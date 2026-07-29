Frente fria traz risco de episódio de tempo severo no RS; confira o alerta

Nova frente fria vai avançar pelo estado gaúcho neste fim de semana, e novamente com condições para chuva forte, temporais, rajadas de vento e risco de queda de granizo. Veja os alertas.

Nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul no início de agosto, com potencial para chuva forte e temporais em todo o estado.

Após as condições de tempo severo registradas no Rio Grande do Sul nesses últimos dias, o estado gaúcho terá uma breve trégua no tempo. Mas será por um curto período mesmo, pois já neste fim de semana uma nova frente fria vai avançar pela região trazendo novos riscos.

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O sistema frontal novamente trará potencial para pancadas de chuva, tempestades, raios, rajadas de vento e chance de queda de granizo. No entanto, essa nova frente não provocará chuvas tão intensas e volumosas como as que foram registradas nestes últimos dias. Conforme as últimas previsões, os acumulados não serão muito maiores do que 50 mm/dia.

No domingo (2 de agosto), a tendência indica que a frente fria já estará afastada da região e o tempo voltará a ficar firme e seco, mas com bastante nebulosidade.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Nova frente fria atinge o RS no fim de semana

Após uma breve trégua no estado gaúcho, que vai de hoje (29) até a sexta-feira (31), um novo episódio de tempo severo atinge a região ao longo do sábado, 1º de agosto, com a formação de um novo ciclone e a frente fria associada sobre o Sul do Brasil.

O sistema frontal começa a afetar o Rio Grande do Sul já pela manhã do sábado (1º) nas regiões Oeste, Campanha e Sul do estado, com pancadas de chuva moderadas a fortes, tempestades, raios, rajadas de vento e chance de queda de granizo.

Rio Grande do Sul em alerta no próximo sábado (1º de agosto) para riscos de chuva forte, tempestades, rajadas de vento e eventual queda de granizo, além de potencial para transtornos.

Ao longo da tarde, a frente fria não deve avançar muito. Ela ainda mantém essas condições mais severas nestas áreas citadas, mas leva chuvas também para áreas do Centro, das Missões e Noroeste do estado.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons acinzentados) para o sábado (1º de agosto) à tarde (16h) à esquerda e à noite (21h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante a noite, o sistema avança mais um pouco e leva chuvas moderadas a pontualmente intensas e com tempestades às regiões norte, noroeste, centro, sudeste e parte da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Na capital gaúcha, a chuva deve chegar à noite, de forma moderada.

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para a tarde de sábado (1º de agosto), às 13h à esquerda e às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na madrugada do domingo (2) ainda pode chover de forma mais fraca em áreas do norte, do nordeste, Litoral Norte e na Grande Porto Alegre, mas sem risco de tempestades.

Mas como comentamos anteriormente, a passagem do sistema será rápida e ele não deixará volumes de chuva tão elevados quanto os dos últimos dias.

De qualquer forma, o cenário exige atenção e acompanhamento das previsões ao longo dos próximos dias, pois, como os rios ainda estão elevados e os solos saturados, episódios de chuva podem agravar a situação no estado gaúcho.

E falando um pouco mais sobre as rajadas de vento, o alerta é válido já desde a sexta-feira (31), quando são esperados vendavais entre 50 e 70 km/h em toda a faixa litorânea, Sul e Oeste do Rio Grande do Sul, devido à aproximação da frente fria.

Previsão de rajadas de vento (em km/h) para a tarde (15h) do sábado (1º de agosto), segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (1º) o alerta é válido especialmente para a porção centro-norte do estado, onde há previsão de rajadas de vento entre 50 e 70 km/h, mas que pontualmente podem atingir valores próximos de 100 km/h, principalmente na região central.