Padrão muda e chuvas aumentam muito no centro-norte do Brasil nos próximos 5 dias; confira

Após o fim do Carnaval, previsões indicam que semana será marcada por chuvas em todo o Brasil, inclusive em estados que têm registrado tempo predominantemente ensolarado e seco durante o feriado.

Imagem de satélite (IR) nesta terça-feira de manhã ilustra o clima brasileiro ao longo do carnaval: tempo predominantemente firme e sem nuvens no Brasil central. Mas essa situação irá mudar.

Nos últimos dias, a região central do Brasil foi marcada por um tempo predominantemente firme, apenas com ocorrência de pancadas de chuva rápidas e pontuais. O maior destaque fica para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Distrito Federal, além do sul da Bahia e do leste de Goiás, onde praticamente não houve ocorrência de chuvas.

Parte dessa região, envolvendo municípios do Sudeste e do Nordeste, esteve inclusive sob alerta devido à baixa umidade relativa do ar (UR). Os valores ficaram entre 30% e 20%, com municípios como Ibotirama (Bahia) registrando UR mínima de até 21% - valor baixíssimo que pode agravar quadros de saúde e impulsionar incêndios.

Previsão de probabilidade de chuva na quarta-feira durante a tarde mostra que tempestades podem voltar a se formar em grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (18), no entanto, previsões indicam que o tempo irá mudar drasticamente na porção central do país, como é possível observar na imagem acima. Isso ocorre devido ao avanço de uma frente fria, que impulsiona a formação de tempestades.

Chuvas aumentam drasticamente no país

Com isso, já nesta quarta-feira (18) durante a tarde, há risco de pancadas de chuva fortes em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás. Embora nos estados do Centro-Oeste as chuvas ocorram de maneira mais esparsa e localizada ao longo da semana, ainda assim haverá um aumento expressivo.

O padrão se mantém ao longo da quinta-feira (19) e nos dias seguintes, quebrando o bloqueio atmosférico que estava presente sobre a região e causando tempestades com descargas elétricas (raios) de maneira frequente, especialmente durante a tarde e a noite.

Previsão de densidade de raios na quinta-feira durante a tarde mostra que pancadas de chuva se formarão em grande parte dos estados que estavam registrando tempo mais seco.

Embora a chuva passe rápido por São Paulo e, já na sexta-feira (20) o tempo volte a ficar firme neste estado, ela continua atuando no restante do Sudeste. Além disso, o padrão meteorológico sobre o país também impulsiona a formação de chuvas também em todo o Norte do país.

Ao total, espera-se a ocorrência de chuvas significativas em praticamente todo o território brasileiro até o final do domingo (22), com apenas três regiões do país mantendo o tempo predominantemente seco: O oeste de SP; parte de SE, AL e PE no nordeste; e norte de RR na região Norte.

Previsão de acumulados totais até o final do domingo (com destaque para a região Sudeste) mostra que os volumes de chuva podem chegar a até 200 mm entre os estados MG, RJ e ES.

Ao total, a região mais afetada pelas chuvas será o Sudeste, com destaque para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo: Algumas rodadas de previsões indicam chuvas de 200 mm nestes estados, o que pode ocasionar grandes transtornos para a população.

Acumulados de até 150 mm também podem ser registrados em toda a região Norte e no litoral norte da região Nordeste, regiões que também serão fortemente afetadas pelas chuvas ao longo desta semana.

As tempestades ocasionarão cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, transbordamentos de rios e alagamentos especialmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo - os Estados que registrarão os maiores acumulados de chuva.



Caso chuvas muito fortes ou tempestades com raios atinjam o seu município ao longo dos próximos dias, lembre-se de nunca enfrentar o mau tempo. Em hipótese alguma avance pela correnteza da água; não se abrigue debaixo de árvores ou pequenas construções como quiosques; e permaneça sempre atento à alterações em encostas para não ser pego por deslizamentos de terra.