Ciclone e fraca frente fria muda o padrão do tempo no Brasil nesta quarta, 18; confira a previsão

O Carnaval chega ao fim e mudanças no tempo são esperadas já nesta quarta-feira. Um ciclone e uma fraca frente ajudam a organizar um leve corredor de umidade sobre áreas do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Veja também: Ciclone ajuda a mudar o tempo no Sudeste: risco de chuva forte e tempestade aumenta na região; confira

Nesta Quarta-feira de Cinzas (18), uma mudança no tempo é esperada sobre áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do país. Isso ocorre devido à atuação de um ciclone, que estará afastado da costa brasileira. Por conta dessa posição, a frente fria associada ao sistema será de fraca intensidade.

Apesar de não ser tão intensa quanto as anteriores, essa frente fria será capaz de organizar um leve corredor de umidade sobre áreas do Brasil Central. Com isso, as chuvas que estavam mais concentradas sobre a Região Sul tendem a se deslocar, levando precipitações para outras áreas e trazendo alívio para algumas cidades.

Há chances de chuvas fortes especialmente nos seguintes estados:

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Confira a seguir a previsão do tempo para esta quarta-feira (18) no centro-sul do Brasil.

Quarta-feira com volta das chuvas sobre o Brasil Central

Ainda durante a madrugada de quarta-feira (18), o tempo já começa a dar sinais de mudança sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. Um ciclone atua afastado da costa brasileira e, associado a ele, uma frente fria de fraca intensidade organiza um corredor úmido sobre o Brasil Central.

Nas primeiras horas do dia, o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com já indica essa mudança. Ao longo da madrugada, o céu permanece encoberto em várias áreas, mas sem previsão de chuva significativa.

Chuva e nebulosidade prevista para a tarde desta quarta-feira (18).

Com o passar das horas, o corredor de umidade se organiza gradualmente e as chances de precipitação aumentam. No fim da manhã, há previsão de chuva fraca no litoral de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro.

Durante a tarde, as instabilidades ganham força no Sudeste e no Centro-Oeste. Pancadas de chuva mais fortes estão previstas para o leste de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e grande parte de Minas Gerais. Atenção especial para as capitais São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), que podem registrar transtornos ao longo desta quarta-feira (18).

Probabilidade de chuva para a tarde desta quarta-feira (18), segundo o modelo ECMWF.

No Centro-Oeste, a manhã será de tempo parcialmente nublado. Já no período da tarde, o cenário muda, com aumento da nebulosidade e formação de nuvens carregadas sobre o norte, centro e oeste do Mato Grosso do Sul, além do norte de Goiás e grande parte do Mato Grosso.

As chuvas nessas áreas podem ocorrer de forma intensa e com potencial para provocar novos transtornos. Por isso, é importante acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os alertas emitidos para cada região.

Sol volta a aparecer sobre a Região Sul

A mudança no padrão atmosférico também altera o tempo sobre a Região Sul. Com o corredor de umidade se deslocando para o Sudeste e o Centro-Oeste, o Sul começa a registrar uma diminuição das chuvas que vinham ocorrendo nos últimos dias e que provocaram diversos transtornos, do Rio Grande do Sul ao Paraná.

Em Santa Catarina, ainda há previsão de pancadas de chuva durante a madrugada e a manhã, especialmente no leste do estado, onde o risco de transtornos permanece. Situação semelhante é observada no leste do Paraná.

Água precipitável disponível para a tarde desta quarta-feira (18).

Durante a tarde, podem ocorrer chuvas fracas e isoladas nos extremos leste e oeste dos estados da Região Sul, conforme observamos pela imagem de águia precipitável. No entanto, a maior parte da região terá tempo firme e temperaturas elevadas ao longo da quarta-feira (18).