O “culpado oculto” que faz subir o nível do mar: nem tudo é degelo, o oceano também está se expandindo
A elevação do nível do mar não se deve apenas ao derretimento do gelo. A expansão térmica do oceano, impulsionada pelo calor acumulado, também eleva lentamente a superfície do mar e ameaça litorais, cidades portuárias, zonas úmidas e infraestrutura em todo o mundo.
Quando pensamos na elevação do nível do mar, a imagem que quase imediatamente nos vem à mente é a de uma geleira derretendo ou de enormes blocos de gelo caindo no oceano. E sim, o derretimento do gelo é uma parte fundamental do problema. Mas existe outro fator, menos visível, oculto sob a superfície: o próprio oceano está aquecendo e, à medida que isso acontece, ocupa mais espaço.
É o aumento de volume que um corpo sofre quando aquecido. No caso do oceano, isso ocorre porque a água absorve calor, suas moléculas se movem mais e se separam ligeiramente, fazendo com que a mesma quantidade de água ocupe mais espaço.
Esse fenômeno se chama expansão térmica. Parece um termo técnico, mas a ideia é simples: quando a água é aquecida, suas moléculas se movem mais, se separam ligeiramente e o volume aumenta. Em uma panela ou um copo, isso pode parecer insignificante; em um vasto oceano, o efeito se torna enorme.
O nível do mar também sobe porque a água "infla"
A expansão térmica é um dos principais fatores que impulsionam a elevação do nível do mar. À medida que a Terra acumula calor, os oceanos atuam como uma esponja térmica gigante: absorvem grande parte desse excesso de energia e a armazenam em suas camadas superficiais e profundas.
O problema é que esse calor não desaparece. Preso no oceano, ele aquece a água e a faz expandir. Não é que água nova apareça, mas sim que a água existente ocupe mais espaço. É por isso que o nível do mar pode subir mesmo sem imaginarmos um bloco de gelo derretendo diante dos nossos olhos.
A NASA explica que mais de 90% do calor retido pelos gases de efeito estufa foi absorvido pelos oceanos. Essa absorção eleva a temperatura da água e contribui diretamente para a elevação do nível global do mar.
Então, o degelo não importa?
Sim, isso importa, e muito. A elevação do nível do mar se explica principalmente por dois processos: o derretimento do gelo terrestre — como geleiras e as calotas polares da Groenlândia e da Antártida — e a expansão térmica do oceano.
A principal diferença está na origem da água. Quando o gelo em terra derrete, essa água flui para o mar e aumenta seu volume. Em contrapartida, quando o gelo marinho flutuante derrete, como parte do gelo do Ártico, seu impacto direto no nível do mar é menor, porque esse gelo já estava deslocando água.
Mas a expansão térmica tem uma característica única: é silenciosa e global. Nem sempre produz imagens dramáticas, mas progride em escala planetária e pode amplificar os impactos em litorais, cidades portuárias, zonas úmidas e áreas baixas.
Um problema com efeitos diferentes em cada costa
O nível do mar não sobe na mesma proporção em todos os lugares. Além do aquecimento dos oceanos e do derretimento do gelo, fatores como correntes oceânicas, ventos, mudanças na gravidade da Terra, subsidência (quando o solo afunda) e movimentos tectônicos também desempenham um papel importante.
Isso significa que duas cidades costeiras podem vivenciar realidades muito diferentes. Algumas podem apresentar uma elevação mais rápida devido à subsidência do solo; outras podem experimentar variações devido a mudanças nas correntes oceânicas ou no formato da linha costeira.
A expansão térmica demonstra que o oceano não apenas recebe calor das mudanças climáticas, como também o armazena. À medida que aquece, a água ocupa mais espaço e eleva lentamente o nível do mar, deixando um sinal silencioso, persistente e difícil de ignorar.
Referências da notícia
NOAA. Climate Change: Global Sea Level
NASA. Understanding Sea Level.
WHOI. Sea Level Rise.