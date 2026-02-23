Temporais no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro deixam mortos, desabrigados e estradas bloqueadas; veja imagens

A combinação de chuvas, ventanias e solo encharcado provocou acidentes fatais e decretos de emergência imediata no litoral paulista e fluminense, exigindo atenção máxima da segurança pública e de todos os motoristas.

As chuvas intensas que estão atingindo a faixa costeira de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro desde o fim de semana deixaram um rastro severo de destruição. Nesta segunda-feira (23), o volume pluviométrico superou amplamente as médias históricas mensais, provocando inundações massivas, quedas de barreiras e desastres com vítimas fatais.

Diante do cenário, as autoridades estaduais precisaram instaurar um gabinete de crise imediato, visando atender as populações atingidas e monitorar constantemente os riscos atrelados ao clima. Além dos danos estruturais, a força da tempestade obrigou centenas de moradores a evacuarem suas residências sob condições extremas.

Chuva de ontem em Ubatuba pic.twitter.com/668gr4XbUl — Márcia Azevedo (@MarciaOficialBR) February 22, 2026

A cidade de Ubatuba teve um acúmulo de 290 milímetros de chuva desde sábado (21), medida equivalente a todo o previsto para o mês de fevereiro. Essa situação motivou a prefeitura local a assinar um decreto de emergência, especialmente porque cerca de 400 casas registraram alagamentos. Consequentemente, 30 famílias acabaram desalojadas, sendo realocadas parte em quartos de hotéis custeados pelo poder público e parte nas habitações de parentes.

Impactos severos e perda de vidas na região litorânea

No município fluminense de Paraty, um senhor de 62 anos faleceu após seu automóvel ser levado por uma forte enxurrada na noite de domingo (22), pontualmente às 22h. A fatalidade ocorreu na localidade conhecida como Coqueiros, no instante em que o condutor tentava cruzar uma ponte submersa. O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o indivíduo sem vida apenas na madrugada de segunda, às 3h, despachando-o para o IML de Angra dos Reis.

Paralelamente, no litoral norte paulista, a situação foi igualmente assustadora. Uma pequena embarcação acabou naufragando durante a tempestade noturna de sábado, tirando a vida de dois homens — um turista e um pescador. Um cidadão de Natividade da Serra continua desaparecido após a estrutura de sua moradia ceder durante um desmoronamento.

Rodovias bloqueadas e mobilização de ajuda humanitária

Os reflexos do mau tempo paralisaram o cotidiano no Litoral Sul. Somente em Peruíbe, um total de 100 moradores necessitaram abandonar seus lares para se abrigarem em escolas adaptadas. A Baixada Santista sofreu com o maior volume de água de São Paulo, calculando 185 mm em apenas 24 horas e impressionantes 271 mm no acumulado de 48 horas.

Toda a região sentiu o baque, com Guarujá, Itanhaém, Praia Grande e Bertioga (que teve picos de 172 mm) relatando problemas logísticos intensos. Por medida de precaução, todas as aulas das redes de ensino amanheceram suspensas nesta segunda. A rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) enfrentou um bloqueio total de 16 longas horas, sendo desobstruída apenas no final da manhã.

A estrada dos Tamoios precisou fechar a antiga via de subida, implementando uma estratégia de Operação Comboio na nova pista sob vigilância policial. Ademais, a BR-101 (Rio-Santos) computou 14 árvores tombadas em suas imediações. Cientes dessa catástrofe, agentes públicos deram início ao envio de assistência humana ainda no domingo, garantindo mantimentos para as áreas sob alerta meteorológico contínuo

