Massa de ar frio traz 'clima de inverno' em plena primavera, com temperaturas próximas de 0°C

Após o avanço de uma frente fria, uma massa de ar frio se desloca em direção ao interior do Brasil promovendo queda acentuada nas temperaturas. Termômetros se aproximam de 0°C e o clima de inverno se faz presente na primavera.

Uma forte frente fria segue avançando pelo Brasil no decorrer desta semana. Em sua retaguarda, uma massa de ar polar irá se deslocar sobre áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O avanço do ar frio provoca queda nas temperaturas. O amanhecer será gelado em vários municípios, com os termômetros marcando valores próximos a 0°C.

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A expectativa é de que o frio mais intenso ocorra entre hoje (22) e amanhã (23) sobre áreas do Sul do país e, em seguida, avance pelo Sudeste e Centro-Oeste com menor intensidade.

Ar polar alcança RS, SC e PR nesta terça-feira

A tarde desta terça-feira (22) terá a presença de ar frio sobre os estados da Região Sul. As máximas não sobem e variam entre 11°C e 19°C no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o cenário ainda se encontra dividido: no meio-oeste e litoral, termômetros ficam abaixo dos 20°C, enquanto em áreas pontuais chegam a ultrapassar os 22°C.

Até o final da noite de hoje (22), o modelo ECMWF indica que as temperaturas vão diminuir e ficar inferiores aos 10°C em boa parte do território gaúcho e na Serra Catarinense. O ar frio também chega ao Paraná, deixando os termômetros próximos aos 10°C no final da noite.

Temperatura próxima de 0°C e risco de geada

A massa de ar frio que avança será intensa sobre os estados da Região Sul. Durante o amanhecer desta quarta-feira (23), primeiro dia de primavera, as temperaturas ficam abaixo dos 5°C em muitos municípios gaúchos.

Massa de ar polar avança pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, após passagem de frente fria.

Em boa parte do território catarinense, os termômetros marcam entre 6°C e 8°C, trazendo a expectativa de geada leve de forma generalizada sobre o Rio Grande do Sul.

As áreas mais elevadas, como a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense, podem registrar temperaturas próximas de 0°C, caso de São Joaquim (SC) e Silveira Martins (RS), com previsão de 2°C. Em pontos isolados, as temperaturas podem atingir valores negativos na manhã desta quarta-feira (23).

Temperatura mínima prevista para a manhã desta quarta-feira (23).

Quem espera que as temperaturas subam durante a tarde terá uma surpresa. A previsão indica que o frio irá permanecer sobre o Sul do Brasil, em especial na porção leste. Sobre o Rio Grande do Sul, as máximas ficam próximas de 16°C, inclusive em Porto Alegre (RS). No leste de Santa Catarina e do Paraná, o frio toma conta com temperaturas entre 12°C e 17°C.

Com o passar das horas, a massa de ar frio perde força e as temperaturas voltam a subir. As primeiras horas desta quinta-feira (24) ainda terão temperaturas abaixo dos 10°C em áreas do território gaúcho e catarinense, mas as chances de geada serão menores. No Paraná, em áreas pontuais, os registros ficam próximos aos 9°C, enquanto no restante do estado variam entre 11°C e 15°C.

Temperatura máxima prevista para a tarde de quarta-feira (23).

À tarde, o cenário muda, as máximas sobem e ficam acima dos 22°C em quase toda a Região Sul.

Frio também alcança o Sudeste e Centro-Oeste

Durante a tarde desta terça-feira (22), o ar frio avança pelas duas regiões, mas a queda nas temperaturas será sentida de forma mais intensa nesta quarta-feira (23).

No amanhecer de quarta (23), as temperaturas ficam próximas aos 19°C sobre Mato Grosso do Sul e também diminuem em boa parte de São Paulo. No entanto, a atuação da frente fria (que provoca chuva e aumenta a nebulosidade) dificulta uma queda ainda mais acentuada nas temperaturas.

A previsão mostra que sobre o ar frio segue perdendo força sobre o Sul e Centro-Oeste do país, mantendo-se concentrado no leste do Sudeste.

Ainda na quarta-feira (23), no período da tarde, o frio se estabelece no leste paulista, com previsão de máxima de 17°C em São Paulo (SP) e 22°C no Rio de Janeiro (RJ). Sobre o Sul de Minas, a máxima será inferior a 21°C. A previsão indica ainda temperaturas amenas no sul de Mato Grosso do Sul, onde as máximas variam entre 23°C e 26°C.

O cenário muda um pouco na quinta-feira (24) com a ausência de nuvens que faz com que o solo perca calor mais rapidamente durante a madrugada. Com isso, a tendência é de um amanhecer mais frio na quinta-feira (24), próximo dos 15°C na faixa entre o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Região Serrana do Rio de Janeiro.

Temepratura máxima prevista para a tarde de quinta-feira (24).

À tarde, apesar da perda gradual de intensidade da massa de ar polar, as temperaturas seguem mais baixas no leste do Sudeste, variando entre 17°C e 23°C. No restante da região e no Centro-Oeste, o calor ganha força e os termômetros marcam entre 24°C e 29°C.