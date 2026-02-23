Plástico do Canadá da década de 1960 aparece em uma praia escocesa

Os responsáveis pela limpeza das praias de uma pequena ilha no arquipélago das Órcades encontraram muito mais lixo do que o habitual, incluindo objetos que parecem ter décadas e que aparentemente percorreram um longo caminho até chegar lá.

Voluntários em Sanday têm lidado com um aumento acentuado no lixo plástico de longa duração, o que levanta novas questões sobre a distância percorrida pelos detritos marinhos e por quanto tempo eles permanecem no meio ambiente. Crédito: Sanday Community Craft Hub.

23/02/2026

Em algumas praias, o lixo é assustador, mas previsível: cheio dos habituais pacotes de batata frita, garrafas de refrigerante e coisas do gênero. Mas no domingo, 15 de fevereiro deste ano, em Orkney, um arquipélago na Escócia, as pessoas encontraram um desastre diferente: plástico que parece estar ali há décadas.

Voluntários locais que limpam a praia de Howard Sands dizem que a quantidade aumentou drasticamente em pouco tempo, e parte do lixo encontrado parece ter vindo de longe, com marcas que sugerem origens tão distantes quanto o Canadá e datas que apontam para as décadas de 1960 e 70.

A escala é importante porque muda o significado de uma "limpeza de praia". Em vez de uma coleta administrável, os organizadores agora falam de centenas de garrafas e grandes quantidades de pequenos fragmentos, com preocupações sobre o que isso significa para a vida selvagem e com que frequência o mesmo problema se repetirá.

Números que não batem

David Warner, de 35 anos, que organiza mutirões de limpeza de praia aos domingos, disse que a diferença entre o ano passado (2025) e este ano é difícil de ignorar. Ele recolheu 42 garrafas de plástico da praia em 2025, mas afirma já ter encontrado centenas em 2026.

"Não encontramos nenhum lixo das décadas de 1990 ou 2000, então a quantidade será enorme", disse ele.

Organizadores de mutirões de limpeza de praia relataram que a quantidade de lixo aumentou de dezenas de garrafas para centenas em apenas um ano, tornando as limpezas de rotina uma tarefa muito mais difícil. Crédito: Sanday Community Craft Hub.

Warner também tentou estimar o número de objetos menores, aqueles mais difíceis de remover e mais fáceis de serem ingeridos pela vida selvagem. Com base no número de partículas de poliestireno por metro quadrado, ele estimou que havia mais de 300.000 pedaços espalhados por uma área de 70 metros quadrados.

Ele disse à BBC Radio Orkney que o volume era "bastante impressionante", acrescentando: "É a primeira vez, desde que começamos a limpar as praias, que me sinto tão sobrecarregado por isso".

Por que isso está aparecendo?

Especialistas apontam o clima como um fator importante nessas mudanças. O aumento na quantidade de detritos antigos tem sido associado a condições climáticas incomuns, como fortes ventos do sudeste que podem deslocar os resíduos de maneiras inesperadas.

Ambientalistas alertaram que resíduos antigos, considerados "legado", ressurgiram porque o plástico nunca desapareceu completamente, e tempestades o trazem de volta à superfície repetidas vezes. Crédito: Sanday Community Craft Hub.

A Sociedade de Conservação Marinha afirmou que o lixo histórico costuma aparecer nesta época do ano devido às tempestades sazonais e também alertou que a erosão de aterros costeiros pode liberar material "retrô" de volta ao mar.

"O lixo, especialmente o plástico, nunca desaparece e pode permanecer no ambiente marinho por muito tempo, além de viajar pelos oceanos", disse a porta-voz Catherine Gemmell.

Para Sanday, o problema não é apenas a sujeira: ele pode ameaçar uma praia que é um local de especial interesse científico para a nidificação de aves, tornando o risco para a vida selvagem parte da discussão sobre a limpeza.

E mesmo que os moradores locais limpem a área, John Berry, da Federação das Ilhas Escocesas e da Greener Orkney, foi realista sobre o que acontecerá depois: "Mas vamos limpar na primavera. E no ano que vem estará limpa novamente. Então, faremos o trabalho de novo", disse ele.

