Reconhecimento global: teatros do Amazonas e Pará recebem título máximo da Unesco; o que muda e como visitar

O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Theatro da Paz, em Belém, receberam na última segunda-feira (27) o título de Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco. Entenda o que isso significa.

O Teatro Amazonas, em Manaus (Amazonas).

O Teatro Amazonas, em Manaus (Amazonas), e o Theatro da Paz, em Belém (Pará), são marcos da riqueza cultural e arquitetônica da Amazônia e do Brasil.

E sob a designação “Teatros da Amazônia”, eles passam a figurar juntos na Lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O reconhecimento veio na última segunda-feira (27), pelo Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, na Coreia do Sul.

Os dois teatros já eram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde os anos 1960, como um reconhecimento da importância histórica e arquitetônica dos edifícios.

A aprovação faz dos Teatros da Amazônia o primeiro Patrimônio Mundial Cultural da Região Norte do Brasil.

Apesar de estarem em cidades diferentes, a Unesco os reconhece como um único bem, por compartilharem uma mesma trajetória histórica ligada ao ciclo da borracha da região amazônica no fim do século 19, quando a extração da substância era o principal motor financeiro da Região Norte do Brasil.

Ambos os teatros tiveram um mesmo projeto de modernização e reúnem as mesmas influências arquitetônicas europeias.

Segundo a Unesco, o reconhecimento foi dado pois os edifícios atenderam a dois critérios, que são:

Locais que demonstram um importante intercâmbio de valores humanos , refletido na evolução da arquitetura, da tecnologia, das artes monumentais, do planejamento urbano ou do paisagismo.

, refletido na evolução da arquitetura, da tecnologia, das artes monumentais, do planejamento urbano ou do paisagismo. Bens que constituem exemplos notáveis de edifícios, conjuntos arquitetônicos ou paisagens representativos de etapas significativas da história da humanidade.

E o que isso muda para a região?

Na prática, o reconhecimento significa que os teatros passam a ser considerados de "valor universal excepcional", ou seja, são patrimônios cuja importância ultrapassa as fronteiras do Brasil e interessa à humanidade como um todo.

Os dois teatros entram para o seleto grupo de bens culturais mais importantes do mundo, ao lado de locais como Machu Picchu, o Coliseu de Roma e o Centro Histórico de Ouro Preto.

O belíssimo Theatro da Paz, em Belém (Pará).

Além disso, isso aumenta a visibilidade internacional dos destinos, trazendo um maior potencial turístico para as regiões; traz mais responsabilidade com a preservação dos locais; e facilidade para captar recursos públicos, privados e de cooperação internacional.

O Teatro Amazonas

O Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896, integrando o grande processo de modernização urbana de Manaus durante o ciclo da borracha.

Fica localizado no Largo de São Sebastião, no Centro da capital, e foi projetado para atender ao desejo da elite amazonense da época, que idealizava a cidade à altura dos grandes centros culturais.

O grande símbolo deste teatro é a cúpula revestida por cerca de 36 mil peças de cerâmica nas cores da bandeira brasileira.



Ele impressiona pela arquitetura de estilo renascentista com influências europeias e pelo luxo dos materiais importados, como mármore italiano, aço escocês e lustres franceses.

As visitas são guiadas e acontecem de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos e feriados, das 9h às 13h.

O Theatro da Paz

O Theatro da Paz foi inaugurado em 1878, consolidando o papel estratégico de Belém como porto e capital do estado, além de simbolizar os ideais da recém-instaurada República Brasileira. Atualmente, é o maior Teatro da Região Norte e um dos mais luxuosos do Brasil.

O belíssimo interior do Theatro da Paz, em Belém, Pará. Crédito: Divulgação.

É símbolo da Belle Époque amazônica, com inspirações no Teatro alla Scala, de Milão, destacando-se pela arquitetura neoclássica, com lustres de cristal, pinturas em afresco, pisos de madeiras nobres e detalhes revestidos em ouro.

A visitação ocorre, em geral, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos em horário reduzido, com visitas monitoradas em grupos. Mas é recomendável consultar previamente os horários e a disponibilidade no site oficial do teatro.