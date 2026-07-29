Calor de 40°C atinge 9 estados do Centro-Norte com pico de até 42°C

O calor ganha força em nove estados do Centro-Norte, com máximas próximas de 40°C e pico pontual de 42°C. A baixa umidade amplia riscos à saúde e favorece queimadas até terça-feira em várias áreas.

Calor intenso se espalha pelo Centro-Norte, com temperaturas próximas de 40°C entre Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Pará e o interior do Nordeste.

O calor ganha força entre esta quarta-feira (29) e a próxima terça-feira (4), levando máximas próximas ou superiores a 40°C a áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais. O pico pode alcançar 42°C de forma pontual no começo da próxima semana.

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A elevação ocorre em pleno inverno e coincide com um período de umidade muito baixa no interior do país. Índices entre 12% e 20% aumentam o desconforto, favorecem queimadas e exigem atenção com hidratação, exposição ao sol e atividades ao ar livre. No Sul e em parte do Sudeste, frentes frias interrompem temporariamente o aquecimento.

Mato Grosso e Tocantins concentram o calor mais intenso

Nesta quarta-feira, Cuiabá pode alcançar 39°C, enquanto Palmas se aproxima de 37°C. O ar quente também domina o norte de Mato Grosso do Sul, Goiás, sul do Pará e oeste da Bahia. Entre quinta (30) e sexta-feira (31), as máximas permanecem entre 35°C e 39°C nessas áreas, apesar do alívio temporário no sul sul-mato-grossense.

Calor se intensifica no sábado, com temperaturas próximas ou superiores a 40°C entre Mato Grosso, Tocantins, Goiás e áreas vizinhas.

O núcleo mais intenso tende a se estabelecer entre domingo (2) e terça-feira (4), quando pontos de Mato Grosso e Tocantins podem atingir de 40°C a 42°C. No sul do Pará, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, norte de Minas Gerais, Goiás e norte de Mato Grosso do Sul, são esperadas tardes entre 37°C e 40°C:

Mato Grosso e Tocantins: máximas pontuais de 40°C a 42°C;

Goiás e norte de Mato Grosso do Sul: entre 37°C e 40°C;

sul do Pará, Maranhão e Piauí: calor de 36°C a 40°C;

oeste da Bahia e norte de Minas Gerais: tardes de 35°C a 39°C.

Ar seco e céu aberto aceleram o aquecimento

Uma massa de ar seco dificulta a formação de nuvens sobre o Brasil central. Com mais horas de sol, o solo aquece rapidamente e transfere calor para a atmosfera durante a tarde. Esse mecanismo mantém temperaturas elevadas em Cuiabá, Palmas, Goiânia e Teresina, enquanto Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande e o oeste baiano enfrentam grande diferença entre manhãs amenas e tardes quentes.

Temperaturas muito acima da média predominam no Centro-Norte, com maior anomalia entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins e o interior do Nordeste.

Em Goiás, Distrito Federal, centro-leste de Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia e norte de Minas Gerais, a umidade pode variar entre 12% e 20% nas horas mais quentes. A combinação de máximas acima de 35°C, vento e vegetação ressecada aumenta a propagação do fogo. No Maranhão, Piauí e sul do Pará, a sensação de calor permanece elevada até o início da noite, com mínimas superiores a 22°C em algumas áreas.

Frente fria traz alívio limitado ao sul da área quente

A frente fria que atua nesta quarta-feira provoca chuva no sul e oeste de Mato Grosso do Sul e reduz as temperaturas entre Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Campo Grande até quinta-feira. Outra frente deve alcançar o estado durante o fim de semana, mantendo o calor menos intenso em sua metade sul. O sistema, porém, não deve avançar com força suficiente para romper o calor em Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Bahia.

Entre segunda (3) e terça-feira (4), o calor continua mais persistente do norte de Mato Grosso do Sul ao sul do Pará e do oeste baiano ao Piauí. Crianças, idosos, trabalhadores externos e pessoas com doenças respiratórias precisam redobrar os cuidados entre 11h e 17h.