Esta é a cidade mais habitável do mundo em 2026: aqui as dez primeiras do ranking

Foi publicado o ranking do Global Liveability Index 2026, a publicação britânica que identifica as cidades mais habitáveis do mundo com base em trinta parâmetros. A vencedora é uma capital europeia e na lista figuram também duas cidades italianas.

A capital dinamarquesa, entre cultura e serviços, é a cidade mais habitável de 2026.

Paola Cirino Meteored Itália 24/07/2026 20:12 6 min

A cidade mais habitável do mundo para 2026 foi selecionada entre outras 173 pelo Global Liveability Index. Os parâmetros com base nos quais é elaborada a classificação são trinta, agrupados em cinco grandes áreas que abrangem a estabilidade, o sistema de saúde, a cultura e o ambiente, as infraestruturas e a educação.

A pontuação atribuída a cada macroárea varia entre 1 e 100, e as cidades analisadas são as mais representativas da área geográfica em que se situam.

Entre as dez primeiras da lista, há algumas confirmações e algumas surpresas. As cidades italianas incluídas no ranking não figuram no top 10, mas ocupam, ainda assim, posições médio-altas.

A cidade mais habitável de 2026

Capital da Dinamarca, Copenhaga é a cidade mais habitável de 2026, reeleita pelo segundo ano consecutivo.

Com uma dimensão humana, repleta de locais de lazer, espaços verdes e ciclovias, esta bela cidade dinamarquesa dispõe também de um mar apto para banhos, o que permite uma pausa na praia entre a saída do trabalho e a hora do jantar.

Copenhaga é uma cidade animada e sustentável, onde a qualidade de vida é ainda melhorada pelo sistema de segurança social, que inclui educação gratuita, apoio às famílias com crianças e cuidados de saúde, para uma vida o mais livre de stress possível.

As infraestruturas também são de alto nível, numa cidade que obteve a classificação mais elevada praticamente em todos os parâmetros avaliados.

As cinco primeiras cidades classificadas

No top 10 das cidades mais habitáveis de 2026, há uma forte presença da Europa para além da primeira classificada.

Viena ocupava o degrau mais alto do pódio até há dois anos, mas mantém, ainda assim, uma invejável segunda posição, em particular graças aos serviços de saúde e ao sistema escolar.

Uma das ruas elegantes de Viena, a segunda cidade mais habitável de 2026.

Melbourne e Sydney ocupam, respetivamente, o terceiro e o quarto lugar. A primeira destas duas cidades australianas possui uma cena cultural muito animada, que abrange desde a música à arte e à gastronomia, enquanto Sydney se destacou, em particular, pelos seus sistemas de saúde e de ensino, ambos impecáveis.

Com Zurique na quinta posição, voltamos à Europa, nomeadamente graças à eficiência e ao ambiente que fazem desta uma cidade moderna e, ao mesmo tempo, muito verde.

As outras cidades no top 10

As restantes cinco cidades do ranking do Global Liveability Index são todas de fora da Europa.

Osaka, cidade de arte e grande centro portuário do Japão, ocupa o sexto lugar no ranking. Estabilidade, cuidados de saúde e educação são os três setores em que obteve a pontuação máxima.

Osaka, no Japão, é uma mistura surpreendente de modernidade e cultura antiga.

Adelaide ocupa o oitavo lugar, ficando ligeiramente atrás das outras cidades australianas apenas nas áreas da cultura e do ambiente.

Vancouver, na nona posição, é a primeira e única cidade da América do Norte a figurar na parte superior do ranking. A grande cidade canadiana tem excelentes avaliações em todos os domínios, com uma pontuação ligeiramente mais baixa apenas no setor das infraestruturas.

No décimo lugar está Tóquio, que ganha algumas posições em relação ao ano passado e entra no top 10. O resultado é surpreendente, sobretudo tendo em conta que se trata de uma cidade enorme.

A capital do Japão conta com catorze milhões de habitantes, enquanto a área metropolitana, no total, conta com 33,4 milhões. Tóquio é, de facto, uma das áreas urbanas mais populosas do planeta, mas, apesar disso, consegue ser perfeitamente organizada e habitável.

Quais são as cidades italianas no ranking

Entre as cidades italianas no ranking encontram-se Roma e Milão, mas posicionadas bastante longe do top 10.

Ambas as cidades situam-se abaixo da 50.ª posição, nomeadamente devido às infraestruturas, que não estão ao mesmo nível das outras cidades, ou à burocracia.

Infelizmente, também o sistema de saúde faz baixar a pontuação, pois, apesar de ainda se situar num bom nível, é penalizado pelas intermináveis listas de espera.

A pontuação relativa ao ambiente também não é muito boa, devido, por exemplo, à poluição atmosférica, ao tráfego e à escassez de espaços verdes públicos.

Como é fácil prever, a pontuação mais elevada das cidades italianas é obtida na área da cultura.

É de salientar, no entanto, que Roma e Milão são as únicas duas cidades italianas analisadas. Faltam, por exemplo, Turim ou Florença, o que se deve ao facto de apenas ser avaliada uma amostra restrita de cidades "chave" para cada país.