Frio retorna e chuvas ainda deixam alertas no Centro-Sul; veja a previsão

Uma frente fria continua avançando pelo Brasil e mantém o risco de chuva forte sobre PR, SP, MG, RJ e MS. Além dos acumulados que podem chegar a 100 mm, uma massa de ar frio provocará queda de até 10°C nas temperaturas antes da volta do calor no domingo.

Conforme uma frente fria avança pelo país, o tempo está mudando de maneira significativa sobre alguns estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nos últimos dias, o sistema causou chuvas intensas sobre a região Sul, causando alagamentos e transbordamentos de rios em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

O sistema se movimentou em direção norte e não deve mais causar tempestades severas sobre o estado gaúcho, mas ainda será capaz de ocasionar pancadas de chuva em outros estados ao longo dos próximos dias.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos para o Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais. Há risco de pancadas de chuva com volumes de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h) e possibilidade de queda de granizo.

Ao longo desta quinta-feira (23), pancadas de chuva se formam sobre o norte do Paraná, o oeste de São Paulo e, de maneira mais localizada, atingem parte do território do Mato Grosso do Sul, trazendo acumulados de até 50 mm de chuva total.

Previsão de acumulados totais até o final da semana ilustra regiões mais afetadas pela chuva nos próximos dias. Pontos isolados do Paraná e de São Paulo registrarão mais de 100 mm.

Na sexta-feira (24), as tempestades se espalham e atingem todo o território de São Paulo, trazendo pancadas de chuva também para Minas Gerais (especialmente sul do estado) e para o Rio de Janeiro, com acumulados similares, conforme o sistema se afasta em direção ao Oceano Atlântico.

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Ao total, até o final de semana, alguns municípios do norte do Paraná e do oeste e norte de São Paulo registrarão acumulados de até 100 mm totais, o que pode ocasionar transtornos maiores como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

Temperaturas caem nos próximos dias

Além disso, após a passagem das chuvas, uma massa de ar frio avança pelo país. Embora não seja um sistema de grande intensidade, ele será capaz de fazer as temperaturas caírem no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná e sobre o estado de São Paulo, como é possível observar na figura abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na sexta-feira de madrugada (esquerda) e de tarde (direita) mostra a massa de ar frio atuando sobre parte do centro-sul do país.

Algumas cidades registrarão quedas de até 10°C nas temperaturas. Em São Paulo Capital, por exemplo, que registrou máxima de 28°C nesta terça-feira (21), as previsões indicam máximas de apenas 18°C nesta sexta-feira (24) devido à massa de ar frio e a grande incidência de nebulosidade e chuvas.

Essa situação, no entanto, não será persistente. Ao longo do sábado (25), previsões já indicam que a massa de ar frio vai se dissipar, e no domingo (26) as temperaturas sobre todo o Brasil já retornam a patamares acima da média, inclusive nas regiões afetadas pelo frio momentâneo.