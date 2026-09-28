A vila a 1.554 metros de altitude que parece a Europa e fica a menos de 3 horas de São Paulo

Esta vila mineira, também conhecida como a “Suíça Mineira”, fica a mais de 1.500 metros de altitude e é famosa pelo seu clima ameno e arquitetura europeia, e até já foi eleita um dos destinos mais acolhedores do mundo.

Este destino turístico mineiro é ideal para quem quer fugir da rotina e curtir dias de descanso em um ambiente romântico, acolhedor e repleto de charme. Crédito: Divulgação.

Um distrito do município de Camanducaia, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, é muito famoso pelo clima europeu, arquitetura europeia e rica gastronomia. É um local ideal tanto para relaxar quanto para o ecoturismo e aventura.

Aliás, conhecido pela tradicional hospitalidade mineira, este distrito já foi eleito um dos lugares mais acolhedores do mundo em premiações de plataformas de turismo.

Estamos falando de Monte Verde, que fica a cerca de 1.554 metros de altitude e é carinhosamente conhecido como a “Suíça Mineira” justamente pelo seu clima mais frio e pela arquitetura com inspiração alpina (Alpes Suíços). Conheça mais sobre este lugar incrível.

Os atrativos de Monte Verde

Monte Verde é um destino romântico por excelência, com paisagens serranas, fondue e hospedagens aconchegantes com lareira. Fica a aproximadamente 160 km da capital paulista, com tempo de viagem de 2h30 a 3 horas de carro.

O charmoso Shopping Celeiro, anexo à avenida principal de Monte Verde (MG). Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

O distrito tem uma charmosa área central, onde se encontra a maior parte do comércio, como lojinhas de chocolates artesanais, de queijos produzidos na região, malhas, souvenirs e cafeterias aconchegantes.

Aliás, a gastronomia é um dos pontos fortes, com fondues e diversos pratos da culinária mineira e internacional, servidos em restaurantes aconchegantes.

Monte Verde ganhou o título de cidade mais acolhedora do Brasil em 2022 pelo site especializado em hospedagens Booking através da sua premiação Traveller Review Awards 2022. Os moradores são conhecidos por sua simpatia e receptividade, qualidades que tornam a experiência dos visitantes ainda mais memorável.

Monte Verde também é palco de alguns eventos interessantes como: o Festival de Inverno que ocorre nos fins de semana de julho, com shows, oficinas culturais e outras atrações; o Festival Gastronômico (em outubro), quando os restaurantes ganham cardápios especiais e ocorrem diversas oficinas; e o Festival de Natal, obviamente em dezembro, com apresentações temáticas e decoração especial.

Além da gastronomia exemplar, os hotéis e pousadas da região também são conhecidos pelo conforto e pela atenção aos detalhes, proporcionando experiências únicas.

Mirante com um deck de madeira que fica na metade da trilha da Pedra Redonda, uma das mais famosas da região. Crédito: Blog Passeio para as Trilhas Move.

A região também tem atrativos para quem curte a natureza, como ecoturismo e esportes de aventura. Trilhas como a Pedra Redonda, a Pedra Partida e o Chapéu do Bispo oferecem vistas panorâmicas de tirar o fôlego, enquanto atividades como arvorismo, tirolesa e passeios de quadriciclo garantem momentos de adrenalina.

Para os mais aventureiros, a Mega Tirolesa da Fazenda Radical é uma ótima opção. O local oferece ainda outras atividades, como arvorismo, arco e flecha e parede de escalada.

Outra opção é o Parque Oschin, um lugar onde os visitantes podem caminhar em meio a uma grande floresta de araucárias. O Parque VillaLeta é um espaço verde com uma temática viking; é rodeado por natureza e oferece algumas atrações como arco e flecha e também uma ampla área kids.

Outros pontos turísticos da cidade que vale a pena explorar são: fábricas de chocolates, com visitações e muitas delícias, um bar de gelo, um orquidário, uma fábrica de sabonetes, uma destilaria e a Galeria de Arte Unger’s Pottery House.