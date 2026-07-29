Tornado destrói casas e mobiliza Defesa Civil no interior do RS; veja imagens e informações

Prefeituras e equipes de resgate do interior gaúcho utilizaram maquinários pesados para desbloquear vias e liberar os acessos interrompidos por escombros e árvores derrubadas durante o vendaval.

Tornado registrado por volta das 18h no Rio Grande do Sul - Foto: Redes Sociais

Um tornado de forte intensidade atingiu a Região Noroeste do Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (28). O fenômeno provocou feridos e deixou um rastro de destruição em municípios gaúchos.

A tempestade esteve associada a uma supercélula e causou estragos significativos em residências, além de quedas de árvores e bloqueios de vias. A Defesa Civil segue em alerta constante na região atingida.

Impactos do fenômeno nas cidades gaúchas

O evento foi observado com maior severidade nos municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. Moradores registraram o momento em que a corrente de ar em forma de funil tocou o solo.

Em Sete de Setembro, três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento hospitalar após duas residências serem totalmente destruídas. Em Senador Salgado Filho, imóveis desabaram e a tempestade afetou cerca de 12 casas e 50 pessoas.

No município de Giruá, os ventos atingiram comunidades rurais como Rincão dos Coimbras e Amaral. Danos foram registrados em casas e a infraestrutura local sofreu com a interrupção de estradas e da rede elétrica.

Atuação do monitoramento e alertas de emergência

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil confirmou que o tornado ocorreu por volta das 18h25. O órgão estadual relatou a passagem de ventos que atingiram marcas de até 200 km/h na área.

Local estruído por tornado em Giruá, no RS — Foto: Luiz Fernando Copetti Desbesell/ G1

Um Alerta Laranja havia sido emitido horas antes para avisar sobre tempestades severas com granizo e vendavais. No entanto, a distância de 200 km do radar meteorológico limitou a identificação da rotação na superfície.

A significantly to potentially violent tornado followed by very large hail just impacted areas of Girua, Rio Grande do Sul. This midia is not mine. Live radar at https://t.co/MatsipTqCd pic.twitter.com/tIStuxALmj — Vitor Goede (@GoedeTDS) July 28, 2026

Equipes de emergência do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas imediatamente para prestar socorro. Maquinários pesados atuaram na remoção de escombros e árvores para restabelecer os acessos bloqueados.

Riscos persistentes e cenário na região

Além dos estragos diretos do vento, o estado já acumulava dias de chuvas intensas, vendavais e queda de granizo em diversas cidades. O volume expressivo de precipitação elevou o nível dos principais rios da região.

Vídeo mostra uma impressionante célula de tempestade atuando no final da tarde desta terça-feira entre os municípios de Sete de Setembro e Giruá, na Região das Missões. A área estava sob alerta da Defesa Civil para temporais, com risco de chuva intensa, granizo e fortes rajadas pic.twitter.com/pgXj2EwAO7 — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) July 28, 2026

A Defesa Civil manteve novos avisos para o risco de tempestades, deslizamentos e inundações em diferentes bacias hidrográficas. As autoridades orientam a população a monitorar sinais no solo e acionar a emergência se necessário.

O trabalho das equipes de assistência prossegue na contabilidade total dos estragos e no apoio humanitário. A entrega de lonas e mantimentos segue para dar suporte imediato às famílias atingidas pelo desastre climático. A mobilização das autoridades permanece contínua até o restabelecimento completo de todos os serviços essenciais afetados.