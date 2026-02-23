Frente fria chega ao Brasil nesta terça, 24; saiba como muda o tempo
O avanço de uma nova frente fria irá provocar mudanças no tempo a partir desta terça-feira. O sistema será capaz de organizar o corredor de umidade, diminuir as temperaturas e aumentar o acumulado de chuva.
Um sistema de baixa pressão irá se formar na costa da Argentina nas próximas horas. Esse sistema dará origem a uma frente fria, que avança sobre a Região Sul do Brasil já nesta terça-feira (24), provocando mudanças significativas no tempo em diversas áreas do país.
Entre os principais impactos estão o aumento dos volumes de chuva no Sul e Sudeste, a formação de um corredor de umidade e a queda nas temperaturas. Há alertas vigentes para vários municípios devido ao grande acumulado de chuva previsto.
Corredor de umidade se forma e chuvas ganham força
O avanço da frente fria a partir desta terça (24) desencadeia uma série de mudanças no tempo nas regiões Sul e Sudeste. As chuvas que já vinham sendo registradas ganham intensidade, elevando os riscos de transtornos.
Isso ocorre devido à formação de um corredor de umidade, que concentra elevados volumes de vapor d’água desde o Norte até o Sul e Sudeste do Brasil. As instabilidades começam a se organizar ainda na manhã, com previsão de retorno das chuvas intensas no Rio Grande do Sul.
Durante a tarde, com o avanço da frente fria, a circulação atmosférica projeta ventos em direção à costa, favorecendo a formação de nuvens carregadas no leste de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Essas áreas permanecem em atenção para chuvas intensas e trovoadas.
Enquanto isso, a frente fria atua também sobre o norte do Rio Grande do Sul, oeste e sul de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, mantendo alertas para chuvas intensas e tempestades. Com a chegada da noite, as chuvas tendem a diminuir em Santa Catarina e no território gaúcho.
No Paraná, porém, a frente fria continua atuando, especialmente na faixa oeste do estado, onde há expectativa de chuvas intensas e tempestades. Até o final desta terça (24), os maiores volumes são previstos para o oeste gaúcho, com acumulados superiores a 40 mm.
Temperaturas diminuem 6°C após avanço de frente fria
O sistema frontal também será responsável por reduzir as temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e Paraná. Nesta segunda-feira (23), as máximas superaram os 30°C em diversos municípios gaúchos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Já nesta terça-feira (24), o cenário começa a mudar. Antes mesmo da chegada completa da frente fria, o aumento da nebulosidade deixa o céu encoberto no Rio Grande do Sul, impedindo que as temperaturas subam como no dia anterior.
O amanhecer registra temperaturas entre 20°C e 22°C na Campanha Gaúcha, noroeste e centro do estado. Nas áreas de serra, a sensação é mais amena, com marcas próximas de 17°C, podendo chegar a 15°C nos pontos mais elevados.
A queda mais perceptível ocorre durante a tarde, com redução de 3 a 4°C nas máximas desta terça (24). Já na quarta (25), o ar mais frio se espalha, e os termômetros chegam os 28°C em parte do Rio Grande do Sul e ficam entre 23 e 26°C no interior catarinense. Nas primeiras horas da noite a tendência é de a massa de ar frio ganhe força e avance pelo estado gaúcho.