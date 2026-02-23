Quase todo o Brasil sob alerta de chuvas intensas nesta terça-feira, 24; confira

O começo da última semana de fevereiro será com chuvas intensas espalhadas por quase todo o país. A terça-feira terá quase todo o Brasil sob alerta para transtornos e diversos problemas urbanos. Veja também: Semana de muita chuva, chegada de frente fria e volumes de 200 mm pelo Brasil; confira a previsão

A última semana do mês de fevereiro será marcada por tempo bastante instável em todo o Brasil. As chuvas começam a ganhar intensidade já nesta segunda-feira (23), quando todas as regiões têm alertas vigentes. Até o final da semana são esperados grandes acumulados de precipitação.

Para esta terça-feira (24), o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica céu encoberto durante todo o dia, desde a madrugada até a noite. As únicas exceções ficam por conta do leste do Nordeste e de alguns pontos do oeste da Região Sul, onde o sol aparece em vários momentos.

Chuvas intensas deixam Sul e Sudeste em alerta

Desde a madrugada são esperadas pancadas de chuva sobre o Sul e Sudeste do Brasil. As maiores intensidades se concentram no Triângulo Mineiro e no oeste de São Paulo. Na Região Sul, o tempo permanece fechado, com previsão de chuvas intensas no sul, oeste e noroeste do Rio Grande do Sul já nas primeiras horas do dia.

Previsão de chuvas para o Sul e Sudeste do Brasil nesta tarde de terça-feira (24).

Durante a manhã, as instabilidades avançam e deixam o estado gaúcho em alerta. No Sudeste, a atenção se volta para a Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, onde há previsão de chuvas fortes ainda na primeira parte do dia.

Ao longo da tarde, as instabilidades ganham força e as chuvas se espalham pelo Sul e Sudeste. Há alertas para chuvas intensas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, principalmente em Santa Catarina e na Zona da Mata Mineira mas não estão descartadas chances de ocorrências sobre São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Chuva acumulada entre segunda (23) e terça-feira (24).

Os maiores volumes desta terça (24) ocorrem na região central de Minas Gerais, com acumulados superiores a 55 mm em Belo Horizonte/MG e se aproximando de 100 mm em áreas próximas a Sete Lagoas/MG. Em grande parte de Minas, Rio de Janeiro e norte de São Paulo, os volumes variam entre 20 e 45 mm.

Belo Horizonte/MG – 56 mm

Cachoeiras do Macacu/RJ – 59 mm

Florianópolis/SC – 18 mm

São Luiz Gonzaga/RS – 43 mm

Na Região Sul, a maior concentração ocorre no oeste gaúcho, com volumes próximos de 40 mm. Já no leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os acumulados variam entre 10 e 30 mm.

Chuvas continuam sobre o Centro-Oeste

O Centro-Oeste segue com chuvas intercaladas com períodos de tempo estável. Nesta terça-feira não será diferente: a manhã começa com sol entre nuvens, mas antes da tarde as nuvens carregadas voltam a se formar.

Probabilidade de precipitação para o Centro-Oeste na tarde desta terça (24).

Há risco de transtornos para produtores rurais, com expectativa de chuvas intensas sobre áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e pontos de Goiás.Os volumes acumulados até o final do dia podem superar os 50 mm, principalmente no oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sul e leste de Goiás. Nas demais áreas da região, as chuvas serão em volumes inferiores a 40 mm.

Nordeste sob alerta de fortes chuvas

As chuvas se intensificam no Nordeste nesta terça (24). A previsão indica chuvas intensas no oeste, centro e sul da Bahia, deixando a região em alerta. O mesmo vale para diversos municípios do sul do Piauí e Maranhão, onde há grande quantidade de água precipitável disponível, vindo de áreas do Norte do Brasil e também do Atlântico Equatorial.

No litoral nordestino, pancadas de chuva podem atingir capitais como São Luís/MA e Fortaleza/CE, com risco de alagamentos e transtornos urbanos, caso ocorram de forma intensa em curto período.

Norte com chuvas pontuais

Na Região Norte, as chuvas ocorrem de forma mais isolada, mas não estão descartados episódios pontualmente intensos, principalmente no Acre, Amapá e Rondônia.

Previsão de chuvas para o Norte do Brasil nesta tarde de terça-feira (24).

No Amapá, há alerta para chuvas intensas, exigindo atenção redobrada. Já no Amazonas, as instabilidades perdem força e o sol volta a aparecer em várias áreas, com exceção da divisa com o Pará, onde ainda há previsão de tempo fechado e chuva moderada.