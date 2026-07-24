A descoberta científica no Peru que pode ajudar a proteger o chocolate diante da mudança climática

Uma equipe internacional identificou quatro novas linhagens genéticas de cacau cultivadas por pequenos agricultores e comunidades indígenas no Peru. A descoberta amplia a diversidade conhecida dessa cultura e pode fornecer ferramentas para o desenvolvimento de variedades mais resistentes às mudanças climáticas e a doenças.

Foram descobertos quatro tipos de cacau com genes diferentes.

O aumento das temperaturas, a maior frequência de secas e a disseminação de doenças ameaçam uma das culturas mais vulneráveis do planeta: o cacau. Nesse contexto, uma equipe internacional de pesquisadores identificou novas linhagens genéticas no Peru que podem se tornar uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de plantas mais resistentes às mudanças climáticas.

O cacau (Theobroma cacao), cujo nome científico significa "alimento dos deuses", só prospera em condições muito específicas de temperatura e umidade. Calor constante, seca prolongada ou o surgimento de novas doenças podem reduzir drasticamente a produção.

O desafio está no fato de que quase 70% da produção mundial de cacau provém da África Ocidental, e muitas dessas plantações compartilham uma base genética relativamente limitada. Essa baixa diversidade torna as plantações mais suscetíveis a pragas, patógenos e aos efeitos das mudanças climáticas.

Nesse contexto, um estudo publicado na revista PLOS One acaba de fazer uma descoberta que oferece esperança para solucionar esse dilema. Pesquisadores de diversos países identificaram quatro linhagens genéticas de cacau até então desconhecidas, encontradas em diferentes regiões do Peru, onde são cultivadas por comunidades indígenas e pequenos agricultores.

Um mapa genético muito mais diversificado

Até então, os cientistas classificavam a diversidade do cacau em dez grandes grupos genéticos. Para determinar se essa classificação ainda representava toda a variabilidade da espécie, a equipe analisou o DNA de 390 árvores silvestres e semissilvestres de fazendas distribuídas por oito departamentos peruanos.

Em vez de estudar a aparência das árvores ou as características de seus frutos, os pesquisadores analisaram 192 marcadores genéticos conhecidos como SNPs, pequenas variações no DNA que atuam como uma impressão digital genética e permitem aos cientistas reconstruir as relações entre diferentes populações.

Os pesquisadores analisaram 192 marcadores genéticos de quase 400 cacaueiros.

Os resultados mostraram que, além dos dez grupos já conhecidos, existiam outras quatro linhagens claramente diferenciadas. Confirmaram também que cada região mantém sua própria identidade genética, resultado de uma história evolutiva distinta.

"Nosso trabalho demonstra que, embora o cacau peruano compartilhe uma origem comum, cada região possui uma composição genética única", explicou o pesquisador Lambert Motilal, autor principal do estudo. Segundo o cientista, esse novo mapa genético representa um recurso valioso tanto para a conservação quanto para a produção de cacau de alta qualidade.

Um conjunto genético para enfrentar a mudança climática

A descoberta não significa que essas novas variedades produzirão automaticamente um chocolate melhor. Sua importância está no fato de que cada linhagem pode conter genes associados a características úteis para o melhoramento e a sobrevivência da cultura.

Algumas populações podem apresentar maior resistência a doenças, outras podem tolerar temperaturas mais elevadas ou períodos de seca, enquanto algumas podem desenvolver perfis aromáticos especialmente apreciados no mercado de chocolates finos.

Os pesquisadores acreditam que duas das quatro novas linhagens apresentam um potencial particularmente promissor para a produção de cacau premium, um segmento que vem ganhando cada vez mais importância internacionalmente.

O estudo também permitiu uma reconstrução mais precisa da origem genética da CCN 51, uma das variedades comerciais mais cultivadas no mundo devido à sua alta produtividade e resistência a doenças. As análises revelaram que quase metade de sua composição genética provém de uma das linhagens recém-identificadas, chamada Awajún.

Os pesquisadores também destacaram um aspecto importante dessa descoberta. As árvores que permitiram expandir o mapa genético do cacau não cresciam em cantos remotos da Amazônia, nem estavam armazenadas em bancos de sementes. Muitas estavam nos campos e quintais de pequenos agricultores, onde haviam passado despercebidas pelos cientistas.

Em um cenário em que as mudanças climáticas, a expansão da monocultura e o desmatamento ameaçam a diversidade genética de inúmeras culturas, identificar e conservar essas linhagens assume um valor estratégico. Elas não apenas ajudam a reconstruir a história evolutiva do cacau, como também podem fornecer os genes necessários para desenvolver variedades capazes de sustentar a produção de chocolate em um clima cada vez mais desafiador.