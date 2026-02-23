Cientistas rastrearam poluição por detritos de foguete da SpaceX na alta atmosfera da Terra

A espetacular desintegração de um foguete sobre a Europa foi agora associada a algo menos visível: cientistas afirmam ter medido um aumento acentuado nos níveis de lítio em grandes altitudes acima da Terra, relacionado à reentrada atmosférica.

Cientistas mediram uma pluma de lítio na alta atmosfera e a relacionaram diretamente a um evento específico de reentrada do foguete Falcon 9 da SpaceX.

Lee Bell Meteored Reino Unido 23/02/2026 20:10 5 min

Quando as espaçonaves reentraram na atmosfera, seus componentes vaporizam em grandes altitudes, liberando metais em uma parte da atmosfera de difícil monitoramento.

Mas de acordo com uma nova pesquisa publicada recentemente na revista Nature Communications Earth & Environment, uma reentrada de um foguete da empresa SpaceX foi diretamente associada a uma pluma mensurável de lítio a cerca de 100 km acima da Terra sobre uma região da Europa.

A equipe de pesquisadores afirma que esta é a primeira vez que se consegue estabelecer uma ligação direta entre um fragmento conhecido de detrito espacial e uma mudança detectável nos níveis de poluição na alta atmosfera.

Uma rara oportunidade de medição

Os pesquisadores já estudavam a poluição causada por detritos espaciais quando um foguete Falcon 9 da SpaceX falhou em pleno voo. Ao atravessar a atmosfera terrestre em 19 de fevereiro de 2025, o foguete "vaporizou-se em bolas de fogo" sobre a Irlanda, Inglaterra e Alemanha, antes que destroços fossem encontrados no solo posteriormente — incluindo um fragmento descoberto atrás de um armazém na Polônia.

Essa reentrada forneceu à equipe um alvo específico.

"Vimos a notícia de que esse foguete havia caído na Polônia. Ele passou quase diretamente sobre nós e pensamos: esta é uma grande oportunidade", explicou o Prof. Robin Wing, do Instituto Leibniz de Física Atmosférica, na Alemanha, e autor principal do estudo.

A pesquisa levantou novas preocupações de que materiais de foguetes em reentrada estejam liberando metais em grandes altitudes, com compostos de alumínio apontados como uma incógnita importante em relação aos impactos sobre o ozônio.

Usando um sistema a laser (lidar), os cientistas detectaram átomos de metal liberados do corpo do foguete, incluindo alumínio-lítio. Em colaboração com o Prof. John Plane, da Universidade de Leeds, eles descobriram que a quantidade de lítio na atmosfera a cerca de 100 km de altitude aumentou dez vezes.

Wing contextualizou a escala: a atmosfera recebe naturalmente cerca de 50 a 80 gramas por dia de pequenos meteoritos.

"Portanto, um único foguete Falcon 9 tem cerca de 30 kg, então isso é muito mais", disse Plane.

Por que os cientistas estão preocupados?

O estudo se concentra no lítio por ser um marcador útil, mas Wing afirma que a maior preocupação é o que mais pode vir com a reentrada na atmosfera.

"Nossa maior preocupação é a interação do alumínio e dos óxidos de alumínio com a camada de ozônio", disse ele, acrescentando que os pesquisadores ainda não conhecem as consequências a longo prazo, mas a poluição pode afetar os aerossóis e sua influência no clima e na temperatura.

A preocupação deles também se relaciona à escala. Uma reportagem da BBC observou que Elon Musk afirmou ter solicitado autorização para lançar um milhão de satélites, e os cientistas alertam que esse tipo de contaminação pode aumentar à medida que mais equipamentos retornam à atmosfera.

Para os pesquisadores, trata-se também de uma lacuna na regulamentação. O professor Andy Lawrence, da Universidade de Edimburgo, acrescentou: “As regulamentações espaciais não abrangem os novos problemas que estão surgindo… e agora está ficando claro que se trata de poluição atmosférica”.

Referências da notícia

SpaceX rocket fireball linked to plume of polluting lithium. 19 de fevereiro, 2026. Georgina Rannard.

Measurement of a lithium plume from the uncontrolled re-entry of a Falcon 9 rocket. 19 de fevereiro, 2026. Wing, et al.

