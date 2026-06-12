Ar polar traz temperaturas de até 5°C negativos e geada generalizada; veja a previsão

Ar frio avança pelo Centro-Sul do Brasil e provoca queda nas temperaturas, termômetros podem chegar até 5°C negativos nos próximos dias. Há aumento no risco de geadas generalizadas.

De acordo com o modelo ECMWF, nos próximos dias teremos o avanço de uma massa de ar frio pelo Centro-Sul do Brasil que vai provocar queda acentuada nas temperaturas. O ar polar chega ao país a partir de domingo (14) e terá na terça-feira (16) seu pico de maior intensidade, deixando as temperaturas negativas em áreas de maior altitude.

Ar frio chega ao Brasil neste domingo

Após a passagem da frente fria e o afastamento do ciclone extratropical, o Centro-Sul do Brasil contará com a chegada da massa de ar polar que fará com que as temperaturas diminuam. No domingo (14), o amanhecer será mais frio em comparação com o sábado (13), a primeira região afetada será o Sul do país.

Nas primeiras horas da manhã há risco de geadas nas áreas da Serra Catarinense e Gaúcha, norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná, áreas que devem registrar mínima entre 4°C e 7°C. As temperaturas podem ser ainda menores, pois próximo a superfície a temperatura é mais baixa.

Sobre as outras áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a temperatura fica um pouco mais elevada e com baixas chances de geadas. O amanhecer será com temperaturas na casa dos 9°C.

Temperatura mínima prevista para a manhã de domingo (14).

Frio ganha força e se espalha na segunda-feira

Na segunda-feira (15), o ar frio avança para outras áreas do Brasil, e chega com maior intensidade ao leste do Sudeste e oeste e sul do Centro-Oeste. Sobre o leste de São Paulo, as temperaturas variam entre 13°C e 16°C enquanto que no estado sul-mato-grossense, o dia começa com mínima de 16°C a 18°C.

O Sul do Brasil, que já teve temperaturas baixas no domingo (14), deve registrar mínimas ainda menores na segunda-feira (15). Desta vez, há riscos mais elevados de geadas espalhadas pela Região. No sul do Rio Grande do Sul, temperaturas inferiores aos 5°C, o que também é esperado para a Serra Gaúcha e Catarinense.

Em Santa Catarina, o frio se espalha pelo estado e as temperaturas variam entre 5°C e 7°C sobre o oeste catarinense. Sobre o Paraná, o frio será mais forte no sul do estado com temperaturas próximas dos 5°C.

Anomalia de temperatura mostra a atuação do ar frio sobre áreas do Centro-Sul do Brasil.

Riscos de geadas generalizadas na terça-feira

A terça-feira (16) será gelada sobre o centro-sul do Brasil. O modelo ECMWF mostra que o ar frio ganha força sobre os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste atingindo 9 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

O risco de geadas será elevado sobre o Rio Grande do Sul, em todo o estado gaúcho os termômetros ficam próximos ou até mesmo inferiores aos 5°C. Nem mesmo a capital Porto Alegre/RS irá escapar das baixas temperaturas, com mínima de 6°C.

A divisa com Santa Catarina também será gelada, principalmente na área de Serra. Nesta região, a previsão indica mínima de 0°C e que próximas a superfícies podem chegar a -5°C, ou seja, uma terça-feira (16) com temperaturas negativas. Frio também no restante do estado com previsão de geada generalizada e mínima entre 2°C e 6°C na faixa centro-oeste catarinense.

Temperatura mínima prevista para a manhã de terça-feira (16).

Áreas pontuais do sudoeste do Paraná também devem registrar geadas, uma vez que as mínimas se aproximam de 5°C. Sobre o Centro-Oeste, o sul do Mato Grosso do Sul tem previsão de amanhecer com temperatura entre 11°C e 13°C. Entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o dia amanhece frio com temperaturas entre 11°C e 15°C.