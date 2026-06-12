Milhares de pepinos-do-mar cor-de-rosa cobrem as praias da Tailândia: o vídeo do fenômeno que intriga os cientistas

Os equinodermos apareceram encalhados em várias praias de Mae Ramphueng, onde tingiram a costa de um tom de rosa impressionante. As autoridades estão a investigar este fenômeno incomum, enquanto os cientistas apontam as chuvas e as correntes oceânicas como possíveis causas.

Um fenômeno natural raro transformou Mae Ramphueng, um trecho de 12 quilómetros de costa na província de Rayong, no Golfo da Tailândia, num espetáculo notável.

Milhares de pepinos-do-mar rosados e verrugosos — Cercodemas anceps — foram levados pela maré até à costa, surpreendendo residentes e turistas, que rapidamente partilharam imagens deste acontecimento invulgar nas redes sociais e nos meios de comunicação social.

Na sequência do incidente, o Ministério dos Recursos Naturais e do Ambiente da Tailândia solicitou uma investigação urgente sobre o fenômeno. O objetivo é determinar o que causou a chegada em massa destes equinodermos, uma situação considerada altamente invulgar na região.

Os holotúrios, vulgarmente conhecidos como pepinos-do-mar, são animais invertebrados pertencentes ao grupo dos equinodermos, a mesma família das estrelas-do-mar e dos ouriços-do-mar, e vivem normalmente no fundo do mar.

Embora ainda não haja uma explicação definitiva, os especialistas estão a considerar várias hipóteses relacionadas com as condições meteorológicas e oceanográficas registadas nos últimos dias.

As chuvas intensas e as correntes marítimas estão entre as principais teorias

Os pepinos-do-mar vivem no fundo do oceano, o que torna invulgar encontrá-los em tão grande número na praia, um fenômeno que chamou a atenção de pesquisadores e autoridades ambientais.

RAYONG 6 June 2026, Millions of pink sea cucumbers have washed up along a beach in Thailand's eastern province of Rayong in a rare natural phenomenon that has attracted widespread attention from tourists and marine experts.



Large numbers of the marine animals were found pic.twitter.com/sGdGQ6EoGT — Khaosod English (@KhaosodEnglish) June 6, 2026

De acordo com as primeiras avaliações, as chuvas intensas registadas recentemente e as alterações nas correntes marítimas podem ter afastado estes animais do seu habitat habitual, levando-os para a costa.

As tempestades alteram frequentemente a dinâmica oceânica, gerando ondas e movimentos de água capazes de transportar organismos marinhos para zonas pouco profundas. Se estas condições coincidirem com marés favoráveis, o resultado pode ser uma acumulação em massa de espécies nas praias.

Os especialistas estão também a analisar se outros fatores ambientais, tais como alterações na temperatura da água ou variações na salinidade causadas pela chuva, poderão ter contribuído para este deslocamento coletivo.

Um papel importante no ecossistema marinho

Embora a sua aparência possa parecer invulgar para muitas pessoas, os pepinos-do-mar desempenham um papel essencial no oceano. Ao consumirem sedimentos e matéria orgânica, reciclam nutrientes e ajudam a manter o fundo do mar saudável, atuando como "limpadores" naturais.

Exemplar de Cercodemas anceps, vulgarmente conhecido como pepino-do-mar rosa verrugoso.

Em muitos países asiáticos, algumas espécies têm também um valor comercial e culinário significativo, o que tem levado a uma pressão considerável sobre as suas populações em determinadas regiões.

Por este motivo, os especialistas salientam que estes animais fazem parte de um ecossistema delicado e recomendam que não sejam manuseados nem removidos sem a supervisão das autoridades competentes, especialmente durante eventos extraordinários como o que está atualmente a afetar a costa de Mae Ramphueng.