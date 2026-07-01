Massa de ar polar derruba temperaturas e Centro-Sul terá marcas abaixo de 0°C

Uma nova massa de ar polar avançará pelo Brasil nos próximos dias, provocando uma queda acentuada das temperaturas. Os termômetros podem chegar a valores negativos, com ocorrência de geadas, possibilidade de neve e um novo episódio de friagem.

Neste momento, uma massa de ar frio segue manténdo as temperaturas baixas no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina. O sistema avançou logo após a passagem de uma frente fria que trouxe tempestades severas, granizo e elevados volumes de chuva ao centro-sul do Brasil.

Na terça-feira (30), diversos municípios do Rio Grande do Sul registraram temperaturas de 0°C de acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ). Nesta quarta, as temperaturas aumentaram, mas ainda há diversas cidades registrando mínimas muito baixas, entre 2°C e 3°C, incluindo Dom Pedrito (2,4°C), Bagé (2,8°C) e Jaguarão (2,8°C).

Os modelos meteorológicos já indicam, no entanto, que uma segunda massa de ar polar começará a avançar pelo Brasil nos próximos dias. Esse sistema será muito mais abrangente e intenso do que a massa de ar polar que atuou sobre o país nos dias anteriores.

Massa de ar polar já está avançando pelo Brasil

Ao longo desta quarta-feira (1), primeiro dia de julho, a nova massa de ar polar já está avançando sobre o Rio Grande do Sul, fazendo as temperaturas caírem no sul do estado gaúcho. Durante a quinta-feira (2), o frio avança rapidamente para o restante do estado e também sobre parte de Santa Catarina, e do Mato Grosso do Sul.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na tarde de sexta-feira mostra que a massa avançará até a altura da região Norte, atingindo com muita intensidade o Sul e o Sudeste.

Ao longo da sexta-feira (3), a massa de ar polar avançará também em direção ao Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais (Alto Paranaíba e Sul Mineiro), sul de Goiás e oeste do Mato Grosso. Esse ar muito frio será capaz de tornar as temperaturas mais amenas também em Rondônia, Acre e sul do Amazonas, originando um novo episódio de friagem em parte da região Norte.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira (esquerda) e no sábado (direita) mostra que haverá condições para valores abaixo de zero em boa parte do RS e de SC nos próximos dias.

Há previsão de temperaturas negativas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como é possível observar na imagem acima. Isso pode ocorrer também em municípios do extremo sul do Paraná, embora a probabilidade seja mais baixa.

Algumas rodadas dos modelos numéricos de previsão indicam mínimas próximas de -5°C em áreas da Serra Catarinense e do Rio Grande do Sul, mas os valores observados podem ser ainda menores, chegando novamente perto dos -10°C em alguns municípios de maior altitude. Há condições para formação de GEADAS SEVERAS.

Esse cenário de temperaturas baixíssimas favorece a ocorrência de geadas fortes e abrangentes em grande parte dos estados gaúcho e catarinense, especialmente durante a madrugada e início da manhã de sexta-feira (3) e do sábado (4). Além disso, a situação ajuda a manter as temperaturas abaixo da média em todo o centro-sul do país.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 6 e 13 de Julho (modelo ECMWF) mostra que o frio pode continuar pronunciado no centro-sul do país (especialmente no RS e em SC).

Sobre a região Sudeste, o final de semana também será marcado por temperaturas mais baixas que o normal. O frio atinge um ápice na madrugada e manhã do Domingo (5), municípios dessas regiões poderão registrar temperaturas abaixo dos 10°C durante a madrugada e o amanhecer com ocorrência de geadas localizadas entre São Paulo, Sul Fluminense e Sul de Minas Gerais.

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Apesar do frio intenso, não há previsão de temperaturas negativas para o Sudeste. Ainda assim, a massa de ar polar será intensa o suficiente para manter as temperaturas abaixo da média em grande parte da semana que vem, junto à atuação de outras frentes frias que continuarão avançando pelo país (especialmente sobre a região Sul) durante o mês de Julho.