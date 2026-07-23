O arquipélago de SP que virou um santuário para tubarões ameaçados de extinção; veja onde fica

Um arquipélago no litoral norte de São Paulo virou um refúgio para a reprodução de uma espécie de tubarão que está ameaçada de extinção, o tubarão-mangona. Saiba mais aqui.

Um estudo constatou que o tubarão-mangona (Carcharias taurus) utiliza o Arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte paulista, para reprodução.

Pesquisadores descobriram que um arquipélago no litoral norte do estado de São Paulo é uma área de refúgio para tubarões ameaçados de extinção, que usam o local não apenas para acasalamento, mas também para gestação.

Os resultados do estudo foram divulgados recentemente em um artigo publicado na revista Journal of Fish Biology, e a pesquisa foi liderada por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em São Vicente e do Instituto de Pesca.

Os resultados do estudo

O tubarão-mangona (Carcharias taurus), também chamado de cação-mangona, possui corpo robusto, dentes longos e pontiagudos visíveis mesmo com a boca fechada, e comportamento calmo e lento.

É uma espécie que está criticamente em perigo (CR), ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Entre os fatores que a colocam nesta categoria estão a perda de habitat, a poluição marinha, as mudanças climáticas e a pesca incidental.

E o estudo em questão constatou que este animal utiliza o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, uma unidade de conservação (UC) a 35 km da costa de São Sebastião (SP), para acasalar e se reproduzir.

O que reforça isso é o fato de que foram registrados machos adultos, fêmeas com marcas (mordidas) de acasalamento e uma fêmea grávida na UC, indicando que o local é usado em fases críticas do ciclo de vida da espécie.

Até então, as pesquisas disponíveis confirmavam apenas que os tubarões-mangona acasalavam na Argentina, no Uruguai e no sul do Brasil e depois migravam para as águas mais quentes da costa sudeste brasileira para a gestação e parto.

“Existem registros históricos da captura incidental de mangonas na costa de São Paulo, mas não havia nenhum registro científico até o feito por nós no inverno de 2022 em Alcatrazes” - disse em entrevista Fabio Motta, professor do IMar-Unifesp e coautor do estudo.

Para descobrirem isso, foram alguns anos de estudo e observações: durante os verões e os invernos de 2022, 2023, 2024 e 2025. Os pesquisadores utilizaram sistemas de estéreo-filmagens subaquáticas remotas com isca (BRUVs na sigla em inglês) para atrair, filmar e medir os animais do arquipélago, sem causar perturbações.

Os dados coletados permitem afirmar que tal espécie pode ser observada no Arquipélago de Alcatrazes nos meses de inverno e verão, incluindo agregações de até dez indivíduos.

Imagem aérea do Arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte paulista. Crédito: Luciano Candisani.

“Nossos resultados reforçam a importância dessa unidade de conservação em particular, mas também de outras áreas onde a pesca é controlada, para proteger os tubarões costeiros. Além disso, ao revelar a dinâmica espacial e temporal da espécie, o estudo pode dar suporte para estratégias de conservação”, finalizou Motta.

Algumas informações sobre a espécie

A fêmea do tubarão-mangona possui gestação estimada entre 9 e 12 meses e pode se reproduzir a cada dois anos, normalmente gerando apenas dois filhotes por gestação. Porém, esta baixa fecundidade é uma das fragilidades da espécie, que não dá conta de suportar a pressão da pesca e outros impactos.

A espécie é costeira, mas pode fazer incursões esporádicas em regiões oceânicas. Alimenta-se de uma grande variedade de peixes ósseos, raias, lulas, polvos e crustáceos. Quando adulto, o animal pode atingir até três 3 metros de comprimento e cerca de 150 quilos.