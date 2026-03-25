7 destinos turísticos ideais para aproveitar o feriadão de Páscoa no Brasil; confira

O clima de Páscoa já está tomando conta de diversas cidades brasileiras. E o feriadão estendido entre a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa é um ótimo período para você fazer uma viagem. Conheça aqui 7 roteiros ideais para esta época.

As ruas da cidade de Gramado (RS) já estão decoradas para receber e encantar seus moradores e visitantes. Crédito: Divulgação.

O clima da Páscoa já está no ar em várias localidades do Brasil, com decorações temáticas, programações especiais e muito chocolate! E a junção da Sexta-feira Santa com o domingo de Páscoa garante um fim de semana prolongado de feriado, um período ideal para curtir a época religiosa e também descansar.

Conheça aqui 7 opções de destinos turísticos que oferecem atrações culturais e religiosas para passeios em família, além de descanso, é claro. Acompanhe conosco.

7 cidades ideais para aproveitar o feriadão de Páscoa

Neste período, muitas famílias buscam destinos que combinam tradição, lazer e experiências diferenciadas, além de tranquilidade, é claro. Veja aqui 7 opções que oferecem isso:

Gramado (RS)

Esta famosa cidade turística no Rio Grande do Sul é um dos destinos mais procurados nesta época do ano.

Ruas enfeitadas, desfiles temáticos, oficinas infantis e eventos gastronômicos fazem parte da programação, que atrai visitantes de diferentes regiões do país. Além do que, estamos falando de uma cidade em que o chocolate artesanal é um dos seus pontos fortes, e justamente neste período em que o doce é uma das estrelas!

Um dos principais locais na cidade é a Vila de Páscoa, instalada na Praça das Etnias, que reúne atividades artísticas, feira de artesanato e espaços voltados ao público infantil. Outro destaque é o Salão do Chocolate Artesanal, que apresenta produtos de chocolaterias locais, além de espaços interativos para crianças.

A ‘ChocoPáscoa 2026’ em Gramado ocorrerá até dia 12 de abril, oferecendo ainda a Casa do Pascoalino, Paradinha de Páscoa na Avenida Borges de Medeiros e o Gramado Aleluia, programação religiosa com procissões.

Campos do Jordão (SP)

Até dia 12 de abril, a famosa cidade turística na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, se transforma em um cenário ainda mais especial para celebrar a Páscoa. Neste ano, com o tema "As Páscoas de Campos", o evento destaca gastronomia temática, decoração encantadora em vários pontos da cidade, eventos culturais, caça aos ovos e eventos esportivos, como a Meia Maratona, focando em turismo familiar e de alta qualidade.

Decoração de Páscoa no pórtico de entrada de Campos do Jordão (SP) deste ano. Crédito: Divulgação.

E uma das novidades deste ano é o ovo de Páscoa de 20 metros de altura, que quer entrar no Livro dos Recordes como o maior do mundo. Ele fica na região do Capivari, área mais turística da cidade.

Monte Verde (MG)

Monte Verde é um charmoso destino serrano de Minas Gerais, que também ganhou atrações, como shows musicais, e decorações temáticas de Páscoa. A ‘Páscoa nas Montanhas’ acontece até o dia 5 de abril.

O feriadão de páscoa em Monte Verde é uma ótima oportunidade para descansar e se reconectar com a natureza: trilhas leves, áreas verdes e paisagens montanhosas fazem parte do cenário da cidade.

A cidade também é famosa por suas fábricas de chocolate, que combinam com este período festivo, e oferece diversas atividades para crianças, como trilhas pelas montanhas, tirolesa, pista de patinação e parques.

Aparecida (SP)

A cidade de Aparecida, em São Paulo, é o maior centro de peregrinação do Brasil, e é um estilo voltado mais para o turismo religioso. A cidade oferece procissões, romarias e eventos especiais durante a Semana Santa.

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (ao fundo), em Aparecida (SP). Crédito: Ken Chu/Secretaria Turismo SP.

Mas para quem quer algo a mais, tem o Museu de Cera que conta com réplicas de figuras históricas e religiosas em tamanho real, e o passeio de barco pelo Rio Paraíba do Sul, que oferece uma vista completa da cidade.

Ouro Preto (MG)

Em Ouro Preto, Minas Gerais, a Semana Santa é marcada por procissões, tapetes decorativos feitos de serragem e celebrações que remontam ao período colonial, atraindo turistas de todo o país.

A tradicional confecção de tapetes devocionais de serragem pelas ruas de Ouro Preto (MG). Crédito: Divulgação.

É um lugar muito visitado durante este período, e um dos principais motivos são suas lindas igrejas barrocas, preservadas juntamente com o casario colonial do centro histórico. Vale a pena conhecer toda a arquitetura e a religiosidade da região!

A Semana Santa em Ouro Preto neste ano ocorre de 29 de março a 5 de abril.

Blumenau (SC)

A cidade catarinense, terra da Oktoberfest no Brasil, também recebe decoração e programação especial de Páscoa. Blumenau aposta na Vila de Páscoa, com espaços interativos, oficinas e apresentações culturais realizadas no Parque Vila Germânica.

Um espaço lindo cheio de atrações para a família toda, em uma programação que mistura entretenimento e tradição, com forte presença da cultura local. As principais atrações incluem: a Fábrica do Coelho, desfile de personagens, parque de diversões, apresentações culturais, oficinas de pinturas de casquinhas e de coelhos de pano. As festividades ocorrem até o dia 12 de abril.

Pomerode (SC)

Também em Santa Catarina, a pequena cidade de Pomerode realiza a tradicional Osterfest, considerada a maior festa de Páscoa do Brasil. O evento ostenta dois recordes reconhecidos pelo Guinness World Records (o famoso Livro dos Recordes): o Maior Ovo Decorado do Mundo e a Maior Árvore de Páscoa do Mundo (feita com centenas de casquinhas de ovos coloridas), os dois principais atrativos da festa.

A Osterfest ostenta o maior ovo decorado do mundo. Crédito: Divulgação.

Entre as principais atrações destacam-se: a oficina de pintura de casquinhas, que este ano conta com ar-condicionado na sala; competições típicas (como Tiro ao alvo), pintura facial artística, parque de diversões, os mascotes Fritz e Frida Hase, passeio de pônei e oficinas de artesanato e de pinturas de bolachas.

As atrações por lá se estendem até o dia 5 de abril.

Referências da notícia

Páscoa 2026 no Brasil: destinos como Gramado, Campos do Jordão e Ouro Preto se destacam para viagens no feriado. 23 de março, 2026. Rosangela Quinelato.

Veja opções de cidades tranquilas para o feriado da Páscoa. 27 de fevereiro, 2026. Bárbara Ferreira.

5 destinos brasileiros para curtir a programação especial de Páscoa (mais 15 lugares bônus para viajar!). 20 de março, 2026. Bruna Scirea.