Chuvas intensas e tsunami meteorológico provocam danos em cidades de SC; veja imagens

O avanço repentino da correnteza na comunidade serrana do Pericó forçou a evacuação urgente de creches e unidades de ensino infantil durante uma operação conjunta entre guarnições de bombeiros dos municípios de São Joaquim e Urubici .

Bombeiros resgatam moradores ilhados em botes enquanto enchentes cobrem pistas e provocam deslizamentos de encostas em rodovias de SC. Foto: Reprodução/ ND Mais

Uma sequência de fortes tempestades atingiu Santa Catarina nesta segunda-feira (21), provocando inundações severas, deslizamentos de terra e bloqueios em rodovias. Diante dos acumulados pluviométricos extremos e dos danos estruturais, municípios da região Sul e do planalto serrano mobilizaram forças-tarefa emergenciais para prestar socorro à população.

Uma sequência de fortes tempestades atingiu Santa Catarina nesta segunda-feira (21), provocando inundações severas, deslizamentos de terra e bloqueios em rodovias. Diante dos acumulados pluviométricos extremos e dos danos estruturais, municípios da região Sul e do planalto serrano mobilizaram forças-tarefa emergenciais para prestar socorro à população.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) colocou o estado sob alerta vermelho de grande perigo. O quadro adverso resultou no transbordamento de cursos d'água, desalojamento de moradores, suspensão de aulas e até no registro de fenômenos costeiros atípicos em cidades litorâneas.

Precipitações extremas e situação de emergência no Sul catarinense

O município de Criciúma registrou 117,6 mm de chuva em apenas seis horas e atingiu a marca de 130,2 mm em 12 horas, superando a média diária estipulada pelo INMET. O transbordamento do Rio Criciúma inundou 15 vias públicas, atingiu uma instituição de ensino e forçou a prefeitura a decretar situação de emergência.

Temporal alagou rua no bairro Universitário, em Criciúma, SC. Foto: Reprodução/ ND Mais

Diante do avanço das enchentes, guarnições do Corpo de Bombeiros Militar utilizaram botes pneumáticos para retirar famílias ilhadas em suas residências no bairro Paraíso. Conforme apontou a Defesa Civil estadual, ao menos 14 municípios relataram danos provocados pelos temporais.

As precipitações alcançaram volumes expressivos em todo o Sul catarinense. Timbé do Sul liderou o levantamento estadual com 158,4 mm em 12 horas, onde a força da correnteza chegou a arrastar um contêiner pelas vias. Nova Veneza acumulou 148,8 mm e Morro Grande marcou 143,4 mm.

Assim está agora na região Sul de Santa Catarina, especialmente na região de Criciúma, Timbé do Sul e cidades próximas.



️ O vídeo é de Turvo (SC) e mostra a força das chuvas na região.



Que Deus proteja todos os moradores e famílias afetadas. pic.twitter.com/K2lsu5o7AG — Maratá (@ottoni3101) September 21, 2026

Em razão dos alagamentos, as aulas foram suspensas nas redes municipais de ensino de Içara, Morro Grande, Meleiro, Timbé do Sul, Santa Rosa do Sul, Araranguá e Passo de Torres. Além disso, Urussanga e Nova Veneza sofreram com precipitação de granizo, enquanto Sombrio e Santa Rosa do Sul tiveram quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Bloqueios na Serra e avanço do mar no litoral

Na Serra Catarinense, a comunidade do Pericó, situada a 30 quilômetros do centro de São Joaquim, enfrentou o transbordamento do rio local, que invadiu dezenas de residências. Creches e escolas foram evacuadas às pressas por equipes conjuntas dos Bombeiros, da Defesa Civil e das administrações municipais de São Joaquim e Urubici.

Santa Catarina - As fortes chuvas que atingiram municípios do Sul de Santa Catarina nesta segunda-feira (21) provocaram alagamentos, quedas de árvores e deixaram famílias ilhadas. Em Laguna e Jaguaruna, o avanço do mar e fortes ondas causaram estragos e confirmaram a ocorrência pic.twitter.com/vDNSiPfBsC g1 (@g1) September 21, 2026

A infraestrutura rodoviária sofreu impactos diretos. A rodovia SC-110 ficou completamente bloqueada no trecho do Pericó após a pista ser encoberta pela água. Paralelamente, em Urubici, a mesma rodovia estadual foi interditada na altura da Cascata do Avencal em consequência de uma queda de barreira.

Na faixa litorânea, os municípios de Laguna, Jaguaruna e Imbituba sofreram alagamentos provocados por um "tsunami meteorológico". Diferente dos tsunamis convencionais gerados por terremotos, o evento é impulsionado por rápidas oscilações na pressão atmosférica e rajadas de vento, condições favorecidas pelo El Niño.

Brasil: Vía @olhardigital Tres ciudades costeras del sur de Santa Catarina registraron inundaciones el lunes (21-sep), tras un aumento del nivel del mar causado por un fenómeno conocido como tsunami meteorológico. pic.twitter.com/pWQGbgx6oJ — Noti Ciencias Mgta 𝕏 (@ClimaMgta) September 22, 2026

A movimentação fez as águas avançarem sobre a faixa de areia e atingirem ruas e edificações costeiras. Para além das inundações pontuais nas orlas, a Marinha do Brasil publicou um aviso de ressaca entre Torres (RS) e Paranaguá (PR), com previsão de ondas de até 3,0 metros.