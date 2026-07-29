Reconhecimento global: teatros do Amazonas e Pará recebem título máximo da Unesco; o que muda e como visitar
O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Theatro da Paz, em Belém, receberam na última segunda-feira (27) o título de Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco. Entenda o que isso significa.
O Teatro Amazonas, em Manaus (Amazonas), e o Theatro da Paz, em Belém (Pará), são marcos da riqueza cultural e arquitetônica da Amazônia e do Brasil.
E sob a designação “Teatros da Amazônia”, eles passam a figurar juntos na Lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O reconhecimento veio na última segunda-feira (27), pelo Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, na Coreia do Sul.
A aprovação faz dos Teatros da Amazônia o primeiro Patrimônio Mundial Cultural da Região Norte do Brasil.
Apesar de estarem em cidades diferentes, a Unesco os reconhece como um único bem, por compartilharem uma mesma trajetória histórica ligada ao ciclo da borracha da região amazônica no fim do século 19, quando a extração da substância era o principal motor financeiro da Região Norte do Brasil.
Ambos os teatros tiveram um mesmo projeto de modernização e reúnem as mesmas influências arquitetônicas europeias.
Segundo a Unesco, o reconhecimento foi dado pois os edifícios atenderam a dois critérios, que são:
- Locais que demonstram um importante intercâmbio de valores humanos, refletido na evolução da arquitetura, da tecnologia, das artes monumentais, do planejamento urbano ou do paisagismo.
- Bens que constituem exemplos notáveis de edifícios, conjuntos arquitetônicos ou paisagens representativos de etapas significativas da história da humanidade.
E o que isso muda para a região?
Na prática, o reconhecimento significa que os teatros passam a ser considerados de "valor universal excepcional", ou seja, são patrimônios cuja importância ultrapassa as fronteiras do Brasil e interessa à humanidade como um todo.
Os dois teatros entram para o seleto grupo de bens culturais mais importantes do mundo, ao lado de locais como Machu Picchu, o Coliseu de Roma e o Centro Histórico de Ouro Preto.
Além disso, isso aumenta a visibilidade internacional dos destinos, trazendo um maior potencial turístico para as regiões; traz mais responsabilidade com a preservação dos locais; e facilidade para captar recursos públicos, privados e de cooperação internacional.
O Teatro Amazonas
O Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896, integrando o grande processo de modernização urbana de Manaus durante o ciclo da borracha.
Fica localizado no Largo de São Sebastião, no Centro da capital, e foi projetado para atender ao desejo da elite amazonense da época, que idealizava a cidade à altura dos grandes centros culturais.
Ele impressiona pela arquitetura de estilo renascentista com influências europeias e pelo luxo dos materiais importados, como mármore italiano, aço escocês e lustres franceses.
As visitas são guiadas e acontecem de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos e feriados, das 9h às 13h.
O Theatro da Paz
O Theatro da Paz foi inaugurado em 1878, consolidando o papel estratégico de Belém como porto e capital do estado, além de simbolizar os ideais da recém-instaurada República Brasileira. Atualmente, é o maior Teatro da Região Norte e um dos mais luxuosos do Brasil.
É símbolo da Belle Époque amazônica, com inspirações no Teatro alla Scala, de Milão, destacando-se pela arquitetura neoclássica, com lustres de cristal, pinturas em afresco, pisos de madeiras nobres e detalhes revestidos em ouro.
A visitação ocorre, em geral, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos em horário reduzido, com visitas monitoradas em grupos. Mas é recomendável consultar previamente os horários e a disponibilidade no site oficial do teatro.
Referência da notícia
Amaral, S. (2026). Teatro Amazonas e Theatro da Paz viram Patrimônio Mundial da Unesco.
Redação G1. (2026). Teatros da Amazônia são reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Mundial.