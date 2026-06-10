Tempo chuvoso, frio e rajadas de vento trazem condição atípica para SP; confira

Os próximos dias terão pancadas de chuva frequentes e temperaturas baixas no estado de São Paulo, o que deixa uma condição de tempo atípica para esta época do ano na região.

O estado de São Paulo terá nos próximos dias condições de tempo atípicas para esta época do ano. A região vai registrar, pelo menos até o fim de semana, pancadas de chuva frequentes que podem ser pontualmente intensas e vir com temporais isolados.

E as temperaturas também ficarão mais baixas, com máximas não passando dos 22°C em praticamente todo o estado, e mínimas caindo até os 11°C, trazendo uma sensação de friozinho nas primeiras horas da manhã em áreas do sul e do leste paulistas.

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Além disso, rajadas de vento também vão atingir boa parte do território paulista na próxima sexta-feira (12), com velocidades de quase 70 km/h no leste do estado.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para o estado nos próximos dias.

Tempo atípico em SP nos próximos dias: chuva frequente e frio

O mês de junho climatologicamente é de pouca chuva no estado de São Paulo, com eventos de precipitação sendo mais raros e volumes no mês variando de 40 a 80 mm na maioria das áreas (climatologia do INMET de 1991-2020); e já estamos vendo várias localidades batendo essa média em poucos dias.

Além disso, as temperaturas também estão um pouco abaixo da média climatológica para o mês, com máximas de 16°C/17°C em áreas onde deveriam ser registradas de 23°C a 25°C, por exemplo.

Até o fim de semana, o estado de São Paulo terá pancadas de chuva frequentes, temporais isolados e temperaturas baixas, com leve sensação de friozinho no começo das manhãs, condições atípicas para esta época.

Isso é o que torna as condições do tempo atípicas no estado paulista nestes próximos dias: a combinação de frio, apesar de não ser extremo, e de chuvas frequentes.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sexta-feira (12) às 12h à esquerda e para sábado (13) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quinta-feira (11) áreas de instabilidade já atuam desde a manhã provocando chuvas moderadas em todo o estado. Ao longo da tarde, o potencial diminui, mas ainda podem ocorrer pancadas isoladas, especialmente na parte oeste do território. Na capital paulista, previsão de céu nublado e chuva fraca entre a manhã e começo da tarde. Depois as nuvens diminuem e o sol aparece.

Na sexta-feira (12), um novo ciclone se forma na costa da Região Sul do Brasil e vai aumentar as condições para chuvas em São Paulo.

O sistema vai formar nuvens carregadas que poderão provocar chuva com moderada a forte intensidade e temporais isolados em todo o sul, oeste e áreas do centro do estado já ao longo da manhã.

Previsão de densidade de raios para sábado (13) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Durante a tarde, as pancadas de chuvas se espalham por todo o território e ainda com chances de temporais bem isolados. À noite, as instabilidades reduzem, mas ainda pode chover na região de Campinas. Na capital, o dia será de sol com muitas nuvens pela manhã e aumento da nebulosidade com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Além disso, a formação do ciclone deve trazer rajadas de vento moderadas a fortes para o estado ao longo desta sexta-feira (12), principalmente no período da tarde. Os ventos variam entre 50 e 60 km/h em áreas do sul, centro e leste de São Paulo, podendo chegar em torno dos 70 km/h na sub-região de Sorocaba. Na capital paulista, as rajadas ficam em torno dos 50 km/h.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para sexta-feira (12) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

O fim de semana ainda será com tempo instável em São Paulo. No sábado (13) ainda haverá risco de fortes pancadas de chuva sobre boa parte do estado, mesmo com a presença de alguns períodos de sol. A faixa leste deve registrar chuvas fracas e pontuais. No domingo (14) são esperadas apenas pancadas isoladas e mais fracas.

Na capital paulista, o sábado (13) será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, enquanto no domingo (14) podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

Além disso, como já comentamos, o frio também estará presente especialmente durante as manhãs. As temperaturas mínimas nos próximos dias variam entre 14°C e 17°C em praticamente todo o estado, podendo cair para os 11°C em áreas do sul e da sub-região de Taubaté.

Previsão de temperatura mínima do ar (°C) para sábado (13) à esquerda e temperatura máxima (°C) para sexta-feira (12) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

As temperaturas máximas também ficam mais amenas, não passando dos 22°C em praticamente todo o estado, com os menores valores ficando entre 16°C e 18°C em áreas do leste.

Na capital paulista, até o fim de semana, as temperaturas mínimas vão ficar entre 14°C e 15 °C, enquanto as máximas variam de 20°C a 21°C.