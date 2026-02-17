Florestas do mundo estão se tornando mais uniformes e isso é um problema, segundo cientistas

Estudo global sugere que as florestas estão sofrendo uma transição para um número reduzido de árvores de crescimento rápido, o que está deslocando espécies nativas de crescimento mais lento e enfraquecendo a biodiversidade e o armazenamento de carbono.

Pesquisas demonstraram que as florestas se transformaram em florestas de árvores de crescimento rápido, resultando em ecossistemas mais uniformes e potencialmente menos capazes de lidar com secas, pragas e condições climáticas extremas.

Lee Bell Meteored Reino Unido 17/02/2026 19:17 4 min

Embora as árvores levem décadas para atingir a maturidade, cientistas alertam que as espécies dentro das florestas estão mudando rapidamente, e não necessariamente para melhor.

Um importante estudo internacional conduzido pela Universidade de Aarhus, na Dinamarca, analisou mais de 31.000 espécies de árvores e descobriu que as florestas estão se tornando mais homogêneas.

As espécies que se adaptam tendem a ser as de crescimento rápido e oportunistas, enquanto as espécies de crescimento mais lento e longa vida — aquelas que ajudam a estabilizar os ecossistemas — têm maior probabilidade de desaparecer.

As mais rápidas assumem a liderança

Pesquisadores afirmam que as florestas estão favorecendo cada vez mais árvores de crescimento rápido e fácil propagação. Essas árvores tendem a ser ágeis e vigorosas, com folhas de cor mais clara, madeira mais macia e crescimento acelerado. Essa combinação permite que elas se expandam rapidamente quando uma floresta é danificada.

Jens-Christian Svenning, coautor do estudo, disse que esse padrão é mais preocupante nos trópicos e subtrópicos, locais onde a biodiversidade já é abundante e onde a perda de espécies especializadas deixa um vazio real.

“Estamos falando de espécies altamente singulares, onde a biodiversidade é elevada e os ecossistemas estão intimamente interligados”, explicou ele.

Análises globais alertaram que espécies "chave", de ciclo de vida lento e longa duração, que armazenam carbono e sustentam a biodiversidade, começaram a desaparecer, especialmente em regiões tropicais e subtropicais.

“Quando espécies nativas especializadas desaparecem, elas deixam lacunas nos ecossistemas que espécies exóticas raramente preenchem, mesmo que essas espécies cresçam rapidamente e sejam altamente dispersivas”, afirmou ele.

O estudo também destaca o papel crescente de espécies arbóreas naturalizadas (não nativas): árvores que não evoluíram em uma região, mas agora crescem espontaneamente ali. Muitas compartilham as mesmas características de “crescimento rápido” e podem prosperar em ambientes alterados, mesmo que não substituam completamente o que foi perdido.

Árvores em risco

Os cientistas acreditam que as árvores mais ameaçadas são as espécies de crescimento lento: espécies com madeira densa, folhas grossas e longa vida útil, que prosperam em condições estáveis, particularmente em florestas tropicais úmidas.

“Elas formam a espinha dorsal dos ecossistemas florestais e contribuem para a estabilidade, o armazenamento de carbono e a resiliência às mudanças”, disse Svenning.

Embora as culturas de crescimento rápido possam parecer vantajosas no papel (mais verdes, mais rápidas), os pesquisadores alertam que elas podem ser mais vulneráveis a secas, tempestades, pragas e choques climáticos, tornando as florestas potencialmente menos confiáveis para o armazenamento de carbono a longo prazo.

O que está causando isso? A equipe afirma que são os suspeitos de sempre: mudanças climáticas, desmatamento, silvicultura intensiva, exploração madeireira e o comércio global de espécies arbóreas. E como as árvores de crescimento rápido são frequentemente elogiadas por sua madeira ou biomassa, a pressão está aumentando a seu favor.

