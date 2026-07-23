Gangorra térmica em SP: ar frio de inverno dura pouco antes de calor de até 36°C

Uma frente fria está avançando por São Paulo e vai diminuir as temperaturas, principalmente no leste do estado, entre hoje (23) e amanhã (24). Porém, o calor retorna já no fim de semana, com máximas chegando aos 36°C na próxima semana.

Uma frente fria está avançando sobre o estado de São Paulo, causando aumento de nebulosidade, pancadas de chuva e temporais isolados entre hoje (23) e amanhã (24). Além disso, o sistema meteorológico causará uma queda das temperaturas até esta sexta-feira (24), que será sentida especialmente nas máximas.

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Mas esse período de temperaturas mais baixas será breve, pois já a partir do fim de semana as temperaturas voltam a subir gradualmente, com máximas chegando em torno dos 36°C na semana que vem.

E atenção, pois em meados da próxima semana teremos a umidade do ar novamente atingindo níveis baixos em parte do estado.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Friozinho dura pouco e calor retorna a partir do fim de semana

Já a partir desta quinta-feira (23), com a passagem do sistema frontal, haverá uma diminuição nas temperaturas, sentida especialmente nas máximas, e na região leste do estado, onde elas podem chegar aos 17°C em algumas localidades durante a tarde. Áreas do norte/noroeste ainda terão máximas entre 28°C/30°C.

Porém, as mínimas desta quinta (23) em várias localidades devem ser registradas durante a noite, como por exemplo, na capital paulista, onde será registrada mínima de 15°C à noite.

Na sexta-feira (24) as temperaturas diminuem um pouco mais por todo o estado, inclusive em áreas do oeste onde fazia mais calor, mas vale destacar que não será um frio tão expressivo.

As temperaturas mínimas vão variar entre 13°C e 18°C em todo o estado, mas podem cair para os 9°C em localidades do sul, na região de Sorocaba. Na capital paulista a mínima será de 14°C.

Já as máximas ficarão mais baixas em relação ao dia anterior, principalmente no leste do estado, não ultrapassando os 23°C em praticamente todo o território, e podendo chegar aos 12°C no sul da região Sorocabana, deixando uma sensação de friozinho.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para a sexta-feira (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

Vale ressaltar que este será um período breve de friozinho, com temperaturas mais baixas pela manhã e amenas à tarde, especialmente no leste. Já no fim de semana o calor retorna ao estado de São Paulo.

A partir do fim de semana as temperaturas voltam a se elevar gradualmente em todo o estado. Uma massa de ar quente e seco vai atuar sobre a região, trazendo novamente calor acima de 30°C para várias localidades.

No fim de semana, as temperaturas máximas atingem entre 28°C-30°C na metade oeste do estado, enquanto o leste ainda terá temperaturas mais amenas de 21°C a 26°C, mas já mais altas do que as do dia anterior.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a terça-feira (28), segundo o modelo europeu ECMWF.

Porém, é no início da próxima semana que o calor ganha intensidade. Na segunda-feira (27) as temperaturas já ficam mais elevadas na metade oeste, acima dos 28°C.

Na terça-feira (28), mapa acima, as temperaturas máximas ficam acima dos 30°C em grande parte do estado, chegando aos 36°C no noroeste de São Paulo. A capital paulista terá máxima na casa dos 30°C neste início de semana.

Massa de ar quente e seco vai atuar sobre São Paulo a partir do fim de semana, com máximas acima de 30°C em várias localidades e chegando aos 36°C no noroeste em meados da próxima semana.

Além disso, outro destaque é a baixa umidade relativa do ar na semana que vem, que atingirá níveis abaixo de 30%, considerados críticos, em áreas do noroeste paulista durante a tarde, e especialmente a partir da terça-feira (28), como por exemplo, na localidade de Votuporanga (20%).

Previsão da umidade relativa do ar (%) para a terça-feira (28) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Esse tempo mais seco exige atenção e cuidados redobrados, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, já que isso traz problemas de saúde como ressecamento das mucosas das vias aéreas e da pele, o agravamento de problemas respiratórios (como asma e rinite), sangramento nasal, irritação nos olhos e garganta seca.