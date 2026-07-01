Sistema Cantareira começa a operar na faixa de alerta e terá captação de água reduzida

O Sistema Cantareira, que abastece grande parte da Região Metropolitana de São Paulo, entrou em faixa de alerta nesta quarta-feira (1º) e terá seu limite de captação de água reduzido devido ao baixo volume útil de água.

Represa do Rio Jaguari com níveis baixos em 2021. Ela faz parte do Sistema Cantareira, o principal responsável pelo abastecimento de água da capital paulista e da região metropolitana. Crédito: Luis Moura/WPP/Estadão Conteúdo.

O Sistema Cantareira, administrado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), é o principal manancial de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, levando água para milhões de habitantes.

E ele passou a operar na faixa de alerta nesta quarta-feira, 1º de julho, por registrar 39,87% do volume útil em junho, abaixo do limite de 40%. Contudo, a Sabesp afirma que não haverá racionamento nem redução imediata do abastecimento.

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Volume abaixo do limite coloca o Cantareira em alerta

O Sistema Cantareira passou a operar na Faixa de Alerta (Faixa 3) nesta quarta-feira (1º), após registrar uma queda no volume útil da água.

A autorização para essa operação foi divulgada pela Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) juntamente com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Quando o volume útil de água do Sistema Cantareira está entre 30% e 40%, o sistema hídrico se enquadra na faixa operacional 3, que é a de alerta.

Durante esse período de Faixa de Alerta, pode ser aplicada a Gestão de Demanda Noturna (GND) de 10 horas, que é a diminuição da pressão na rede de abastecimento nos horários de menor consumo.

O Cantareira registrou 39,87% de seu volume útil na última terça-feira (30 de junho), apresentando uma leve queda em relação aos 40,52% observados no dia 29 de maio, o que já era esperado devido ao início do período seco na região.

O principal reservatório que abastece a Grande São Paulo, Sistema Cantareira. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Com a mudança para a faixa de alerta, a Sabesp terá que reduzir o limite de captação de água do Cantareira de 33 m³/s para até 27 m³/s.

Mas isso não significa racionamento nem redução imediata do abastecimento, e sim busca preservar o volume dos reservatórios durante o período de estiagem.

Esse modelo de operação por faixas foi adotado em 2017 após a forte crise hídrica de 2014/2015 que ocorreu na Região Sudeste do país, buscando garantir uma maior previsibilidade e segurança para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo.

E para mitigar os impactos da redução da captação, a Sabesp também poderá utilizar neste mês a água transportada do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Jaguari, na bacia do rio Paraíba do Sul, para reforçar o Sistema Cantareira. Esta bacia abastece o estado do Rio de Janeiro.

Em nota à imprensa, a gestão conjunta do Sistema Cantareira reforçou a importância da adoção das medidas:

“A ANA e a SP Águas reforçam a importância da adoção de medidas operacionais de gestão da demanda no contexto dos serviços de abastecimento de água tanto para a redução do consumo de água e de perdas quanto para o estímulo ao uso racional do recurso pela população” - explicaram as empresas.

E um aviso importante se você mora na Grande São Paulo: as empresas orientam que os usuários usem a água de maneira consciente, sem desperdícios, visando a conservação das reservas do sistema.