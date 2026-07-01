Massa de ar polar avança para o Sudeste e SP pode registrar mínima de 10°C ou menos

Nova massa de ar frio ingressa no Sudeste do Brasil nos próximos dias, derrubando as temperaturas especialmente no leste da região. O estado de São Paulo pode ter mínimas abaixo de 10°C.

Neste momento, a Região Sudeste do Brasil está apresentando tempo firme, sol entre poucas nuvens e temperaturas agradáveis à tarde, com até uma sensação de calorzinho em parte da região.

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Contudo, o tempo vira e o Sudeste volta a sentir uma queda nas temperaturas a partir desta sexta-feira (3), especialmente no leste da região, devido ao ingresso de uma nova massa de ar polar.

O estado de São Paulo, que tem registrado temperaturas amenas nestes últimos dias, pode ter mínimas abaixo dos 10°C em várias localidades.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Nova massa de ar polar derruba as temperaturas no Sudeste

O mês de julho começa com nova massa de ar polar e sensação térmica mais baixa na Região Sudeste do Brasil. O sistema começa a ingressar na região a partir desta sexta-feira (3), mantendo as temperaturas baixas especialmente no leste da região.

Assim, as manhãs voltam a ficar frias, principalmente em áreas de maior altitude, e as tardes mais amenas no leste e sul de São Paulo, no sul de Minas Gerais e Zona da Mata mineira e em parte do estado do Rio de Janeiro.

Vale destacar aqui que, apesar dessa queda nas temperaturas, este episódio de frio será menos intenso do que a onda de frio que tivemos na segunda quinzena de junho.

O fim de semana será de manhãs frias e tardes amenas em boa parte do Sudeste do Brasil. As mínimas ficam entre 8 °C-9 °C no sul e leste de São Paulo, na Região Serrana do Rio e no sul de Minas Gerais.

As temperaturas mínimas no fim de semana ficam abaixo dos 10°C em áreas serranas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e no sudeste de São Paulo, como veremos a seguir.

Na tarde da sexta-feira (3) as temperaturas já começam a baixar no leste de São Paulo, onde as máximas vão variar de 12°C a 18°C. Já à noite, elas caem mais ainda e o frio se espalha para outras áreas paulistas e para o Rio de Janeiro, chegando a 11°C na Região Serrana do Rio e em áreas de divisa no sul mineiro e a 8°C no leste de São Paulo.

A capital paulista terá mínima de 12°C que será registrada no período da noite.

Previsão de temperatura máxima do ar (em °C) para sábado (4), segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (4), grande parte do Sudeste começa com frio, com temperaturas pela manhã ficando abaixo dos 17°C, mas o destaque fica para a Região Serrana do Rio, áreas do sul mineiro de divisa com São Paulo e em localidades do sudeste paulista, onde as mínimas vão variar de 8°C a 9°C.

À tarde ainda fará friozinho no leste de São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro, na Zona da Mata e sul de Minas Gerais, onde as máximas (mapa acima) variam entre 11°C e 17°C, podendo chegar a 9°C na Serra fluminense. Na capital paulista, a máxima será de 16°C e a mínima de 11°C.

No domingo (5), as condições serão semelhantes às do sábado (4). As temperaturas mínimas ficam entre 8°C e 9°C em localidades do sudeste de São Paulo, como por exemplo, em Ribeirão Branco (9°C).

Previsão de temperatura mínima do ar (em °C) para domingo (5), segundo o modelo europeu ECMWF.

As máximas variam entre 14°C e 16°C em áreas do leste paulista, no sul e leste mineiros e em parte do centro-sul fluminense; contudo, na Região Serrana do Rio elas podem chegar aos 11°C.

Na capital paulista, o domingo (5) terá máxima em torno de 20°C e mínima de 12°C.

A tendência é de que no início da próxima semana a massa de ar frio comece a perder intensidade sobre a região e as temperaturas se elevem gradativamente.