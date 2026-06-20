Cientistas encontram um mineral fundamental da Terra em uma rocha de Marte (algo nunca antes visto)

Cientistas encontraram granada (ou granate) em uma rocha marciana pela primeira vez. A descoberta fornece novas pistas sobre a evolução geológica de Marte e os processos que moldaram sua superfície há bilhões de anos.

O estudo detectou, pela primeira vez, a presença de granada em uma amostra do Planeta Vermelho.

Uma equipe internacional de pesquisadores identificou um tipo de rocha totalmente novo em Marte e, pela primeira vez, detectou a presença de granada em uma amostra do Planeta Vermelho. Essa descoberta representa um avanço significativo na compreensão da história geológica marciana e pode ajudar a reconstruir processos ocorridos há mais de 4,5 bilhões de anos.

A pesquisa envolveu especialistas do Canadá, do Reino Unido e da Itália, incluindo James Darling, professor de Ciências da Terra e Planetárias na Universidade de Portsmouth. Segundo os cientistas, a identificação desse mineral abre uma nova frente de estudo sobre a evolução interna de Marte e os fenômenos que transformaram sua crosta em um passado remoto.

Na Terra, a granada é valorizada tanto como pedra preciosa quanto por sua importância científica. Conhecida por sua distinta cor vermelho-escura, essa pedra era muito apreciada por civilizações antigas, como a egípcia e a romana; hoje, serve como uma ferramenta essencial para geólogos, pois preserva informações sobre as temperaturas, pressões e processos que moldaram as rochas.

O meteorito que escondia o segredo

A história começou quando a pesquisadora Tanya Kizovski, professora assistente de Ciências da Terra na Universidade Brock, no Canadá, analisou um pequeno fragmento do meteorito marciano NWA 8171, que faz parte do acervo do Museu Real de Ontário.

O objetivo inicial era identificar os minerais presentes e estudar sua composição química. No entanto, algo rapidamente chamou a atenção dos pesquisadores.

“Essa pequena parte do meteorito parecia muito interessante, e sua composição química era um tanto incomum”, explicou Kizovski. Inicialmente, a equipe acreditava tratar-se de piroxênio, um mineral muito comum na Terra e em outros corpos do sistema solar. No entanto, decidiram realizar análises mais aprofundadas.

Os resultados surpreenderam a todos. Utilizando equipamentos de microscopia eletrônica e tecnologia laser especializada, os cientistas confirmaram que o fragmento continha granada, um mineral que nunca havia sido identificado em Marte.

Como é que a granada marciana se formou?

Após confirmarem a descoberta, os pesquisadores tentaram reconstruir a origem da rocha. Na Terra, o granada é tipicamente encontrado em rochas metamórficas, que se formam quando materiais preexistentes são submetidos a temperaturas extremamente altas, pressão imensa ou à ação de fluidos quentes.

Segundo Kizovski, Marte pode ter experimentado condições semelhantes em certos momentos de sua história. Uma hipótese sugere que o calor e a pressão necessários para gerar o granada podem ter sido causados pelo impacto de um grande meteorito na superfície marciana. Outra possibilidade é que estejam relacionados à ascensão de magma do interior do planeta. Ambos os processos podem até ter atuado em conjunto.

Uma hipótese sugere que o calor e a pressão necessários para gerar granada podem ter sido causados pelo impacto de um grande meteorito na superfície de Marte.

Para os cientistas, qualquer um desses cenários forneceria informações valiosas sobre a atividade geológica que Marte experimentou no passado, quando era um mundo muito mais dinâmico do que o que observamos hoje.

Um mistério que permanece sem solução

Apesar da importância da descoberta, os pesquisadores alertam que ainda há perguntas sem respostas. A principal delas é determinar se a rocha realmente se formou em Marte ou se chegou ao planeta como parte de um meteorito proveniente de outro corpo celeste.

Desvendar esse mistério exigirá a análise das assinaturas isotópicas da granada, especialmente aquelas relacionadas ao oxigênio. Essas medições permitiriam uma determinação mais precisa da origem do material.

No entanto, existe uma desvantagem significativa: realizar esse tipo de análise exigiria a destruição de parte da amostra. Devido à extrema raridade da descoberta, os pesquisadores decidiram evitar esse procedimento por enquanto.

“Não queremos correr riscos desnecessários, pois esta pode ser a única rocha marciana contendo granada disponível para estudo”, observou Kizovski.

Enquanto isso, a equipe continua investigando o fragmento e comparando os resultados com dados obtidos por sondas orbitais e veículos exploradores que operam em Marte. Os especialistas estão confiantes de que pesquisas futuras permitirão uma melhor compreensão da origem desse mineral e do papel que ele desempenhou na complexa história geológica do Planeta Vermelho.

Os resultados do estudo foram publicados em 16 de junho na revista científica Geochemical Perspectives Letters, onde os autores enfatizam que essa descoberta expande significativamente a diversidade geológica conhecida de Marte e abre uma nova janela para explorar os segredos de seu passado.