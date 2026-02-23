Até 180 mm de chuva acende alertas para o Sudeste: será a região mais chuvosa na semana; confira

A última semana de fevereiro será bastante chuvosa em parte da Região Sudeste, com volumes pontuais de até 180 mm em Minas Gerais, e risco de transtornos à população em várias áreas. Saiba mais aqui.

Chuvas volumosas no Sudeste do Brasil ao longo desta semana deixam a região em alerta para novos transtornos, como alagamentos, nos próximos dias. Crédito: Reprodução.

A última semana de fevereiro na Região Sudeste do Brasil será marcada por chuvas intensas e temporais isolados, devido à atuação de uma área de baixa pressão na altura da Região e a um canal de umidade vindo do Norte do país.

Esses sistemas aumentam as condições para a ocorrência de chuvas fortes todos os dias desta semana, deixando acumulados significativos entre hoje (23) e a sexta-feira (27), especialmente no estado de Minas Gerais, onde os volumes podem pontualmente atingir os 180 milímetros.

E como as chuvas serão intensas e rápidas, com volumes expressivos em um curto intervalo de tempo, há alertas de transtornos pontuais à população, como alagamentos e enxurradas, especialmente em áreas vulneráveis.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Sudeste novamente em alerta para chuvas intensas e transtornos

Ao longo desta semana, as manhãs começam com muitas nuvens e possibilidade de chuvas fracas e isoladas em todos os estados do Sudeste. Durante as tardes, o calor e umidade aumentam as instabilidades e são esperadas chuvas de até forte intensidade, podendo ocorrer em forma de pancadas e com trovoadas isoladas, em todo o Sudeste, incluindo as capitais dos estados.

Nesta terça-feira (24), as áreas com maior potencial para tempestades são os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e a parte norte de Minas Gerais. Ao longo da noite, ainda há riscos de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no estado mineiro e na região Central de São Paulo.

Previsão de precipitação (em mm) para a quarta-feira (25) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A quarta-feira (25) novamente será com chuvas localmente intensas e riscos de tempestades isoladas em todo o Sudeste durante a tarde (mapa acima). As áreas de maior risco são o centro-leste de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais. Atenção pois ainda permanecem os riscos de alagamentos e enxurradas pontuais.

À noite, há possibilidade de pancadas fortes de chuva e trovoadas isoladas no oeste paulista, no Rio de Janeiro e no centro, leste e oeste mineiros.

Durante a tarde de quinta-feira (26) ainda ocorrem chuvas localmente intensas e tempestades isoladas em praticamente todo o Sudeste, com exceção do oeste de São Paulo que terá baixo potencial para temporais, podendo registrar chuvas moderadas. À noite, chuvas moderadas são esperadas no norte de São Paulo, no centro-leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para a sexta-feira (27) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A sexta-feira (27) terá uma redução das chuvas em São Paulo e na porção sul de Minas Gerais (mapa acima). Elas ficam mais concentradas no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no Leste mineiro, onde podem ocorrer com até forte intensidade e vir acompanhadas por trovoadas isoladas. À noite, maior chance de chuvas em Minas Gerais e com riscos de trovoadas.

Os acumulados entre hoje (23) e a noite de sexta-feira (27) serão significativos em áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e, principalmente, Minas Gerais. Os volumes ficam acima dos 120 mm em: noroeste, centro e Região Metropolitana fluminenses, na região central do Espírito Santo, e em diversos pontos do centro, norte, leste e oeste de Minas Gerais.

Previsão de precipitação acumulada (em mm) até a noite (21h) de sexta-feira (27), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, os maiores volumes serão registrados em Minas Gerais, onde chegam aos 160 mm na região Central e aos 180 mm no noroeste do estado.

O estado de São Paulo terá os menores acumulados, variando entre 30 e 60 mm em grande parte da região; apenas na faixa litorânea os valores ficam em torno dos 100 mm, como em Santos (98 mm), mas podendo pontualmente ultrapassar isto.

Algumas localidades que registrarão volumes expressivos, são, por exemplo:

Petrópolis (RJ): 159 mm

Teresópolis (RJ): 134 mm

Angra dos Reis (RJ): 125 mm

Linhares (ES) e Nova Venécia (ES): 122 mm

Arcos (MG): 148 mm

São Romão (MG): 155 mm

Ribanceiras (MG): 161 mm

Santa Fé de Minas (MG): 171 mm

Nas capitais dos estados, os volumes ficarão em torno de:

São Paulo: 39 mm

Rio de Janeiro: 29 mm

Vitória: 52 mm

Belo Horizonte: 118 mm

Por isso, fique atento aos transtornos que podem ocorrer nos próximos dias nestas áreas, e principalmente nas áreas mais vulneráveis.