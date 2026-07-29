Tornado destrói casas e mobiliza Defesa Civil no interior do RS; veja imagens e informações
Prefeituras e equipes de resgate do interior gaúcho utilizaram maquinários pesados para desbloquear vias e liberar os acessos interrompidos por escombros e árvores derrubadas durante o vendaval.
Um tornado de forte intensidade atingiu a Região Noroeste do Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (28). O fenômeno provocou feridos e deixou um rastro de destruição em municípios gaúchos.
A tempestade esteve associada a uma supercélula e causou estragos significativos em residências, além de quedas de árvores e bloqueios de vias. A Defesa Civil segue em alerta constante na região atingida.
Impactos do fenômeno nas cidades gaúchas
O evento foi observado com maior severidade nos municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. Moradores registraram o momento em que a corrente de ar em forma de funil tocou o solo.
No município de Giruá, os ventos atingiram comunidades rurais como Rincão dos Coimbras e Amaral. Danos foram registrados em casas e a infraestrutura local sofreu com a interrupção de estradas e da rede elétrica.
Atuação do monitoramento e alertas de emergência
O Centro de Monitoramento da Defesa Civil confirmou que o tornado ocorreu por volta das 18h25. O órgão estadual relatou a passagem de ventos que atingiram marcas de até 200 km/h na área.
Um Alerta Laranja havia sido emitido horas antes para avisar sobre tempestades severas com granizo e vendavais. No entanto, a distância de 200 km do radar meteorológico limitou a identificação da rotação na superfície.
Equipes de emergência do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas imediatamente para prestar socorro. Maquinários pesados atuaram na remoção de escombros e árvores para restabelecer os acessos bloqueados.
Riscos persistentes e cenário na região
Além dos estragos diretos do vento, o estado já acumulava dias de chuvas intensas, vendavais e queda de granizo em diversas cidades. O volume expressivo de precipitação elevou o nível dos principais rios da região.
A Defesa Civil manteve novos avisos para o risco de tempestades, deslizamentos e inundações em diferentes bacias hidrográficas. As autoridades orientam a população a monitorar sinais no solo e acionar a emergência se necessário.
O trabalho das equipes de assistência prossegue na contabilidade total dos estragos e no apoio humanitário. A entrega de lonas e mantimentos segue para dar suporte imediato às famílias atingidas pelo desastre climático. A mobilização das autoridades permanece contínua até o restabelecimento completo de todos os serviços essenciais afetados.
Referência da notícia
Diego Nuñez, Madu Brito, Eduarda Wenzel, Caroline Batista, g1 RS e RBS TV. (2026). Tornado deixa sete feridos no Rio Grande do Sul.
O Presente/Redação. (2026). Tornado deixa rastro de destruição e Defesa Civil mantém Rio Grande do Sul sob alerta nesta quarta-feira.