Após ar frio, bolha de ar quente volta a ganhar força com temperaturas de até 40°C no Brasil

Até o final da semana teremos a presença de ar frio que logo perde a força. As temperaturas voltam a subir e a bolha de ar quente volta a ganhar força, fazendo os termômetros atingirem 40°C.

A presença de ar frio sobre parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste permitiu que as temperaturas diminuíssem sobre essas regiões. Contudo, a presença desse ar polar está com os dias contados, uma vez que o calor volta a ganhar força nos próximos dias elevando as temperaturas, principalmente do Brasil Central.

As maiores mudanças de temperaturas devem ocorrer no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no Paraná. Confira a previsão do tempo com mais detalhes para os próximos dias.

Bolha de ar quente ganha força e temperatura chega aos 40°C

É isso mesmo! Após uma rápida passagem de ar frio, que deixou as temperaturas baixas em áreas do leste da Região Sul e do Sudeste e levou uma leve trégua ao calor no Centro-Oeste, o calor ganha força. Isso vai proporcionar o aumento de intensidade de uma bolha de ar quente sobre a porção central do país.

Nesta sexta-feira (24), as máximas ainda permanecem sob o controle do ar frio. Por conta disso, os termômetros não superam os 22°C na faixa entre o leste do Rio Grande do Sul e o sul de Minas Gerais, afetando pelo menos cinco estados brasileiros. O tempo se mantém ameno também no sul de Mato Grosso do Sul, com máximas na casa dos 27°C.

Na sexta-feira (24) o ar frio ainda mantém as temperaturas mais baixas sobre áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Por outro lado, o calor se intensifica e supera os 31°C no restante de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul, no noroeste de São Paulo e em todo o território de Mato Grosso e de Goiás. Na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os termômetros variam entre 35°C e 39°C.

Para o sábado (25), são esperadas pequenas mudanças, como o avanço do ar quente em direção ao Sul do Brasil, alcançando áreas do Paraná. Nas demais regiões citadas, o calor segue se intensificando, com termômetros chegando aos 40°C na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Durante o domingo (26), as altas temperaturas ficam mais generalizadas no estado de São Paulo, afetando a maior parte de Minas Gerais e todo o Centro-Oeste. No estado paulista, em geral termômetros acima dos 27°C, mas haverá marcas superiores a 35°C na porção oeste e noroeste, em Minas Gerais, os valores ficam entre 26°C e 35°C.

O calorão também predomina na porção central do país. A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande (MS), pode registrar 35°C neste domingo (26), o que também está previsto para Goiânia (GO). Enquanto isso, em Cuiabá (MT), a previsão indica termômetros próximos aos 41°C.

Máximas chegam aos 42°C nesta segunda (27) no oeste do Centro-Oeste. Restante do país também com temperaturas altas, superiores aos 30°C em sua grande maioria.

Iniciando a semana, a segunda-feira (27) será de calor espalhado pelo Brasil. Os ventos vindos de norte transportam ar quente para o Sul e Sudeste e, com isso, as temperaturas se aproximam dos 37°C em áreas pontuais do oeste paulista e do Triângulo Mineiro, e variam entre 28°C e 34°C no restante do Sudeste.

O norte do Paraná terá temperaturas na casa dos 30°C, enquanto Mato Grosso do Sul registrará valores acima dos 35°C. A atenção se volta para a faixa oeste do Centro-Oeste, com termômetros que podem se aproximar dos 42°C. No restante do Brasil Central, o calorão será entre 35°C e 40°C.