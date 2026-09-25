Calor de até 40°C antecede frente fria e intensa mudança do tempo em SP; veja o alerta

Nos próximos dias as temperaturas se elevam em São Paulo, chegando em torno dos 40°C no oeste do estado, antecedendo uma forte virada no tempo em meados da próxima semana.

A partir desta sexta-feira (25) as temperaturas vão se elevar gradualmente no estado de São Paulo, trazendo de volta o calor para toda a região.

As máximas passam facilmente dos 30°C nos próximos dias, com o calor mais intenso sendo sentido no oeste do estado, onde elas chegam em torno dos 40°C no início da próxima semana. Atenção também à baixa umidade do ar no centro-oeste do estado nos próximos dias.

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Este calor todo antecede uma intensa mudança no tempo em meados da próxima semana, com a aproximação de uma nova frente fria que vai trazer riscos de tempo mais severo na região.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Calor intenso retorna a SP nos próximos dias

A partir de hoje (25) as temperaturas se elevam gradualmente sobre o estado de São Paulo, inclusive na capital, trazendo de volta calor de mais de 30°C para várias localidades.

O calor mais intenso deve ser sentido no oeste/noroeste do estado, e especialmente no início da próxima semana devido à uma condição pré-frontal, ou seja, antes da chegada de uma nova frente fria na região.

Neste fim de semana, as temperaturas máximas passam facilmente dos 30°C em praticamente todo o estado de São Paulo, e podem atingir os 35°C/36°C no norte/noroeste no sábado (26) e os 37°C/38°C no noroeste no domingo (27). Na capital paulista, máximas previstas de 30°C e 28°C no sábado e no domingo, respectivamente.

Previsão da temperatura máxima do ar (°C) para a terça-feira (29).

No início da próxima semana, entre segunda (28) e terça-feira (29), o calor ganha mais intensidade ainda devido à condição pré-frontal.

Nestes dois dias, as temperaturas máximas passam dos 32°C na maior parte do estado, e chegam em torno dos 40°C em áreas do norte e do noroeste, nas sub-regiões de São José do Rio Preto e de Barretos.

Na capital paulista, a máxima chegará aos 35°C na terça-feira (29).

Previsão da umidade relativa do ar (em %) para a terça-feira (29) às 15h.

Além do calor, a umidade relativa do ar também deve ficar baixa entre este fim de semana e o início da próxima semana em grande parte de São Paulo, atingindo níveis críticos abaixo dos 30% e chegando em torno dos 13% no noroeste do estado durante as tardes, especialmente entre a segunda (28) e a terça-feira (29).

Então, atenção, pois esse tempo seco pode trazer vários problemas para a saúde, especialmente para a população mais vulnerável, como o ressecamento das mucosas, irritação nos olhos, pele seca e aumento do risco de infecções respiratórias.

Forte mudança no tempo em SP na próxima semana

O mês de setembro vai acabar com uma mudança significativa no tempo em São Paulo. Entre a próxima terça (29) e a quarta-feira (30) a aproximação de uma frente fria vai aumentar as condições para tempo severo em boa parte do estado.

Na terça-feira (29) há alerta para chuvas moderadas a fortes e temporais durante a noite em áreas do sul do estado, próximo à divisa com o Paraná, condições que podem ser localmente severas e vir acompanhadas também por queda de granizo e fortes ventos.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para a terça-feira (29) às 21h à esquerda e para quarta-feira (30) às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante o dia, são esperadas rajadas de vento entre 50 e 60 km/h em diversas localidades do estado, mas à noite elas se intensificam na metade centro-sul e chegam perto dos 90 km/h na região central, mas pontualmente podem até ultrapassar os 100 km/h.

Na quarta-feira (30) as instabilidades retornam com força a partir da tarde, com riscos de fortes temporais, com muitas descargas elétricas, chuva intensa, chance de queda de granizo e fortes rajadas de vento, principalmente na porção centro-sul do estado, inclusive na capital paulista.

Previsões de chuva (mm) à esquerda e de densidade de raios à direita ambas para a quarta-feira (30) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

As rajadas de vento neste dia vão variar entre 60 e 80 km/h em boa parte do estado (com exceção do leste), mas pontualmente podem ultrapassar este valor.

E atenção, há potencial para transtornos, como destelhamentos, queda de galhos de árvores e de outras estruturas e enxurradas.