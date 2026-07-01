Temporais com granizo e deslizamentos causam estragos em cidades do Sul; veja imagens

Moradores da divisa entre Santa Catarina e Paraná compararam o barulho da queda de granizo graúdo a um tiroteio, enquanto contabilizavam os estragos causados nas coberturas de residências afetadas pelo fenômeno.

Cidades do Sul contabilizam estragos após queda de granizo. Foto: Reprodução/ Silvana Bojarski

Uma forte sequência de temporais com granizo, vendavais e deslizamentos causou sérios estragos em Santa Catarina e no Paraná. Os eventos climáticos, registrados entre os dias 28 e 30 de junho, deixaram desalojados, destelharam habitações e provocaram alagamentos.

Na noite de terça-feira (30), a cidade catarinense de Jaraguá do Sul foi duramente atingida por granizo. O temporal ocorreu por volta das 18h30, surpreendendo moradores que retornavam para casa e causando sérias avarias e quebras de vidros em automóveis.

Ocorrências urbanas e deslizamentos no Sul

“Estava indo buscar minha filha na aula de flauta, era assustador ficar dentro do carro”, relatou uma moradora. O município registrou um acumulado de 53 mm de chuva, concentrando grande parte desse volume durante o período da noite.

BRASIL | Imagens registradas por moradores mostram a forte chuva de granizo que atingiu Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, na noite desta terça-feira (30). As pedras de gelo de grande porte caíram em diferentes pontos da cidade durante o temporal.#granizo pic.twitter.com/JTHR6YnJ0B — Jornal NH (@jornalnh) July 1, 2026

Ainda na manhã de terça-feira, a cidade de Blumenau sofreu com fortes chuvas que provocaram o desabamento parcial de uma residência. Além disso, o transbordamento de uma cachoeira inundou vias públicas e moradias no bairro Garcia, enquanto deslizamentos afetaram o bairro Velha.

A avenida Primeiro de Maio, em Brusque, registrou pontos de alagamento por volta das 8h30 desta quarta-feira, 1º, em razão das chuvas que atingem o município. A água chegou a cobrir parte da pista e exigiu atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pela região. pic.twitter.com/nulSEHxxn6 — O Município ️ (@omunicipiobru) July 1, 2026

No município vizinho de Gaspar, o acumulado atingiu uma média de 50 mm, gerando dez pontos de alagamentos públicos e residenciais. Já em Brusque, um deslizamento de terra atingiu a parede de uma moradia, empurrando detritos até a janela da cozinha.

Chuvas de pedras enormes no Paraná.



Já recebi a confirmação do ministro @waldezoficial , que a defesa civil por determinação do presidente @LulaOficial já está dando assistência aos municípios afetados.



Já estou ligando a todos prefeitos e prefeitas e colocando nosso trabalho pic.twitter.com/YwndOTPpE0 — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) July 1, 2026

No Paraná, o granizo da tarde de terça-feira afetou Candói, danificando a cobertura de aproximadamente 400 residências na região urbana. Cerca de 20 famílias ficaram desabrigadas na localidade e foram transferidas emergencialmente para um abrigo temporário em um ginásio municipal.

Danos provocados pelo granizo na região norte

Anteriormente, na noite da última segunda-feira (29), o granizo surpreendeu os municípios de Mafra e Rio Negro, na divisa estadual. “Começou o tiroteio, cara. Pedra graúda aí” , relatou um morador que presenciou a tempestade ao sair de um estabelecimento.

Em Ponta Grossa, no Paraná, uma forte tempestade de granizo deixou as ruas completamente brancas, dando a impressão de que havia nevado.#HojeEmDia



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A Defesa Civil confirmou que o fenômeno afetou diretamente cinco residências em Mafra, três em Canoinhas e uma em Três Barras. Em Ponta Grossa, pedras de gelo acumuladas atingiram 30 cm de altura, deixando temporariamente 4,5 mil imóveis sem energia elétrica.

Alagamentos em Guarapuava na última segunda-feira (29). Foto: Eduardo Andrade/RPC

Paralelamente, o município de Guarapuava registrou a queda de mais de mil raios em um intervalo de apenas nove horas. A Defesa Civil local prestou atendimentos emergenciais em residências destelhadas e monitorou pontos de alagamento formados nas principais vias urbanas.

Suspeita de tornado na zona rural

Os estragos causados pelas tempestades severas que começaram no domingo (28) afetaram gravemente o interior do estado do Paraná. Na localidade rural de Imbu, pertencente ao município de Reserva, fortes rajadas de vento destelharam completamente 11 residências no final da noite.

Destelhamentos registrados em Reserva. Foto: Prefeitura Municipal

De acordo com as autoridades locais, o evento afetou 50 pessoas e deixou dez moradores desalojados devido aos danos severos. Equipes especializadas realizam sobrevoos com drones para mapear a área e avaliar se a destruição foi causada por um tornado.

Por fim, os ventos intensos de domingo também provocaram sérios prejuízos na área rural do município de Nova Cantu, no Centro-Oeste. A força do vendaval arrancou árvores com a raiz, destruiu plantações agrícolas locais e danificou as coberturas de diversas habitações.