro-Oeste

Isso acontece na quinta-feira (1), primeiro dia de Outubro. A frente fria organizará uma faixa de nebulosidade intensa e precipitação que abrange o Sudeste (incluindo São Paulo, sul do Rio de Janeiro e oeste de Minas Gerais) e o Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul de Goiás).

Previsão de probabilidade de chuvas na quinta-feira de tarde mostra tempestades se formando de maneira intensa sobre uma faixa que compreende o Sudeste e Centro-Oeste do país.

Ao longo da sexta-feira (2), o destaque fica para uma maior abrangência das chuvas no Sudeste do país, especialmente sobre o Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.

Sexta-Feira: Chuvas se espalham pelo Sudeste

O mapa abaixo ilustra as tempestades se espalhando por boa parte do Sudeste do Brasil que ainda não havia sido atingida pelas chuvas. Pancadas de chuva mais localizadas ainda podem continuar se formando sobre o Mato Grosso, Goiás e também no Distrito Federal, especialmente durante a tarde.

Previsão de probabilidade de chuvas na sexta-feira de tarde mostra tempestades se formando de maneira mais abrangente sobre o Sudeste, atingindo parte dos estados de MG, RJ e ES.

Ao longo do sábado, a situação permanece similar sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. No entanto, as chuvas voltam a ganhar força na região Sul, com a formação de um novo ciclone e sua frente fria associada entre o sábado (3) e o domingo (4). Esse sistema causará novas tempestades não só na região Sul, como também no Sudeste e Centro-Oeste.

Sábado e Domingo: Nova frente fria e mais tempestades

No sábado (3), o sistema causará tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul, com transtornos significativos para a população. Ao longo do domingo (4), a frente fria atingirá também SC, PR, MS, MT, GO, SP, RJ e MG, efetivamente mantendo o tempo chuvoso sobre a maior parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste durante o final de semana.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo mostra que diversos municípios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste podem registrar volumes de 100 mm ou mais esta semana.

Na imagem acima, as regiões em cores vermelhas mais pronunciadas ilustram estados e municípios que serão mais afetados pelas chuvas ao longo desta semana, com acumulados que ultrapassam os 100 mm e, em alguns municípios localizados, podem chegar perto dos 200 mm totais de chuva.

Ambos os sistemas ajudarão, efetivamente, a manter o tempo muito chuvoso sobre toda a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo desta semana, trazendo risco potencial de tempo severo especialmente para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - estados que devem ser atingidos mais intensamente pelas chuvas.