Sem mar, mas com praias: conheça 5 praias de água doce em MG com paisagens de tirar o fôlego

Minas Gerais não tem litoral, mas tem belas praias fluviais, formadas por rios e lagoas, que oferecem paisagens pitorescas e são um convite ao lazer e à contemplação da natureza. Conheça aqui 5 delas.

A cidade de Lagoa da Prata destaca-se pela sua prainha artificial à beira do rio São Francisco, oferecendo lazer, áreas arborizadas e atividades ao ar livre. Crédito: Divulgação.

Embora o estado de Minas Gerais seja mais conhecido por suas serras, montanhas e cachoeiras e não tenha litoral, ele é lar de uma série de ‘praias’ de água doce que encantam tanto moradores quanto visitantes.

São na verdade ‘praias’ fluviais formadas por rios e lagoas, mas que não deixam a desejar e oferecem paisagens de tirar o fôlego. Confira abaixo 5 das melhores opções para dar um mergulho nas águas doces mineiras.

5 ‘praias’ de água doce em MG

Com boa infraestrutura e paisagens únicas, essas praias se tornaram destinos muito procurados no estado. Descubra abaixo quais são.

Praia de Lagoa da Prata

A Praia Municipal de Lagoa da Prata fica localizada na cidade de mesmo nome, no centro-oeste mineiro, a cerca de 200 km da capital Belo Horizonte. Ela é uma das principais atrações turísticas da região.

Trata-se de uma praia “artificial” ao redor da lagoa, com águas tranquilas, excelente infraestrutura, com bares, quiosques, academias ao ar livre, quadras esportivas, aluguel de barcos e restaurantes.

É um lugar perfeito para um dia de lazer e muita diversão em família.

Praia do Bicano

Esta praia artificial também fica no entorno de um lago: o Lago dos Encantos, localizado em Boa Esperança, no sul mineiro.

A praia do Bicano, localizada no Lago dos Encantos em Boa Esperança (MG), é um destino popular para férias prolongadas. Crédito: Divulgação.

A orla fica junto à Avenida Juscelino Kubitscheck, um calçadão ótimo para passar o dia, com opções de restaurantes, bares e até serviços como a disponibilidade de guarda-sóis para quem quer curtir a areia.

Praia Mar de Minas

O município de Três Marias, a cerca de 270 km de Belo Horizonte, na região Central do estado, é conhecido como o "Marzão de Minas". Isso porque a represa da Usina Hidrelétrica de Três Marias, instalada no Rio São Francisco, conta com várias opções de faixas de areia à beira da água para se refrescar.

Praia Mar de Minas, ou conhecida como prainha, da Represa Três Marias (MG). Crédito: Alessandro Silva/Divulgação.

A Praia Mar de Minas (ou Prainha) é uma das mais conhecidas da região, oferecendo uma experiência similar a uma praia litorânea. O local oferece estrutura com barracas, áreas para acampamento (com churrasqueiras ao ar livre, salão de eventos, praça infantil), estacionamento, além de possibilitar passeios de barco, pesca e banho em um ambiente tranquilo com ondas.

Praia da Saudade

No nordeste de Minas Gerais, situado no Vale do Jequitinhonha, está o município de Almenara. Ele é mais um que abriga uma praia de água doce, a Praia da Saudade.

Esta praia fluvial é composta por uma faixa de areia às margens do Rio Jequitinhonha e é muito conhecida pela sua beleza cênica. Do local é possível ter uma visão completa do Morro do Cruzeiro e da lateral da Ponte sobre o rio. Por lá, você pode praticar esportes ao ar livre, esportes aquáticos, e fazer piqueniques.

Praia de Januária

A Praia de Januária, também conhecida como a Praia de Minas, fica às margens do Rio São Francisco, no município de mesmo nome (Januária), no norte de Minas Gerais, a cerca de 600 km de Belo Horizonte.

A Praia de Januária oferece passeio de barco para apreciar o nascer ou o pôr do sol; é umas das principais atrações da localidade. Crédito: Divulgação.

Se destaca pela formação natural de bancos de areia, principalmente entre julho e outubro. Ou seja, é uma praia sazonal que acontece nos meses de baixa do Rio. Nessa época, é montada uma estrutura com barracas de bebidas e petiscos, quadras de areia para práticas esportivas e área de brinquedos.

As praias fluviais de Minas Gerais são a prova de que o estado tem muito a oferecer, mesmo longe do litoral, além das Serras, grutas e cachoeiras. Já anote um desses destinos na sua lista e se prepare para a próxima viagem!

