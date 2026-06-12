Este é o impressionante trem-bala submarino que a China construirá sob a água: ele viajará a 250 km/h

A China está avançando com um dos projetos ferroviários mais ambiciosos do mundo: um trem-bala submarino que cruzará o Mar de Bohai, conectará economias e reduzirá o tempo de viagem.

O Túnel do Estreito de Bohau será inaugurado em 2035 e atingirá velocidades de 250 km/h. Foto: imagem ilustrativa.

China e inovação sempre pareceram ser sinônimos. Prova disso é o revolucionário e impressionante trem-bala subaquático, que deverá atingir velocidades de 250 km/h e cruzar o Mar de Bohai em apenas 40 minutos, conforme anunciado no país asiático.

O 'Túnel do Estreito de Bohai' é o nome deste ambicioso e surpreendente projeto de trem subaquático que poderá conectar dois centros estratégicos, Dalian e Yantai, em menos de uma hora.

Atualmente, essas duas cidades só podem ser conectadas por longas viagens que incluem travessias de balsa e podem levar até 10 horas.

Por que este trem subaquático será revolucionário

Num contexto global em que as principais cidades continuam expandindo suas redes ferroviárias de superfície, a visão da China representa um paradigma completamente disruptivo.

O projeto de infraestrutura proposto pelo gigante asiático tornou-se um dos mais surpreendentes das últimas décadas, não só por se tratar de um trem subaquático, mas também pela velocidade a que irá operar.

Atravessando o Mar de Bohai, o trem-bala submarino chinês ligará Daian a Yantai (mais de 120 km) em apenas 40 minutos. Foto: X/@akech_andrew

Assim, os 123 quilômetros que separam as duas principais cidades em território chinês — através do mar — poderão ser percorridos em apenas 40 minutos. Esta será uma excelente oportunidade para o comércio e as conexões de mercadorias, bem como para o turismo e o transporte de passageiros.

A revolução em forma de túnel subaquático

A ligação atual entre Dalian e Yantai — duas cidades localizadas em penínsulas — pode levar de 6 a 10 horas. Por terra, por exemplo, envolve inúmeros desvios — evitáveis — em estradas e rodovias.

É por isso que a construção do Túnel do Estreito de Bohai está destinada a ser revolucionária, encontrando finalmente uma solução para esse gargalo logístico histórico.

A construção do túnel subaquático e a extensão da linha ferroviária de alta velocidade na China custarão entre 32 e 43 bilhões de dólares. Foto: imagem ilustrativa.

O projeto envolve um investimento multimilionário estimado entre 32 e 43 bilhões de dólares. Valores tão expressivos demonstram claramente a imensa complexidade do projeto.

De fato, a espinha dorsal do projeto será a construção de um túnel subaquático gigantesco, que exigirá a maior parte do tempo e dos recursos.

O túnel terá três faixas: duas para trens e uma para controle e manobras de evacuação. Foto: Cortesia de X/@akech_andrew

Isso ocorre porque os engenheiros terão que trabalhar — e garantir a segurança ferroviária — em um ambiente geológico complexo, onde falhas sísmicas, grandes profundidades e condições exigentes convergem.

Nesse sentido, os planos preliminares incluem sistemas de ventilação de última geração, sensores de detecção de vazamentos em tempo real, monitoramento estrutural contínuo e centros de controle remoto. Além disso, protocolos específicos de evacuação e resgate foram desenvolvidos.

Assim será o novo trem-bala submarino chinês

Embora a previsão seja de que o trem-bala submarino chinês só entre em operação em 2035, todos os detalhes do projeto já foram confirmados. O planejamento já está em andamento.

O sistema completo será composto por três túneis paralelos: dois para trens de alta velocidade e um terceiro central para manutenção, evacuação e operações de emergência.

A linha será integrada à rede ferroviária, portanto os passageiros não precisarão trocar de trem durante suas viagens. Foto: Cortesia de X/@estratsferaok (imagem ilustrativa)

A intenção é que essa nova linha seja totalmente integrada à extensa rede ferroviária de alta velocidade da China, a maior do mundo. Dessa forma, os passageiros poderão continuar sua viagem sem precisar trocar de trem.

Um sistema inteligente para antecipar problemas

Dentre os muitos aspectos inovadores do projeto do trem-bala submarino da China, destaca-se a incorporação de ferramentas de manutenção preditiva.

O projeto irá gerar milhares de empregos durante a sua construção e impulsionará as economias locais. Foto: Cortesia de @NextMetropoli (imagem ilustrativa)

Por meio de sensores distribuídos ao longo do túnel e sistemas de análise de dados em tempo real, desgastes, deformações ou anomalias podem ser detectados antes que se tornem problemas operacionais.

Além de melhorar a conectividade entre regiões (não apenas entre as duas cidades mencionadas, mas em todo o país), o projeto gerará milhares de empregos durante sua construção. Também impulsionará as economias locais e consolidará novos corredores logísticos.