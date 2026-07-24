Ciclone e frente fria trazem chuva e frio para 8 estados do Centro-Sul

A presença de um fraco ciclone e a presença de uma nova frente fria irá mudar o tempo sobre 8 estados do Centro-Sul do Brasil. A frente fria chega no final de semana e traz chuvas para diversos municípios e frio em outros.

As chuvas afetaram de maneira intensa o Sul do Brasil nos últimos dias, contudo uma breve janela de tempo firme se abre, mas que já está com os dias contados. Neste final de semana, uma frente fria avança pela região e traz de volta as chuvas e o tempo fechado.

Contudo, o país não será afetado apenas pelo sistema frontal, mas por dois sistemas meteorológicos: além da frente fria que chega ao Sul do Brasil no final de semana, a presença de um fraco ciclone que afeta o tempo em áreas do Sudeste e parte do Centro-Oeste.

De acordo com o modelo de previsão do tempo de confiança da Meteored | Tempo.com, os sistemas afetam 8 estados nos próximos dias confira quais são:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Mato Grosso do Sul

Veja a seguir a previsão do tempo para o Centro-Sul do Brasil com mais informações e detalhes para a sua região.

Fraco ciclone afeta o tempo no Sudeste e Centro-Oeste

O restante desta sexta-feira (24) terá a atuação de um fraco ciclone nas proximidades da costa do Sudeste. A frente fria associada a ele deixa o tempo instável em áreas do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. Há previsão de chuvas fortes sobre São Paulo, sul e leste de Minas Gerais. Enquanto que no Rio de Janeiro chuva com intensidade leve a moderada, até o final do dia.

Mapa mostra a previsão de chuvas para o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil nesta sexta-feira (24).

No Mato Grosso do Sul, as chuvas ficam concentradas na porção leste, mas de maneira irregular e em fraca intensidade. A circulação permite a formação de nuvens carregadas no Paraná, onde também há previsão de pancadas de chuva.

O sábado (25) também tem previsão de chuva no Sudeste. Desta vez, Minas Gerais poderá registrar algumas trovoadas na faixa entre o sul e o Triângulo Mineiro. Em São Paulo, o sol volta a aparecer, enquanto que no estado fluminense e capixaba a previsão é de chuva no decorrer da noite.

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Tempo parcialmente nublado marca o domingo (26) no leste do Sudeste. Após a passagem da frente fria, o sol volta aparecer em quase toda a região, a exceção fica por conta do Espírito Santo, onde ainda pode haver chuvas durante a tarde. O início da próxima semana será marcado pelo tempo firme e estável, na segunda (27).

Por outro lado, após a rápida passagem deta frente fria, uma massa de ar frio também chega à região o que causa queda nas temperaturas. Nesta sexta-feira (24) máximas inferiores aos 20°C no leste do Sudeste e variando entre 23°C e 27°C sobre o oeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul.

Anomalia de temperatura mostra ar frio sobre áreas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

O frio continua no sábado (25), isso porque o tempo fechado dificulta a elevação das temperaturas sobre São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e na faixa entre o sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Nesta região termômetros variam entre 17°C e 26°C. Com a chegada do domingo (26) e o retorno do sol, as temperaturas sobem e o frio perde força.

Frente fria atinge o Sul do Brasil no domingo

A previsão ainda mostra uma sexta-feira (24) com chuvas espalhadas pela Região Sul e um sábado (25) com o tempo mais firme e sol em boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Contudo, no domingo (26) a passagem de uma rápida e fraca frente fria proporciona o retorno das chuvas ao estado gaúcho.

O modelo ECMWF mostra que cidades do extremo sul do Rio Grande do Sul, a região de Porto Alegre/RS, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, podem registrar chuvas com forte intensidade, o que também se estende até o final da noite de domingo (26).

Mapa mostra a presença de nuvens carregadas sobre o Sul do Brasil e a previsão de chuvas intensas sobre o centro e sul gaúcho.

No início da tarde de segunda-feira (27), há previsão da presença de um cavado (região de alongada de uma baixa pressão), que proporciona chuvas fortes e aumenta os riscos de tempestades sobre o Rio Grande do Sul. Áreas próximas a Uruguaiana/RS, Santa Maria/RS e Alegrete/RS devem se manter atentas.

Entre o período da noite de segunda (27) e a tarde de terça-feira (28), a previsão é preocupante. Isso porque as chuvas vão permanecer com forte intensidade durante todo o tempo, elevando os acumulados de precipitação e aumentando os riscos de transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios.

Mapa de densidade de raios mostra áreas mais propícias a ocorrência de tempetades sobre o Sul do Brasil.

Além disso, as chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas, fortes rajadas de vento e queda de granizo. O que gera ainda mais problemas a população do estado gaúcho. As chuvas vão atingir todo o estado e os acumulados superam os 100 mm na porção central do Rio Grande do Sul. Nas demais localidades, volumes entre 60 e 90 mm.