Padrão muda e chuvas aumentam muito no centro-norte do Brasil nos próximos 5 dias; confira
Após o fim do Carnaval, previsões indicam que semana será marcada por chuvas em todo o Brasil, inclusive em estados que têm registrado tempo predominantemente ensolarado e seco durante o feriado.
Nos últimos dias, a região central do Brasil foi marcada por um tempo predominantemente firme, apenas com ocorrência de pancadas de chuva rápidas e pontuais. O maior destaque fica para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Distrito Federal, além do sul da Bahia e do leste de Goiás, onde praticamente não houve ocorrência de chuvas.
Parte dessa região, envolvendo municípios do Sudeste e do Nordeste, esteve inclusive sob alerta devido à baixa umidade relativa do ar (UR). Os valores ficaram entre 30% e 20%, com municípios como Ibotirama (Bahia) registrando UR mínima de até 21% - valor baixíssimo que pode agravar quadros de saúde e impulsionar incêndios.
Nesta quarta-feira (18), no entanto, previsões indicam que o tempo irá mudar drasticamente na porção central do país, como é possível observar na imagem acima. Isso ocorre devido ao avanço de uma frente fria, que impulsiona a formação de tempestades.
Chuvas aumentam drasticamente no país
Com isso, já nesta quarta-feira (18) durante a tarde, há risco de pancadas de chuva fortes em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás. Embora nos estados do Centro-Oeste as chuvas ocorram de maneira mais esparsa e localizada ao longo da semana, ainda assim haverá um aumento expressivo.
O padrão se mantém ao longo da quinta-feira (19) e nos dias seguintes, quebrando o bloqueio atmosférico que estava presente sobre a região e causando tempestades com descargas elétricas (raios) de maneira frequente, especialmente durante a tarde e a noite.
Embora a chuva passe rápido por São Paulo e, já na sexta-feira (20) o tempo volte a ficar firme neste estado, ela continua atuando no restante do Sudeste. Além disso, o padrão meteorológico sobre o país também impulsiona a formação de chuvas também em todo o Norte do país.
Ao total, espera-se a ocorrência de chuvas significativas em praticamente todo o território brasileiro até o final do domingo (22), com apenas três regiões do país mantendo o tempo predominantemente seco: O oeste de SP; parte de SE, AL e PE no nordeste; e norte de RR na região Norte.
Ao total, a região mais afetada pelas chuvas será o Sudeste, com destaque para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo: Algumas rodadas de previsões indicam chuvas de 200 mm nestes estados, o que pode ocasionar grandes transtornos para a população.
Acumulados de até 150 mm também podem ser registrados em toda a região Norte e no litoral norte da região Nordeste, regiões que também serão fortemente afetadas pelas chuvas ao longo desta semana.
Caso chuvas muito fortes ou tempestades com raios atinjam o seu município ao longo dos próximos dias, lembre-se de nunca enfrentar o mau tempo. Em hipótese alguma avance pela correnteza da água; não se abrigue debaixo de árvores ou pequenas construções como quiosques; e permaneça sempre atento à alterações em encostas para não ser pego por deslizamentos de terra.