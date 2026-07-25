Onda de tempestades e mais 150 mm acendem alerta no RS neste fim de julho

Uma combinação de sistemas meteorológicos provocará uma nova sequência de tempestades severas no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos dias de Julho. Há previsão de chuva intensa, granizo, ventos fortes e acumulados de até 150 mm.

Previsão de acumulados totais até o final da próxima quinta-feira indica que há possibilidade de mais chuvas volumosas nos próximos dias, com acumulados de até 200 mm totais.

Previsões indicam que a união entre diversos sistemas meteorológicos ao longo dos últimos dias de Julho pode ocasionar a formação de novas tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul, com acumulados totais de 150 mm de chuva em alguns municípios gaúchos.

Essa situação traz alertas de perigo para todo o RS na segunda (27), terça (28) e quarta (29). Há risco de alagamentos, enchentes, transbordamentos de rios, deslizamentos de terra, cortes no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores e objetos altos, além de danos em edifícios e plantações.

Além das chuvas volumosas, há risco de rajadas intensas de vento intensas, queda de granizo em diversas cidades e descargas elétricas (raios). Os temporais serão impulsionados por diversos sistemas meteorológicos, como um Jato de Baixos Níveis, um Rio Atmosférico e uma Frente Fria.

Vários sistemas impulsionam a formação de temporais

Esses sistemas meteorológicos começarão a atuar sobre o Rio Grande do Sul já neste final de semana, mas o risco de tempestades severas aumenta especialmente a partir da segunda-feira (27), permanecendo até o final do mês de Julho.

Previsão de velocidade dos ventos a 850 hPa na terça-feira durante a manhã mostra a presença de um jato de baixos níveis sobre o Rio Grande do Sul, impulsionando a formação de tempestades.

Na segunda-feira (27), um Jato de Baixos Níveis começa a se formar sobre uma região que envolve grande parte do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma corrente de vento muito intensa que sopra acima dos níveis de superfície, até 2 km de altitude, e é capaz de facilitar a formação de tempestades.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

O sistema estará acompanhado por um Rio Atmosférico - um grande fluxo de umidade que está sendo transportada da região Amazônica em direção ao Sul do país. Esse grande corredor de umidade será capaz de alimentar e impulsionar as tempestades sobre o Rio Grande do Sul.

Previsão de Rios Atmosféricos na terça-feira durante a madrugada mostra um intenso transporte de umidade da Floresta Amazônica em direção ao Rio Grande do Sul, impulsionando chuvas.

Há ainda a presença de uma massa de ar muito quente, que estará atuando sobre a região Sul ao longo do final de semana. Com isso, existe um conjunto de sistemas meteorológicos que ajudam a aumentar a instabilidade atmosférica e formar novas tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostram a presença de uma intensa massa de ar quente sobre todo o Brasil. Temperaturas altas aumentam a instabilidade atmosférica.

Neste contexto, o gatilho que dispara novamente a formação de tempestades será o avanço de uma frente fria e a formação de uma região de baixa pressão (ciclone). A partir da segunda-feira (27), esses sistemas desencadearão a formação de novas tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul.

Previsão de nebulosidade e chuva na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira mostram a formação de tempestades sobre o Rio Grande do Sul, que podem resultar em grandes transtornos.

Como resultado disso, entre segunda-feira (27), terça-feira (28) e quarta-feira (29), haverá risco alto de tempo severo sobre o Rio Grande do Sul. Isso inclui a incidência de chuvas volumosas, rajadas intensas de vento (incluindo micro explosões e possivelmente tornados isolados), queda de granizo em diversas cidades e descargas elétricas.

Vale notar que as previsões indicam que este episódio de tempestades será menos intenso do que o registrado na última semana. Ainda assim, o fato de acontecer logo na sequência e com solo não drenado pode resultar novamente em muitos transtornos e prejuízos significativos para a população.