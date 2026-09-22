Frente fria não dá trégua com alerta de temporais e chuvas de 100 mm em SP, MG, RJ e ES; confira

A frente fria que já está sobre o Sudeste do Brasil vai seguir atuando nos próximos dias, aumentando os riscos de temporais e chuva forte nos quatro estados da região. Veja aqui mais detalhes.

Uma frente fria já está atuando sobre o Sudeste do Brasil nesta terça-feira (22), levando condições para chuva forte e temporais em áreas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo.

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E o sistema frontal não dará trégua nos próximos dias. Ele vai continuar avançando pela região até a quinta-feira (24), favorecendo um aumento significativo das instabilidades, com riscos de temporais, raios, chuva intensa, rajadas de vento, chance de queda de granizo e acumulados de até 100 mm.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuva forte e temporais no Sudeste nos próximos dias

Neste momento, a frente fria já está atuando sobre o Sudeste, levando chuvas e temporais isolados para áreas dos quatro estados da região.

Ao longo da quarta-feira (23) o sistema continuará avançando pela região, com alertas de temporais em todo o São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais (exceção do norte) e Espírito Santo (também com exceção do extremo norte).

Atenção: quarta-feira (23) é o dia com maior potencial para temporais com chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo em SP, RJ, MG e ES, além de volumes elevados que podem se aproximar dos 100 mm.

Pela manhã, os alertas ficam mais para São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

À medida que a tarde chega, o alerta passa a valer também para o Espírito Santo e as demais áreas mineiras. À noite, ainda são esperadas instabilidades no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em áreas do leste e do centro de Minas Gerais.

Previsão de chuva (mm) para quarta-feira (23) às 9h à esquerda e para as 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

De qualquer forma, nestas áreas ao longo do dia são esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas, e atenção, pois elas também podem ser volumosas e acumular até 100 mm em alguns pontos. Também são esperadas rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Sendo assim, há risco potencial nestas áreas para alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Previsão de densidade de raios para quarta-feira (23) às 13h à esquerda e quinta-feira (24) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quinta-feira (24) a frente fria avança e as chuvas ficam mais concentradas entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No estado fluminense, ao longo do dia são esperadas chuvas fracas a moderadas, mas sem riscos.

Já em Minas Gerais e no Espírito Santo, há previsão de chuvas moderadas, mas com potencial para pancadas pontuais fortes e temporais durante a tarde especialmente na porção central dos dois estados. Também não se descartam rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Em São Paulo, ainda pode chover fraco e de forma mais isolada em áreas do norte e na faixa litorânea devido à circulação, especialmente no período da tarde, mas sem riscos.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para quinta-feira (24) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (25) a frente fria já estará afastada e a tendência da previsão é de termos uma redução das instabilidades em toda a Região Sudeste.

Os acumulados de precipitação até a noite de quinta-feira (24) serão mais elevados em áreas do leste de São Paulo e da região da Costa Verde no Rio, onde passam dos 90 mm e podem chegar em torno dos 100 mm.

Previsão do acumulado de precipitação (mm) até o final da quinta-feira (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nas demais áreas paulistas e fluminenses, no sul do Espírito Santo e no sul e leste de Minas Gerais os volumes vão variar principalmente entre 30 e 70 mm. No norte mineiro e capxiaba, os volumes não passam dos 20 mm.

Na capital paulista, o acumulado chega em torno dos 22 mm, em Belo Horizonte cerca de 30 mm e na capital fluminense 75 mm.