O “culpado oculto” que faz subir o nível do mar: nem tudo é degelo, o oceano também está se expandindo

A elevação do nível do mar não se deve apenas ao derretimento do gelo. A expansão térmica do oceano, impulsionada pelo calor acumulado, também eleva lentamente a superfície do mar e ameaça litorais, cidades portuárias, zonas úmidas e infraestrutura em todo o mundo.

As áreas costeiras baixas são especialmente vulneráveis à elevação do nível do mar. Embora o derretimento do gelo seja uma das principais causas, a expansão térmica do oceano também contribui para que a água ocupe mais espaço e avance lentamente ao longo da linha costeira.

Quando pensamos na elevação do nível do mar, a imagem que quase imediatamente nos vem à mente é a de uma geleira derretendo ou de enormes blocos de gelo caindo no oceano. E sim, o derretimento do gelo é uma parte fundamental do problema. Mas existe outro fator, menos visível, oculto sob a superfície: o próprio oceano está aquecendo e, à medida que isso acontece, ocupa mais espaço.

O que é expansão térmica?

É o aumento de volume que um corpo sofre quando aquecido. No caso do oceano, isso ocorre porque a água absorve calor, suas moléculas se movem mais e se separam ligeiramente, fazendo com que a mesma quantidade de água ocupe mais espaço.



Esse fenômeno se chama expansão térmica. Parece um termo técnico, mas a ideia é simples: quando a água é aquecida, suas moléculas se movem mais, se separam ligeiramente e o volume aumenta. Em uma panela ou um copo, isso pode parecer insignificante; em um vasto oceano, o efeito se torna enorme.

O nível do mar também sobe porque a água "infla"

A expansão térmica é um dos principais fatores que impulsionam a elevação do nível do mar. À medida que a Terra acumula calor, os oceanos atuam como uma esponja térmica gigante: absorvem grande parte desse excesso de energia e a armazenam em suas camadas superficiais e profundas.

A expansão térmica ocorre quando o oceano absorve calor e suas moléculas se espalham ligeiramente, fazendo com que a água ocupe um volume maior. Esse processo contribui para a elevação do nível do mar, mesmo sem a adição de nova água proveniente do derretimento do gelo. Crédito: NASA Science.

O problema é que esse calor não desaparece. Preso no oceano, ele aquece a água e a faz expandir. Não é que água nova apareça, mas sim que a água existente ocupe mais espaço. É por isso que o nível do mar pode subir mesmo sem imaginarmos um bloco de gelo derretendo diante dos nossos olhos.

A NASA explica que mais de 90% do calor retido pelos gases de efeito estufa foi absorvido pelos oceanos. Essa absorção eleva a temperatura da água e contribui diretamente para a elevação do nível global do mar.

Então, o degelo não importa?

Sim, isso importa, e muito. A elevação do nível do mar se explica principalmente por dois processos: o derretimento do gelo terrestre — como geleiras e as calotas polares da Groenlândia e da Antártida — e a expansão térmica do oceano.

A principal diferença está na origem da água. Quando o gelo em terra derrete, essa água flui para o mar e aumenta seu volume. Em contrapartida, quando o gelo marinho flutuante derrete, como parte do gelo do Ártico, seu impacto direto no nível do mar é menor, porque esse gelo já estava deslocando água.

O gráfico mostra como a elevação do nível do mar observada por satélites desde 1993 é explicada principalmente por dois fatores: a água adicionada pelo derretimento de geleiras e calotas polares e a expansão térmica do oceano. Crédito: NOAA Climate.gov, adaptado de State of the Climate em 2018.

Mas a expansão térmica tem uma característica única: é silenciosa e global. Nem sempre produz imagens dramáticas, mas progride em escala planetária e pode amplificar os impactos em litorais, cidades portuárias, zonas úmidas e áreas baixas.

Um problema com efeitos diferentes em cada costa

O nível do mar não sobe na mesma proporção em todos os lugares. Além do aquecimento dos oceanos e do derretimento do gelo, fatores como correntes oceânicas, ventos, mudanças na gravidade da Terra, subsidência (quando o solo afunda) e movimentos tectônicos também desempenham um papel importante.

Isso significa que duas cidades costeiras podem vivenciar realidades muito diferentes. Algumas podem apresentar uma elevação mais rápida devido à subsidência do solo; outras podem experimentar variações devido a mudanças nas correntes oceânicas ou no formato da linha costeira.

No Chile, com milhares de quilômetros de litoral, compreender esses processos é fundamental para pensar no planejamento costeiro, na infraestrutura portuária, nas tempestades, na erosão e no futuro das comunidades localizadas à beira-mar.

A expansão térmica demonstra que o oceano não apenas recebe calor das mudanças climáticas, como também o armazena. À medida que aquece, a água ocupa mais espaço e eleva lentamente o nível do mar, deixando um sinal silencioso, persistente e difícil de ignorar.

Referências da notícia

NOAA. Climate Change: Global Sea Level

NASA. Understanding Sea Level.

WHOI. Sea Level Rise.