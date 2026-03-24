Berço de baleias-jubarte na Bahia, Abrolhos pode virar Patrimônio Mundial Natural da UNESCO

O Arquipélago de Abrolhos, na Bahia, protege um dos mais importantes ecossistemas marinhos do Brasil, abrigando a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul. E ele pode se tornar um Patrimônio Mundial Natural da UNESCO.

O Arquipélago de Abrolhos é o paraíso das águas azuis e das baleias-jubarte na Bahia. Crédito: Divulgação.

Abrolhos é um arquipélago localizado no Oceano Atlântico, no litoral sul do estado da Bahia, a cerca de 70 quilômetros da costa do município de Caravelas. É composto por cinco ilhas de origem vulcânica: Santa Bárbara, Siriba, Redonda, Sueste e Guarita.

Abrolhos é o primeiro Parque Nacional Marinho do Brasil (1983), sendo administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e abriga a maior biodiversidade marinha do país e do Atlântico Sul. Segundo o Instituto, o parque conta com 1,3 mil espécies registradas, 45 delas consideradas ameaçadas.

O local é famoso pelas suas belezas naturais e pelos recifes de coral (chapeirões), além de ser um berçário das baleias-jubarte que visitam a região entre junho e novembro.

E o ICMBio anunciou recentemente a formalização da candidatura do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos para se tornar um Patrimônio Mundial Natural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A candidatura reforça o protagonismo do Instituto na conservação da biodiversidade marinha e amplia o reconhecimento internacional das unidades de conservação federais.

“O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos merece esse reconhecimento. Esperamos que isso ajude a proteger ainda mais esse lugar tão especial e a torná-lo mais conhecido pela humanidade”, disse em entrevista a chefe do ICMBio, Josângela da Silva Jesus.

A decisão final da UNESCO está prevista para julho de 2027.

Qual a importância disso?

Mas e qual a importância de se tornar um Patrimônio Mundial Natural da UNESCO?

Como a própria organização comenta em seu site, isso “garante proteção internacional a ecossistemas únicos, promovendo conservação biológica, gestão científica e visibilidade global”.

Mergulho para observar a vida marinha em Abrolhos, Bahia. Crédito: @ricosombra.

Sendo assim, o título atrai o turismo sustentável, fomenta a economia local e assegura a preservação da biodiversidade e paisagens excepcionais para gerações futuras.

O que conhecer em Abrolhos

Antes de tudo, é importante saber que não é permitido o desembarque de turistas em terra firme, na grande maioria das ilhas do Arquipélago. Ou seja, não é permitido ancorar — o tempo todo você fica dentro do barco ou nadando na água. O acesso terrestre é restrito à Marinha.

A única ilha em que é permitido desembarque e visita a pé é a Ilha Siriba. Nela, é realizada uma trilha guiada de cerca de 1.600 metros, monitorada pelo ICMBio, para observação de aves marinhas, como os atobás-brancos.

Avistamento de baleia-jubarte no Arquipélago de Abrolhos, Bahia. Crédito: Horizonte Aberto.

O Arquipélago só pode ser explorado por meio de passeios embarcados operados por agências autorizadas que saem de Caravelas. As opções de passeios variam entre o tradicional ‘bate e volta’ e expedições com pernoite.

Contudo, visitando as águas da região você pode fazer atividades de snorkel e mergulho de cilindro, podendo observar vários animais e os chapeirões. E se você for na época certa (entre junho e novembro), pode até ter a sorte de avistar as incríveis baleias-jubarte.

Referências da notícia

Tesouro da Bahia, Abrolhos pode se tornar Patrimônio Mundial Natural da Unesco. 22 de março, 2026. Redação Galileu.

Arquipélago de Abrolhos: descubra esse paraíso marinho no sul da Bahia. 01 de abril, 2025. Malu Pinheiro.