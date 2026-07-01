Alerta vermelho: chuva acima de 100 mm e vento forte mantêm os riscos na Região Sul
A frente fria segue atuando sobre o Sul do Brasil o que mantém o alerta na Região. Estão previstos acumulados superiores a 100 mm e ventos fortes o que traz potencial para transtornos.
Instabilidades continuam marcando presença sobre o Sul do Brasil até, pelo menos, esta quinta-feira (2). Até lá, a previsão indica chuvas intensas, riscos de temporais e grandes acumulados de precipitação, cujos volumes podem superar facilmente a marca dos 100 mm.
Além do alerta de grandes volumes de água, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso amarelo de perigo potencial para ventos costeiros, válido desde o sul do Rio Grande do Sul até áreas próximas à capital de Santa Catarina. Confira a seguir a previsão com mais detalhes das áreas afetadas.
Índice EFI aponta chances de eventos incomuns
O Índice de Previsão Extrema (EFI - Extreme Forecast Index) apresenta informações importantes. O evento de chuva previsto para esta quarta-feira (1) está entre os 1% mais intensos para o período. Vale lembrar que, com o EFI acima de 0,8, existe uma probabilidade altíssima de que condições meteorológicas muito incomuns ou extremas aconteçam na prática.
Nesta quarta-feira (1), o modelo europeu ECMWF indica fortes chuvas afetando os três estados da região, com destaque para o norte gaúcho e o oeste catarinense, que ficam sob alerta de tempestades severas.
As fortes chuvas vão continuar por toda a madrugada e manhã de quinta-feira (2). As áreas mais afetadas se concentram no noroeste, norte e na serra gaúcha. A previsão aponta trovoadas e descargas elétricas, capazes de provocar queda de energia e alagamentos.
A partir da tarde, as chuvas diminuem no noroeste gaúcho, mas seguem afetando o restante do estado, além do oeste, centro e sul catarinense e o sudoeste do Paraná. Durante a noite, a atenção se volta para o Vale do Itajaí (SC), onde o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com mostra riscos elevados de tempestades.
Até o final de quinta-feira (2), os volumes superam os 100 mm no norte gaúcho, atingindo cidades como Getúlio Vargas (RS), Sarandi (RS) e Erechim (RS) . No interior de Santa Catarina, as marcas passam dos 80 mm na faixa entre Caçador (SC) e Florianópolis (SC).
Já no Paraná, os acumulados serão menores, mas o sudoeste ainda fica em atenção com volumes entre 25 mm e 70 mm, com pontos isolados passando dos 100 mm.
Ventos fortes de até 80 km/h deixam RS e SC em alerta
Além do cenário de chuva, fortes rajadas de vento estão previstas para diversos municípios do Sul. Até mesmo as capitais Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC) podem registrar queda de galhos e árvores.
A ventania começa na madrugada de quinta-feira (2) afetando o sul do Rio Grande do Sul com rajadas de até 40 km/h. Com o passar das horas, a intensidade e a área de atuação aumentam. Ao final da manhã, o leste, sul e oeste gaúcho devem registrar ventos de até 60 km/h.
Com a chegada da noite, os ventos sobre o continente perdem força, mas os municípios localizados no litoral gaúcho e catarinense deverão ficar em alerta máximo devido a rajadas severas de até 80 km/h, que podem causar quedas de árvores e cortes no fornecimento de energia elétrica.