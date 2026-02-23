Frente fria chega ao Brasil nesta terça, 24; saiba como muda o tempo

O avanço de uma nova frente fria irá provocar mudanças no tempo a partir desta terça-feira. O sistema será capaz de organizar o corredor de umidade, diminuir as temperaturas e aumentar o acumulado de chuva.

Corredor de umidade se forma após avanço de frente fria.

Um sistema de baixa pressão irá se formar na costa da Argentina nas próximas horas. Esse sistema dará origem a uma frente fria, que avança sobre a Região Sul do Brasil já nesta terça-feira (24), provocando mudanças significativas no tempo em diversas áreas do país.

Entre os principais impactos estão o aumento dos volumes de chuva no Sul e Sudeste, a formação de um corredor de umidade e a queda nas temperaturas. Há alertas vigentes para vários municípios devido ao grande acumulado de chuva previsto.

Corredor de umidade se forma e chuvas ganham força

O avanço da frente fria a partir desta terça (24) desencadeia uma série de mudanças no tempo nas regiões Sul e Sudeste. As chuvas que já vinham sendo registradas ganham intensidade, elevando os riscos de transtornos.

Chuva ganha força após avanço de frente fria sobre o Sul do Brasil nesta terça-feira (24).

Isso ocorre devido à formação de um corredor de umidade, que concentra elevados volumes de vapor d’água desde o Norte até o Sul e Sudeste do Brasil. As instabilidades começam a se organizar ainda na manhã, com previsão de retorno das chuvas intensas no Rio Grande do Sul.

Durante a tarde, com o avanço da frente fria, a circulação atmosférica projeta ventos em direção à costa, favorecendo a formação de nuvens carregadas no leste de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Essas áreas permanecem em atenção para chuvas intensas e trovoadas.

Circulação atmosférica aumenta níveis de água na atmosfera na costa Sul e Sudeste.

Enquanto isso, a frente fria atua também sobre o norte do Rio Grande do Sul, oeste e sul de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, mantendo alertas para chuvas intensas e tempestades. Com a chegada da noite, as chuvas tendem a diminuir em Santa Catarina e no território gaúcho.

No Paraná, porém, a frente fria continua atuando, especialmente na faixa oeste do estado, onde há expectativa de chuvas intensas e tempestades. Até o final desta terça (24), os maiores volumes são previstos para o oeste gaúcho, com acumulados superiores a 40 mm.

Temperaturas diminuem 6°C após avanço de frente fria

O sistema frontal também será responsável por reduzir as temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e Paraná. Nesta segunda-feira (23), as máximas superaram os 30°C em diversos municípios gaúchos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Temperatura máxima prevista para a tarde de quarta-feira (25).

Já nesta terça-feira (24), o cenário começa a mudar. Antes mesmo da chegada completa da frente fria, o aumento da nebulosidade deixa o céu encoberto no Rio Grande do Sul, impedindo que as temperaturas subam como no dia anterior.

O amanhecer registra temperaturas entre 20°C e 22°C na Campanha Gaúcha, noroeste e centro do estado. Nas áreas de serra, a sensação é mais amena, com marcas próximas de 17°C, podendo chegar a 15°C nos pontos mais elevados.

Massa de ar frio avança e temperaturas devem cair ainda mais no restante da semana.

A queda mais perceptível ocorre durante a tarde, com redução de 3 a 4°C nas máximas desta terça (24). Já na quarta (25), o ar mais frio se espalha, e os termômetros chegam os 28°C em parte do Rio Grande do Sul e ficam entre 23 e 26°C no interior catarinense. Nas primeiras horas da noite a tendência é de a massa de ar frio ganhe força e avance pelo estado gaúcho.