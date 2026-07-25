Onda de tempestades e mais 150 mm acendem alerta no RS neste fim de julho
Uma combinação de sistemas meteorológicos provocará uma nova sequência de tempestades severas no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos dias de Julho. Há previsão de chuva intensa, granizo, ventos fortes e acumulados de até 150 mm.
Previsões indicam que a união entre diversos sistemas meteorológicos ao longo dos últimos dias de Julho pode ocasionar a formação de novas tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul, com acumulados totais de 150 mm de chuva em alguns municípios gaúchos.
Além das chuvas volumosas, há risco de rajadas intensas de vento intensas, queda de granizo em diversas cidades e descargas elétricas (raios). Os temporais serão impulsionados por diversos sistemas meteorológicos, como um Jato de Baixos Níveis, um Rio Atmosférico e uma Frente Fria.
Vários sistemas impulsionam a formação de temporais
Esses sistemas meteorológicos começarão a atuar sobre o Rio Grande do Sul já neste final de semana, mas o risco de tempestades severas aumenta especialmente a partir da segunda-feira (27), permanecendo até o final do mês de Julho.
Na segunda-feira (27), um Jato de Baixos Níveis começa a se formar sobre uma região que envolve grande parte do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma corrente de vento muito intensa que sopra acima dos níveis de superfície, até 2 km de altitude, e é capaz de facilitar a formação de tempestades.
O sistema estará acompanhado por um Rio Atmosférico - um grande fluxo de umidade que está sendo transportada da região Amazônica em direção ao Sul do país. Esse grande corredor de umidade será capaz de alimentar e impulsionar as tempestades sobre o Rio Grande do Sul.
Há ainda a presença de uma massa de ar muito quente, que estará atuando sobre a região Sul ao longo do final de semana. Com isso, existe um conjunto de sistemas meteorológicos que ajudam a aumentar a instabilidade atmosférica e formar novas tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul.
Neste contexto, o gatilho que dispara novamente a formação de tempestades será o avanço de uma frente fria e a formação de uma região de baixa pressão (ciclone). A partir da segunda-feira (27), esses sistemas desencadearão a formação de novas tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul.
Como resultado disso, entre segunda-feira (27), terça-feira (28) e quarta-feira (29), haverá risco alto de tempo severo sobre o Rio Grande do Sul. Isso inclui a incidência de chuvas volumosas, rajadas intensas de vento (incluindo micro explosões e possivelmente tornados isolados), queda de granizo em diversas cidades e descargas elétricas.
Vale notar que as previsões indicam que este episódio de tempestades será menos intenso do que o registrado na última semana. Ainda assim, o fato de acontecer logo na sequência e com solo não drenado pode resultar novamente em muitos transtornos e prejuízos significativos para a população.