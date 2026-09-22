Chuvas intensas e tsunami meteorológico provocam danos em cidades de SC; veja imagens
O avanço repentino da correnteza na comunidade serrana do Pericó forçou a evacuação urgente de creches e unidades de ensino infantil durante uma operação conjunta entre guarnições de bombeiros dos municípios de São Joaquim e Urubici.
Uma sequência de fortes tempestades atingiu Santa Catarina nesta segunda-feira (21), provocando inundações severas, deslizamentos de terra e bloqueios em rodovias. Diante dos acumulados pluviométricos extremos e dos danos estruturais, municípios da região Sul e do planalto serrano mobilizaram forças-tarefa emergenciais para prestar socorro à população.
Uma sequência de fortes tempestades atingiu Santa Catarina nesta segunda-feira (21), provocando inundações severas, deslizamentos de terra e bloqueios em rodovias. Diante dos acumulados pluviométricos extremos e dos danos estruturais, municípios da região Sul e do planalto serrano mobilizaram forças-tarefa emergenciais para prestar socorro à população.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) colocou o estado sob alerta vermelho de grande perigo. O quadro adverso resultou no transbordamento de cursos d'água, desalojamento de moradores, suspensão de aulas e até no registro de fenômenos costeiros atípicos em cidades litorâneas.
Precipitações extremas e situação de emergência no Sul catarinense
O município de Criciúma registrou 117,6 mm de chuva em apenas seis horas e atingiu a marca de 130,2 mm em 12 horas, superando a média diária estipulada pelo INMET. O transbordamento do Rio Criciúma inundou 15 vias públicas, atingiu uma instituição de ensino e forçou a prefeitura a decretar situação de emergência.
Diante do avanço das enchentes, guarnições do Corpo de Bombeiros Militar utilizaram botes pneumáticos para retirar famílias ilhadas em suas residências no bairro Paraíso. Conforme apontou a Defesa Civil estadual, ao menos 14 municípios relataram danos provocados pelos temporais.
As precipitações alcançaram volumes expressivos em todo o Sul catarinense. Timbé do Sul liderou o levantamento estadual com 158,4 mm em 12 horas, onde a força da correnteza chegou a arrastar um contêiner pelas vias. Nova Veneza acumulou 148,8 mm e Morro Grande marcou 143,4 mm.
Em razão dos alagamentos, as aulas foram suspensas nas redes municipais de ensino de Içara, Morro Grande, Meleiro, Timbé do Sul, Santa Rosa do Sul, Araranguá e Passo de Torres. Além disso, Urussanga e Nova Veneza sofreram com precipitação de granizo, enquanto Sombrio e Santa Rosa do Sul tiveram quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Bloqueios na Serra e avanço do mar no litoral
Na Serra Catarinense, a comunidade do Pericó, situada a 30 quilômetros do centro de São Joaquim, enfrentou o transbordamento do rio local, que invadiu dezenas de residências. Creches e escolas foram evacuadas às pressas por equipes conjuntas dos Bombeiros, da Defesa Civil e das administrações municipais de São Joaquim e Urubici.
A infraestrutura rodoviária sofreu impactos diretos. A rodovia SC-110 ficou completamente bloqueada no trecho do Pericó após a pista ser encoberta pela água. Paralelamente, em Urubici, a mesma rodovia estadual foi interditada na altura da Cascata do Avencal em consequência de uma queda de barreira.
Na faixa litorânea, os municípios de Laguna, Jaguaruna e Imbituba sofreram alagamentos provocados por um "tsunami meteorológico". Diferente dos tsunamis convencionais gerados por terremotos, o evento é impulsionado por rápidas oscilações na pressão atmosférica e rajadas de vento, condições favorecidas pelo El Niño.
A movimentação fez as águas avançarem sobre a faixa de areia e atingirem ruas e edificações costeiras. Para além das inundações pontuais nas orlas, a Marinha do Brasil publicou um aviso de ressaca entre Torres (RS) e Paranaguá (PR), com previsão de ondas de até 3,0 metros.
Referência da notícia
Sarah Pretto. (2026). Chuva intensa provoca alagamentos, pessoas são retiradas de casa com botes e acumulado ultrapassa média diária prevista pelo Inmet em cidade de SC.
Radio Itatiaia. (2026). Tsunami meteorológico atinge SC: entenda o fenômeno e a relação com o Super El Niño.