Alerta vermelho: chuva acima de 100 mm e vento forte mantêm os riscos na Região Sul

A frente fria segue atuando sobre o Sul do Brasil o que mantém o alerta na Região. Estão previstos acumulados superiores a 100 mm e ventos fortes o que traz potencial para transtornos.

Instabilidades continuam marcando presença sobre o Sul do Brasil até, pelo menos, esta quinta-feira (2). Até lá, a previsão indica chuvas intensas, riscos de temporais e grandes acumulados de precipitação, cujos volumes podem superar facilmente a marca dos 100 mm.

Além do alerta de grandes volumes de água, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso amarelo de perigo potencial para ventos costeiros, válido desde o sul do Rio Grande do Sul até áreas próximas à capital de Santa Catarina. Confira a seguir a previsão com mais detalhes das áreas afetadas.

Índice EFI aponta chances de eventos incomuns

O Índice de Previsão Extrema (EFI - Extreme Forecast Index) apresenta informações importantes. O evento de chuva previsto para esta quarta-feira (1) está entre os 1% mais intensos para o período. Vale lembrar que, com o EFI acima de 0,8, existe uma probabilidade altíssima de que condições meteorológicas muito incomuns ou extremas aconteçam na prática.

Prognóstico de Índice de Previsão Extrema (EFI) do modelo europeu ECMWF para esta quarta (1).

Nesta quarta-feira (1), o modelo europeu ECMWF indica fortes chuvas afetando os três estados da região, com destaque para o norte gaúcho e o oeste catarinense, que ficam sob alerta de tempestades severas.

As fortes chuvas vão continuar por toda a madrugada e manhã de quinta-feira (2). As áreas mais afetadas se concentram no noroeste, norte e na serra gaúcha. A previsão aponta trovoadas e descargas elétricas, capazes de provocar queda de energia e alagamentos.

Chuva prevista para a tarde desta quinta-feira (2).

A partir da tarde, as chuvas diminuem no noroeste gaúcho, mas seguem afetando o restante do estado, além do oeste, centro e sul catarinense e o sudoeste do Paraná. Durante a noite, a atenção se volta para o Vale do Itajaí (SC), onde o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com mostra riscos elevados de tempestades.

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Até o final de quinta-feira (2), os volumes superam os 100 mm no norte gaúcho, atingindo cidades como Getúlio Vargas (RS), Sarandi (RS) e Erechim (RS) . No interior de Santa Catarina, as marcas passam dos 80 mm na faixa entre Caçador (SC) e Florianópolis (SC).

Chuva acumulada prevista até o final da noite de quinta-feira (2). De acordo com o modelo ECMWF.

Já no Paraná, os acumulados serão menores, mas o sudoeste ainda fica em atenção com volumes entre 25 mm e 70 mm, com pontos isolados passando dos 100 mm.

Ventos fortes de até 80 km/h deixam RS e SC em alerta

Além do cenário de chuva, fortes rajadas de vento estão previstas para diversos municípios do Sul. Até mesmo as capitais Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC) podem registrar queda de galhos e árvores.

A ventania começa na madrugada de quinta-feira (2) afetando o sul do Rio Grande do Sul com rajadas de até 40 km/h. Com o passar das horas, a intensidade e a área de atuação aumentam. Ao final da manhã, o leste, sul e oeste gaúcho devem registrar ventos de até 60 km/h.

Rajadas de vento prevista para esta quinta-feira (2).

Com a chegada da noite, os ventos sobre o continente perdem força, mas os municípios localizados no litoral gaúcho e catarinense deverão ficar em alerta máximo devido a rajadas severas de até 80 km/h, que podem causar quedas de árvores e cortes no fornecimento de energia elétrica.