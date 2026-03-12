Páscoa histórica em Campos do Jordão: programa de 6 semanas espera receber meio milhão de visitantes

A cidade na Serra da Mantiqueira terá a maior festa de páscoa da sua história, com decoração temática, muitas atrações e um ovo gigante de 20 metros! Veja mais sobre a programação que vai até dia 12 de abril!

Portal da cidade de Campos do Jordão todo decorado tematicamente para a Páscoa deste ano. Crédito: Divulgação.

A festa de Páscoa do ano 2026 em Campos do Jordão, famosa cidade turística na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, promete ser a maior já realizada na cidade. O tema deste ano é “As Páscoas de Campos”, e traz decoração temática, um ovo gigante de 20 metros e várias atrações espalhadas pela cidade.

A programação já está acontecendo por lá e vai até o dia 12 de abril. Além disso, também há experiências gastronômicas e festivais. Acompanhe abaixo mais informações.

Páscoa de 2026 será a maior já feita em Campos do Jordão

A ideia do tema deste ano é de que a data pode ser vivenciada de diferentes formas, em diversos endereços da cidade e por diferentes públicos. A proposta reúne várias experiências nas áreas de cultura, esporte, gastronomia, lazer e turismo.

A organização do evento pretende atrair em torno de 500 mil visitantes ao longo do período das festividades.

Campos do Jordão se prepara para viver uma temporada de Páscoa inédita. Crédito: Divulgação.

A cidade foi toda decorada tematicamente. O centro turístico (Capivari), o portal da cidade e a praça da Abernéssia estarão enfeitados, incluindo um ovo gigante de 20 metros de altura (no Capivari). Aliás, é no centro turístico que ficarão algumas das principais atrações.

Outro destaque da decoração é uma árvore composta por 12 mil ovos de Páscoa, pintados por alunos da rede municipal de ensino, reforçando o envolvimento da comunidade com o projeto.

Entre as experiências gastronômicas, estão degustação de fondue, menus especiais em vários restaurantes, com destaque para a gastronomia baseada no pinhão e chocolates artesanais.

Entre os atrativos esportivos, estão:

Caminhada no Horto Florestal , celebrando os 85 anos do parque, prevista para o dia 28 de março;

, celebrando os 85 anos do parque, prevista para o dia 28 de março; Páscoa Pet com caça aos ovos;

Passeio ciclístico no Capivari ;

; Passeio hípico;

Ainda, entre os eventos confirmados está a 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, marcada para 15 de março em Capivari.

O lançamento oficial da temporada “As Páscoas de Campos” ocorre nesta quarta-feira (11) às 18h na praça de Vila Capivari.

Segundo o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fábio Izar, a ideia com esta iniciativa é ampliar o calendário de eventos na cidade e consolidar o período (páscoa) como uma nova temporada turística da região.

E atenção: a Páscoa marca o início do outono, e a região fica com temperaturas mais amenas e paisagens avermelhadas, sendo recomendado levar agasalho caso você for passear por lá.

