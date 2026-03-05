Há 40.000 anos os humanos já se comunicavam por escrito: a descoberta que mudou tudo

Estudos inovadores revelam que a escrita não se originou na Mesopotâmia, como se acreditava anteriormente. Uma descoberta na Europa surpreendeu até mesmo a comunidade científica.

Um dos artefatos pré-históricos gravados com sequências de sinais que antecipam a escrita moderna. Crédito: Mogadir, CC BY-SA 3.0 - Wikimedia Commons

Paola Cirino Meteored Itália 05/03/2026 18:47 5 min

A escrita é um sistema de comunicação comum, de uma forma ou de outra, a diversas civilizações. Ela geralmente se desenvolveu onde floresceram as primeiras comunidades urbanas e as primeiras formas de Estado.

A forma mais antiga de escrita, no entanto, geralmente remonta à civilização mesopotâmica, onde a escrita cuneiforme era difundida já em 3500 a.C., mas presumivelmente até mesmo antes. A escrita também se desenvolveu de forma amplamente independente no Egito por volta de 3100 a.C., no Vale do Indo por volta de 2600 a.C. e ao longo do Rio Amarelo entre 1500 e 1000 a.C.

As descobertas arqueológicas mais recentes na Europa, no entanto, parecem contar uma história diferente, com evidências que nos permitem datar o surgimento da escrita milênios antes do que se acreditava anteriormente.

Da Alemanha, um novo método de pesquisa

O epicentro das novas descobertas situa-se entre os picos dos Alpes da Suábia, na região de Baden-Württemberg, na Alemanha.

Ali, a partir da década de 1930, foram descobertos diversos artefatos pré-históricos que datam de até 45.000 anos atrás, como a estatueta de mamute na Caverna Vogelherd e uma placa de marfim representando uma figura híbrida de homem e leão, encontrada em uma caverna em Hohlenstein-Stadel.

Muitos artefatos semelhantes foram encontrados na região e em toda a Europa, datando do período em que o Homo sapiens migrou do norte da África para as regiões habitadas pelos neandertais.

Esses e outros 260 artefatos contêm várias sequências de sinais, como pontos, entalhes e cruzes. O desenvolvimento mais interessante é que essas incisões agora podem ser analisadas com mais precisão e comparadas com a escrita cuneiforme.

A longa história da escrita

A partir da análise baseada em estatística, linguística quantitativa e aprendizado de máquina, conduzida pelo linguista Christian Bentz, da Universidade do Sarre, e pela arqueóloga Ewa Dutkiewicz, do Museu de Pré-História e História Antiga de Berlim, constatou-se que os sinais presentes nos objetos não são decorativos ou rituais, mas sim comparáveis a um sistema de protoescrita.

Isso não significa que os sinais tivessem a função de um alfabeto, ou que já no Paleolítico os humanos utilizassem um sistema de escrita como o conhecemos hoje.

Embora não se tratasse de uma transposição da linguagem falada, as sequências de sinais presentes nos artefatos ainda tinham a função de registrar e transmitir informações.

Uma tabuleta mesopotâmica, inscrita com os símbolos cuneiformes que constituíam o sistema de escrita da época.

Isso prova que a escrita cuneiforme da civilização mesopotâmica é uma forma avançada de algo que existia há muitos milênios.

De fato, pesquisas recentes demonstraram que a escrita usada na Mesopotâmia tinha muito mais em comum com a escrita pré-histórica do que com a escrita moderna, apesar da distância temporal muito maior entre as duas.

"Nossos resultados mostram que os caçadores-coletores do Paleolítico desenvolveram um sistema simbólico com uma densidade de informação estatisticamente comparável à das mais antigas tabuletas proto-cuneiformes da antiga Mesopotâmia, que surgiram 40.000 anos depois" - Ewa Bentz, arqueóloga.

O que está escrito em artefatos pré-históricos?

Atualmente, os estudiosos não têm certeza do que exatamente está escrito nos artefatos dos Alpes da Suábia, mas existem algumas hipóteses bastante plausíveis.

A hipótese mais aceita é que as sequências de linhas, pontos e cruzes constituíam um sistema de contagem, semelhante às primeiras tabuletas proto-cuneiformes da Mesopotâmia. Provavelmente, eram usadas para numerar o gado ou como um calendário, registrando dias, ciclos lunares ou ciclos sazonais.

Em muitos casos, porém, esses sinais são encontrados em estatuetas que representam as formas físicas de animais ou pessoas, o que leva à hipótese de que também possam ter tido um significado religioso ou mesmo narrativo.

Outra hipótese fascinante e plausível é que os sinais serviam para indicar a qual clã pertenciam.

Referência da notícia

40,000-year-old Stone Age symbols may have paved the way for writing, long before Mesopotamia. 23 de fevereiro, 2026. Saarland University.