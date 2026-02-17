Risco de temporais e alagamentos aumenta em SP, RJ e MG nesta quarta, 18

A Região Sudeste do Brasil continuará registrando os típicos temporais de verão nesta quarta-feira, mas apesar dos volumes não serem tão expressivos, a chuva pode trazer riscos de transtornos como alagamentos.

Temporais típicos de verão são esperados nesta quarta-feira (18) na Região Sudeste, e há risco de transtornos à população, como alagamentos e enxurradas. (Na imagem, um alagamento na Marginal Tietê na capital paulista em fevereiro de 2025). Crédito: Defesa Civil SP/Reprodução.

Um sistema de baixa pressão próximo à costa do Sudeste vai aumentar a nebulosidade e favorecer a ocorrência de pancadas isoladas de chuva e risco de temporais na Região. Esses temporais, típicos de verão, vão ocorrer especialmente no período entre a tarde e à noite.

Contudo, apesar de não serem previstos acumulados significativos, as chuvas fortes e rápidas em um curto intervalo de tempo podem causar transtornos à população, como alagamentos e enxurradas; por isso, é importante manter-se atento, especialmente em áreas mais vulneráveis da Região.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para esta quarta-feira (18).

Temporais continuam atingindo o Sudeste na quarta-feira

Nesta quarta-feira (18), o calor continuará presente em parte do Sudeste, com temperaturas elevadas já no período da manhã e máximas acima dos 30°C no oeste paulista, no Rio de Janeiro, e no centro-sul mineiro e capixaba.

A circulação da área de baixa pressão sobre o oceano vai levar mais umidade para a Região, aumentando a nebulosidade e contribuindo para a ocorrência dos típicos temporais de verão, preferencialmente a partir da tarde.

A manhã começa com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado no estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, mantendo a sensação de calor. Nas demais áreas mineiras e nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, o céu fica mais aberto. Podem ocorrer chuvas fracas, isoladas e passageiras em todo o território paulista e em áreas do centro-sul mineiro.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para a quarta-feira (18) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, durante a tarde, a nebulosidade aumenta em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e são esperadas chuvas de moderada a forte intensidade em todo o território destes três estados, incluindo as capitais,com exceção do norte mineiro.

Estas chuvas podem ocorrer em forma de pancadas localmente fortes e também vir acompanhadas por tempestades isoladas, raios e rajadas de vento de 50 km/h, estas em áreas do interior paulista, do sul mineiro e nos litorais carioca e capixaba, mas que pontualmente podem ser mais intensas.

No Espírito Santo, as chuvas acontecem em forma de pancadas isoladas e de curta duração no sul do estado.

Previsão de densidade de raios para a quarta-feira (18) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com risco de tempestades.

À noite, o potencial para chuvas intensas e tempestades diminui em grande parte da Região Sudeste, contudo, não se descartam pancadas bem isoladas e descargas elétricas em áreas centrais de São Paulo, no norte do Rio de Janeiro e no centro, sul e leste de Minas Gerais. O céu fica nublado em todo o São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais, e com nuvens esparsas nas demais áreas da Região.

O destaque da quarta-feira são as chuvas locamente intensas, com temporais e rajadas de vento, especialmente no centro-leste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro.

Como comentamos, não são esperados acumulados muito expressivos de precipitação no Sudeste; os volumes variam entre 10 mm e 30 mm na metade leste de São Paulo e no sul mineiro, e ficam abaixo disso nas demais áreas da Região.

Porém, como as chuvas podem ocorrer de forma intensa, rápida e em curto intervalo de tempo, elas deixam alertas para transtornos à população como alagamentos e enxurradas a partir da tarde.