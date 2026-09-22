Antártica ganhou quase 700 bilhões de toneladas de gelo — e a causa é a última coisa que você imaginaria

A Antártica Oriental ganhou impressionantes 695 bilhões de toneladas de gelo entre 2021 e 2023, revertendo temporariamente anos de declínio — e pesquisadores afirmam que a causa foi algo inesperado, a milhares de quilômetros de distância.

A Antártica ganhou cerca de 695 bilhões de toneladas de gelo em um período de dois anos, interrompendo temporariamente a tendência de longo prazo de perda de massa do continente.

Lee Bell Meteored Reino Unido 22/09/2026 19:09 5 min

A Antártica vem perdendo gelo a uma taxa média de cerca de 140,5 bilhões de toneladas por ano nas últimas duas décadas, segundo dados de satélite. Essa é a tendência de longo prazo — e não é nada boa, dadas as implicações para a elevação do nível do mar em escala global.

No entanto, cientistas acreditam que algo bastante incomum ocorreu entre 2021 e 2023. Em vez de perder gelo, o continente ganhou massa — e em quantidade significativa.

De acordo com pesquisas recentes, a camada de gelo da Antártica acumulou cerca de 695 bilhões de toneladas de massa nesse período; segundo os pesquisadores, trata-se do maior ganho já registrado pelas missões de satélite GRACE.

O que causou o enorme acúmulo de gelo?

Segundo a equipe liderada pelo Instituto de Oceanologia da Academia Chinesa de Ciências, o motivo desse novo acúmulo de gelo deveu-se a um fenômeno ocorrido a milhares de quilômetros de distância, nos trópicos.

Em um estudo recente, os cientistas explicaram que uma área persistente de águas excepcionalmente quentes — situada na chamada "piscina quente tropical", onde o Pacífico ocidental encontra o Índico oriental — desencadeou uma cadeia de alterações atmosféricas que resultou na precipitação de enormes quantidades de neve sobre a Antártica Oriental.

Pesquisadores atribuíram o aumento incomum de neve a mudanças atmosféricas ligadas ao aquecimento do Pacífico tropical e do Oceano Índico, que redirecionaram enormes quantidades de umidade para o Leste da Antártica.

Os pesquisadores afirmaram que o aquecimento desencadeou o que é conhecido como um trem de ondas de Rossby — basicamente, um padrão de ondas atmosféricas em grande escala capaz de propagar mudanças meteorológicas por distâncias enormes. Esse trem de ondas deslocou-se então para o sul, em direção à Antártica, e reorganizou a circulação atmosférica ao redor do continente, criando uma área incomum de baixa pressão ao sul da Austrália e uma de alta pressão ao longo da costa da Antártica Oriental.

Esse padrão de pressão alterou as trajetórias da umidade na atmosfera e, em particular, intensificou o fluxo de vapor d'água do Oceano Índico em direção à Antártica Oriental por meio do que se chama de rios atmosféricos. Segundo os cientistas, esses rios são corredores estreitos de ar capazes de transportar quantidades enormes de umidade por longas distâncias.

Um alívio temporário, não uma reversão

Quando toda essa umidade encontrou o ar frio da Antártica Oriental, ela caiu na forma de neve intensa sobre as regiões de Queen Mary Land e de Wilkes. Os pesquisadores realizaram experimentos de circulação atmosférica que confirmaram que o aquecimento tropical estava impulsionando diretamente tanto as mudanças na circulação quanto o aumento das precipitações de neve.

Vale ressaltar que a equipe descobriu que apenas cerca de 9% do aumento na precipitação de neve poderia ser atribuído ao aumento geral da umidade atmosférica decorrente do aquecimento global. O restante deveu-se a esse evento específico no oceano tropical, que, segundo os cientistas, ocorre apenas uma vez por década, aproximadamente.

Embora a ideia de a Antártica ganhar gelo pareça bastante promissora, os cientistas deixaram claro que isso não altera o cenário geral. A camada de gelo da Antártica Ocidental continua perdendo massa, e várias geleiras da parte Oriental permanecem vulneráveis à água oceânica quente, que corrói as plataformas de gelo pela parte inferior..

Referência da notícia Antarctica gained a record 695 billion tons of ice. Scientists found the surprising reason. (2026). Chinese Academy of Sciences via ScienceDaily.



