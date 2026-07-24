Massa de ar quente ganha força e SP terá calor 8°C acima da média

O calor retorna gradualmente ao estado de São Paulo a partir deste fim de semana, mas vai ganhar força ao longo da próxima semana, com temperaturas até 8°C acima da média e máximas chegando aos 38°C.

Uma massa de ar quente e seco volta a atuar sobre São Paulo a partir deste fim de semana, aumentando as temperaturas gradualmente até a semana que vem e mantendo níveis baixos de umidade relativa do ar, especialmente no oeste do estado.

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O sistema trará calor de até 8°C acima da média para este período, com temperaturas máximas acima dos 30°C em grande parte do estado e podendo chegar em torno dos 38°C em meados da próxima semana.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Calor intenso e tempo seco retornam a SP na próxima semana

Já a partir deste domingo (26) as temperaturas voltam a aumentar gradualmente em todo o território paulista e a umidade relativa do ar tende a diminuir, devido à atuação de uma massa de ar quente e seco sobre a região. E o tempo segue estável e com predomínio de sol em todo o estado nos próximos dias.

No mapa abaixo podemos observar a abrangência do sistema na próxima semana sobre toda a porção centro-sul do Brasil, inclusive no estado de São Paulo.

Mapa de anomalias da temperatura do ar no nível de 850 hPa mostrando a abrangência da massa de ar quente sobre o Brasil na próxima semana.

Em São Paulo, o calor terá marcas de até 8°C acima da média climatológica, com temperaturas máximas facilmente passando dos 30°C em grande parte da região e atingindo o patamar de 38°C em meados da semana que vem no noroeste do estado.

No domingo (26) já fará calor em boa parte de São Paulo, especialmente na metade centro-oeste, onde as máximas ficarão acima dos 29°C e chegarão aos 34°C na sub-região de São José do Rio Preto (noroeste do estado).

Apenas o leste do estado ainda terá máximas mais amenas, entre 22°C e 27°C , mas isso já muda no início da próxima semana. Aliás, a capital paulista terá máxima de 24°C neste dia.

A próxima semana será de tempo firme e seco e muito calor em todo o estado de São Paulo. As máximas vão passar facilmente dos 30°C e chegarão aos 38°C no noroeste.

Na semana que vem, apesar de ainda termos temperaturas mais amenas pela manhã, o calor ganha bastante força e as máximas (durante as tardes) passam facilmente dos 30°C em praticamente todo o estado paulista.

Tanto na segunda (27) quanto na terça-feira (28), as temperaturas máximas ficarão acima dos 30°C em praticamente todo o estado de São Paulo. A metade oeste é a região que terá os maiores valores: acima de 33°C e pontualmente chegando aos 38°C no noroeste (sub-região de São José do Rio Preto).

Na capital paulista, as máximas vão variar de 30°C a 32°C nesta primeira metade da semana.

A tendência é que o calor continue atuando na segunda metade da semana que vem, principalmente na faixa oeste do estado, com máximas acima dos 30°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a tarde de terça-feira (28), mostrando temperaturas elevadas em São Paulo de quase 40°C.

Além disso, outro destaque é a baixa umidade relativa do ar, que atingirá níveis abaixo de 30% (considerados críticos) durante as tardes em várias localidades do noroeste paulista, a partir da terça-feira (28); como por exemplo, em torno dos 19% na região de São José do Rio Preto.

Previsão da umidade relativa do ar (%) para a quarta-feira (29) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Esse tempo mais seco exige atenção e cuidados redobrados, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, já que isso traz problemas de saúde como ressecamento das mucosas das vias aéreas e da pele, o agravamento de problemas respiratórios (como asma e rinite), sangramento nasal, irritação nos olhos e garganta seca.