A linguagem secreta dos gigantes: baleias-cachalote revelam sistema de comunicação complexo

Estudo inovador demonstra que os cliques das cachalotes possuem estruturas fonéticas similares ao alfabeto humano, utilizando variações de tons e ritmos que lembram a complexidade de idiomas como o mandarim e o latim.

Baleias-cachalote no oceano. Crédito: Mike Korostelev/Getty Images

A distância evolutiva entre os seres humanos e as baleias-cachalote remonta a mais de 90 milhões de anos, mas uma nova pesquisa sugere que nossas formas de comunicação podem ser surpreendentemente próximas. Um estudo publicado na revista Proceedings B revelou que as vocalizações desses gigantes marinhos apresentam uma complexidade que espelha a fonética e a fonologia das línguas humanas. A descoberta desafia a percepção de que a linguagem estruturada seria uma exclusividade da nossa espécie.

As cachalotes se comunicam através de sequências de cliques rápidos conhecidos como "codas". Ao analisar esses sons, pesquisadores do Project Ceti (Cetacean Translation Initiative) descobriram que os animais não apenas possuem uma espécie de "alfabeto", mas também formam "vogais" em suas interações.

A estrutura dessas vocalizações permite que as baleias diferenciem significados por meio de cliques curtos, prolongados ou tons ascendentes e descendentes, padrões que guardam paralelos diretos com idiomas humanos como o esloveno e o mandarim.

A engenharia do som nas profundezas

O estudo aponta que as vocalizações das cachalotes representam um dos paralelos mais próximos da fonologia humana já registrados no reino animal. Segundo os cientistas, essa semelhança sugere uma "evolução independente" de sistemas de comunicação complexos.

David Gruber, fundador e presidente do Project CETI, descreve o momento como um "aprendizado de humildade", reforçando que não somos a única espécie com vidas culturais, comunitárias e comunicativas ricas.

Para chegar a esses resultados, a equipe utilizou tecnologia de ponta, incluindo inteligência artificial, para decodificar sons que, ao ouvido humano, parecem apenas um código Morse estaccato. Ao remover os intervalos entre os cliques e analisar as frequências, os pesquisadores notaram que as baleias manipulam sons de forma análoga ao modo como alteramos nossas cordas vocais para mudar o som de uma vogal "A" para "E".

Conexões culturais e o papel das "avós"

Embora vivam em ambientes radicalmente diferentes, flutuando na água e dormindo verticalmente, as cachalotes compartilham comportamentos sociais profundos com os humanos.

Baleias-cachalote possuem um sistema complexo de comunicação. Crédito: Imagem via Wikipedia. © ZME Science

Gašper Beguš, linguista da Universidade da Califórnia em Berkeley e líder do estudo, destaca que essas baleias cuidam dos filhotes umas das outras, realizam partos colaborativos e possuem estruturas familiares onde as "avós" desempenham papéis fundamentais. Essa "inteligência distante" revela-se, em muitos aspectos, profundamente identificável.

O estudo sugere que as cachalotes podem estar transmitindo informações de geração em geração por mais de 20 milhões de anos. O desafio de estudá-las é hercúleo: elas mergulham por até 50 minutos em busca de lulas e emergem por apenas 10 minutos. É nesse curto intervalo na superfície que ocorre o que Gruber chama de "bate-papo", com os animais aproximando as cabeças para conversas sofisticadas que exigem proximidade física.

O futuro do diálogo interespécies

Mauricio Cantor, ecologista comportamental do Marine Mammal Institute, afirma que estamos apenas começando a entender que esses sinais são organizados em camadas estruturais múltiplas.

O Project Ceti estabeleceu a meta audaciosa de compreender 20 expressões vocalizadas diferentes, relacionadas a atividades como mergulho e sono, nos próximos cinco anos. Embora o diálogo pleno ainda seja uma perspectiva de longo prazo, os avanços superaram as expectativas iniciais.

Atualmente, os cientistas se comparam a crianças de dois anos aprendendo as primeiras palavras de um novo idioma. Com o suporte de novas ferramentas tecnológicas e financiamento contínuo, a expectativa é que, em breve, a humanidade atinja o nível de compreensão de uma criança de cinco anos. O objetivo final não é apenas ouvir, mas decifrar a sabedoria acumulada por esses colossos dos oceanos ao longo de milênios.

Referências da notícia

The Royal Society Publishing. Artigo "The phonology of sperm whale coda vowels". 2026