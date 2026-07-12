Antidepressivo é encontrado no cérebro de tubarões do litoral do Rio de Janeiro

Pesquisa da UFRJ detecta sertralina no cérebro de tubarões-martelo capturados no litoral do Rio de Janeiro e acende alerta sobre impactos da poluição por medicamentos na vida marinha.

Biólogos do EcoShark no processo de identificação e estudo de tubarões no litoral Sul Fluminense. Crédito: Arquivo pessoal.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) identificou, pela primeira vez, a presença de sertralina (princípio ativo de um dos antidepressivos mais consumidos no Brasil) no tecido cerebral de tubarões-martelo capturados na costa do estado do Rio de Janeiro. A descoberta reforça a preocupação com os impactos da contaminação por resíduos farmacêuticos nos ecossistemas marinhos.

A pesquisa, ainda em fase de publicação científica, foi desenvolvida no âmbito do Projeto EcoShark, que monitora a saúde de tubarões no litoral fluminense desde 2018. O trabalho é coordenado pela professora Mariana Batha Alonso, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ, em parceria com os pesquisadores José Neto e Victor Alves.

Os cientistas encontraram a substância no cérebro de exemplares das espécies Sphyrna lewini e Sphyrna zygaena, ambas classificadas como criticamente ameaçadas de extinção. Os animais foram capturados acidentalmente por pescadores nas regiões do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Copacabana, em uma colaboração entre comunidades pesqueiras e a equipe de pesquisa.

Resíduos de medicamentos percorrem o caminho até o oceano

A sertralina é atualmente o antidepressivo mais prescrito no Brasil. Após ser metabolizada pelo organismo, parte da substância é eliminada pela urina e segue para os sistemas de esgoto. Como as estações convencionais de tratamento não foram projetadas para remover completamente compostos farmacêuticos, resíduos desses medicamentos acabam chegando aos rios e ao mar.

No estado do Rio de Janeiro, cerca de metade do esgoto gerado ainda não recebe tratamento adequado. Além disso, parte dos efluentes é lançada no oceano por emissários submarinos com tratamento apenas preliminar, incapaz de eliminar micropoluentes como medicamentos, hormônios e outros contaminantes emergentes.

Segundo os pesquisadores, essas moléculas podem ser absorvidas por peixes, invertebrados e outros organismos marinhos diretamente pela água ou por meio da cadeia alimentar. Como predadores de topo, os tubarões acumulam contaminantes presentes em suas presas, tornando-se importantes indicadores da qualidade ambiental dos oceanos.

Achado amplia preocupação com efeitos sobre a fauna marinha

Embora a presença da sertralina no cérebro dos tubarões tenha sido confirmada, os pesquisadores ressaltam que ainda não é possível afirmar quais efeitos a substância provoca nesses animais. Em seres humanos, o medicamento atua sobre o sistema serotoninérgico, responsável pela regulação do humor, e proteínas semelhantes também estão presentes em outros vertebrados.

Biólogos do EcoShark no processo de identificação e estudo de tubarões no litoral Sul Fluminense. Crédito: Arquivo pessoal

Experimentos realizados anteriormente com peixes de laboratório já demonstraram que concentrações de sertralina semelhantes às encontradas em ambientes aquáticos podem provocar alterações comportamentais, como redução da atividade locomotora e prejuízos ao aprendizado. No entanto, ainda não existem estudos capazes de demonstrar como esses compostos afetam a fisiologia e o comportamento de tubarões.

A preocupação ganha força porque este não é um caso isolado. Em março de 2026, uma pesquisa publicada na revista Environmental Pollution identificou cocaína, cafeína, analgésicos e outras substâncias no sangue de tubarões próximos às Bahamas. Estudos brasileiros também já registraram antibióticos e opioides em diferentes espécies de tubarões, indicando que a contaminação por fármacos pode ser um fenômeno cada vez mais frequente nos ambientes marinhos.

Estudo reforça necessidade de ampliar monitoramento ambiental

Os pesquisadores defendem que a descoberta evidencia a necessidade de incorporar o monitoramento de resíduos farmacêuticos às políticas de conservação da fauna marinha. Segundo a equipe, projetos como o EcoShark e o EcoDELFIS já desenvolveram metodologias capazes de rastrear esses contaminantes em tubarões, raias e cetáceos, mas dependem de financiamento contínuo para ampliar as investigações.

Outra medida considerada essencial é a modernização das estações de tratamento de esgoto, permitindo a remoção de micropoluentes farmacêuticos antes que eles sejam lançados nos ambientes aquáticos. Para os cientistas, reconhecer medicamentos como poluentes emergentes é um passo importante para reduzir os impactos sobre espécies ameaçadas e sobre o equilíbrio dos ecossistemas costeiros.

O estudo foi financiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-UFRJ), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). O SubProjeto EcoShark integra o Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira, desenvolvido como medida compensatória prevista em Termo de Ajustamento de Conduta conduzido pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, com responsabilidade da empresa PRIO.