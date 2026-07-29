Bolha de ar quente no Centro-Sul faz temperaturas subirem até 12°C acima da média

A presença de uma bolha de ar quente eleva as temperaturas sobre o Centro-Sul do Brasil nos próximos dias. A tendência é de que os termômetros registrem marcas até 10°C acima da média climatológica para o período.

O calor volta a ser o grande destaque no Centro-Sul do Brasil nos próximos dias. As altas temperaturas já marcam presença nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Contudo, outras áreas da região também vão registrar um aumento expressivo nas máximas até o fim de semana.

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Uma bolha de ar quente será a grande responsável por essa elevação térmica. O sistema ganhará força devido ao transporte de ar quente vindo de norte, acumulando-se entre o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Confira a seguir como ficam os termômetros na sua região.

Temperaturas superam 10°C acima da média neste inverno

O transporte de ar vindo de áreas mais ao norte do país terá papel fundamental na intensificação dessa massa de ar quente. A circulação atmosférica permite a entrada de ar úmido sobre o Nordeste e o Norte do Brasil. No entanto, à medida que se desloca, esse ar perde umidade e avança aquecido sobre o Centro-Sul.

As temperaturas mínimas previstas entre esta quinta-feira (30) e o sábado (1) ficarão entre 1°C e 12°C acima da média. O destaque fica para o oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na quinta (30) e na sexta-feira (31), com anomalia positiva de até 6°C, e para o sul do Rio Grande do Sul, que pode registrar 12°C acima da climatologia no amanhecer de sábado (1).

Mapa mostra a presença de ar quente sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil no sábado (1)..

Com isso, de quinta-feira (30) a sábado (1), o amanhecer terá temperaturas entre 20°C e 26°C em boa parte do Centro-Oeste. A exceção fica por conta do sul de Mato Grosso do Sul, com mínimas próximas de 18°C nesta quinta-feira (30).

O calor no amanhecer também marca presença no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro, com termômetros acima dos 20°C, enquanto nas demais áreas da Região Sudeste os valores oscilam entre 11°C e 17°C.

Na Região Sul do Brasil, os termômetros disparam na manhã de sábado (1). Entre quinta (30) e sexta-feira (31), o amanhecer ainda terá temperaturas entre 10°C e 15°C. Já no sábado (1), com a anomalia acentuada (12°C) no sul do Rio Grande do Sul, as primeiras horas do dia já contarão com marcas acima dos 20°C.

Temperatura prevista para o amanhecer de sábado (1).

As temperaturas máximas também ficam bem acima da média do inverno. A divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terá dias consecutivos de máximas próximas ou superiores aos 40°C, caso desta quinta (30), sexta (31) e sábado (1). No restante do Centro-Oeste, a previsão indica máximas acima dos 35°C ao longo dos três dias.

O calorão também predomina no Sudeste do Brasil, com temperaturas até 5°C acima da média durante as tardes. As áreas mais quentes concentram-se no oeste de São Paulo e de Minas Gerais, com máximas variando entre 32°C e 36°C. Nas demais localidades, os termômetros oscilam entre 27°C e 32°C.

Temperatura prevista para a tarde de sexta-feira (31).

Por fim, na Região Sul, o aumento mais acentuado da temperatura ocorre entre quinta (30), com máximas variando de 17°C no sul gaúcho a 28°C no noroeste paranaense, e sexta-feira (31), quando as tardes chegam aos 30°C no interior do Rio Grande do Sul.

No sábado (1), com o aumento da nebulosidade, o aquecimento ganha uma trégua no território gaúcho e catarinense (máximas até 27°C), enquanto no Paraná os termômetros ainda podem atingir 34°C.