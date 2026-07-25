A NASA fotografa algo inexplicável em Marte: rochas estranhas em equilíbrio intrigam os cientistas

As imagens mais recentes de Marte revelam formações rochosas invulgares, redemoinhos de poeira e novos detalhes da Cratera Jezero, uma das regiões com maior importância científica do Planeta Vermelho.

As mais recentes imagens de Marte captadas pela NASA voltam a colocar o Planeta Vermelho no centro das atenções científicas, devido a formações rochosas invulgares cuja forma ainda não tem uma explicação definitiva. Imagem gerada por IA.

As fotografias mais recentes enviadas pelas missões da NASA oferecem uma visão de Marte com mais pormenores do que nunca. As imagens provêm de naves espaciais em órbita e do rover Perseverance, que continua a explorar a Cratera Jezero para estudar a composição do terreno. Entre as dunas, montanhas e vastos desfiladeiros, várias formações rochosas chamaram a atenção dos investigadores.

As estruturas mais comentadas destacam-se porque algumas rochas parecem estar equilibradas umas sobre as outras. A sua aparência suscitou todo o tipo de especulações na Internet, embora as equipas científicas descartem explicações que envolvam atividade artificial ou a presença de vida. A explicação mais provável continua a apontar para processos geológicos que se desenrolaram ao longo de milhões de anos.

As imagens mais recentes da NASA de Marte

As fotografias foram tiradas a 13 de maio em vários locais dentro da cratera Jezero, um local escolhido devido à sua história geológica. Os cientistas acreditam que esta bacia foi, há milhares de milhões de anos, um lago, numa época em que o planeta apresentava condições muito diferentes das atuais e em que existia água líquida na sua superfície.

🚨 NASA's Perseverance rover has made a groundbreaking discovery on Mars—and it's all about organic matter.



What was found: Complex organic carbon (macromolecular carbon) within fine-grained mudstones



Where: Neretva Vallis channel, an ancient river valley in Jezero Crater pic.twitter.com/mHulbYAR5s — Insights | Integration️ (@con_nectinder) June 29, 2026

As formações observadas não se enquadram facilmente nos modelos padrão utilizados para interpretar a paisagem marciana. Na Terra, características semelhantes podem formar-se através da erosão hídrica, da atividade vulcânica ou de variações de temperatura, mas ainda não existe uma explicação definitiva sobre como estas configurações se formaram em Marte.

Uma possibilidade que os investigadores estão a considerar é que uma rocha original se tenha dividido em várias camadas devido à ação prolongada do vento ou da água. Mesmo assim, salientam que serão necessários dados adicionais antes de se poder confirmar esta hipótese, uma vez que as imagens atuais não respondem a todas as questões.

As novas imagens da NASA revelam um planeta em constante mudança

Os dados recolhidos pelas missões da NASA corroboram uma ideia que está a tornar-se cada vez mais aceite entre os cientistas. Longe de ser um mundo estático, Marte continua a ser palco de processos atmosféricos e geológicos que, ao longo do tempo, remodelam lentamente a sua superfície.

A cratera Jezero é o foco de grande parte da investigação atual, uma vez que poderá ter contido água líquida durante um período prolongado, entre 3,5 e 4 mil milhões de anos atrás.

Entre os fenómenos mais notáveis encontram-se os chamados "redemoinhos de poeira", grandes colunas de poeira em turbilhão criadas pelas diferenças de temperatura entre o solo e a atmosfera. Estes redemoinhos podem elevar-se vários quilómetros no ar e percorrer longas distâncias antes de se dissiparem.

As imagens permitem aos cientistas estudar estes redemoinhos de poeira com maior detalhe e compreender melhor como a poeira em suspensão influencia o clima marciano. Esta informação é também extremamente valiosa para futuras missões tripuladas, uma vez que as partículas de poeira podem afetar tanto a visibilidade como o desempenho dos painéis solares e dos instrumentos científicos.

A cratera Jezero, uma chave para compreender a história de Marte

Para além das rochas invulgares, as imagens revelam também algumas das maiores características geológicas do Sistema Solar. Entre elas encontram-se o Monte Olimpo, que se eleva a quase 22 quilómetros de altitude, e o Valles Marineris, um sistema de desfiladeiros que se estende por aproximadamente 4 500 quilómetros.

O rover Perseverance da NASA fotografa misteriosas rochas em equilíbrio na cratera Jezero, desafiando os modelos geológicos convencionais. Imagem: NASA.

O objetivo destas observações vai muito além da captura de imagens de alta qualidade. Os cientistas estão a tentar reconstruir a evolução do planeta e determinar se Marte alguma vez teve as condições necessárias para albergar ambientes habitáveis.

Os estudos realizados até ao momento indicam que, há entre 3,5 e 4 mil milhões de anos, Marte apresentava temperaturas mais elevadas e água abundante sob a forma de rios, lagos e até mares pouco profundos. Embora ainda não haja provas definitivas de que alguma vez tenha existido vida nesse planeta, as rochas sedimentares da Cratera Jezero poderão preservar compostos orgânicos ou vestígios químicos deixados por microrganismos antigos.